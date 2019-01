Hašek (ČSSD): Nabídnul jsem pomocnou ruku a zkušenosti

Zúčastnil jsem se na pozvání sociálních demokratů z Vysočiny jejich krajské konference ve Větrném Jeníkově. Děkuji za odvahu a věřím, že diskusní příspěvek oranžového Belzebuba byl pro delegáty zajímavý. Nebyly to historky starého zbrojnoše ani jsem nepřijel bojovat staré války. Nabídnul jsem svůj pohled na aktuální stav a zejména na budoucnost ČSSD. Pojmenoval jsem konkrétní priority i nutné kroky do nejbližších měsíců a let k návratu voličů. Nabídnul jsem pomocnou ruku a zkušenosti, ovšem bez nutnosti zastávat vrcholové funkce. Vážím si, že to delegáty KK oslovilo, neboť pro mne překvapivě 2/3 delegatů mne dokonce veřejným hlasováním usnesením vyzvalo ke kandidatuře do vedení ČSSD (na řadového místopředsedu). Podobnou výzvu jsem již dostal z Ostravy. Děkuji, beru to vážně a mám rozhodně o čem přemýšlet.

Navrhl jsem dnes na Vysočině také usnesení směrem k resortu zemědělství 1) maximální podpora opatřením boje proti suchu, zajištění zásobování pitnou vodou, přísná regulace ceny pitné vody. 2) urychlené řešení kůrovcové kalamity včetně finanční pomoci vlastníkům zasažených lesů (myšleno mimo LČR) - obojí schváleno drtivou většinou hlasů. Hezký zbytek víkendu všem přeji.

