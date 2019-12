Hašek (ČSSD): Prezident se nebál kousnout do kyselých jablek směrem k vládě

Svým vánočním poselstvím pan prezident některé potěšil (primárně vládní strany a svoje voliče), některé zklamal (primárně opozici bojující z podstaty parlamentní demokracie s vládou a od roku 2013 také s prezidentem Zemanem). Některé "perly" v komentářích si neodpustím oglosovat. Odcházející předseda KDU-ČSL Marek Výborný označil za "populismus" kritiku prezidenta na délku soudních řízení v ČR, asi by se měl zeptat svého otce soudce, jaká je v ČR justiční realita, když už nemá zpětnou vazbu od voličů (mimochodem pan prezident zmínil jako příklad mnoho let běžící kauzu nákupu letadel CASA a bývalou ministryni obrany za KDU-ČSL Vlastu Parkanovou, v této souvislosti je vyjádření šéfa lidovců o to pikantnější). Paní předsedkyni TOP 09 Adamové Pekarová chyběla vize, myšlenka. Asi slyšela jiný projev než já. Pan prezident se nebál kousnout do kyselých jablek směrem k vládě, když kritizoval kromě práce justice také pomalé stavební řízení a pomalé tempo výstavby dopravní infrastruktury, tedy letité problémy, se kterými se musí primárně porvat exekutiva, nikoliv sněmovní opozice. Podstatnou část projevu prezident věnoval problematice klimatické změny, byť jak sám upozornil, zastává v této problematice kontroverzní názor. Jednoznačně tak nastolil tuto "zelenou agendu" jako politické téma příštího roku a bude na vládě i opozici, jak téma i diskusi o něm uchopí. K roli ekonoma (a prognostika) se Miloš Zeman vrátil v pasáži o Národním investičním plánu, který je halasně kritizován opozicí, ovšem objektivně je to první souhrn investičních potřeb České republiky (přesněji veřejného sektoru - státu, krajů i měst a obcí), který po roce 1989 připravila a schválila vláda republiky (do roku 1989 to totalitní předlistopadový režim dělal v pětiletých plánech, tzv. pětiletkách). Samo schválení dokumentu jistě není samospásou pro veřejné investování, ale je to první důležitý krok v plánování a koordinaci veřejných investic, a to by bez jakéhokoliv nálepkování, mělo být a bylo prezidentem oceněno. A okomentuji ještě jednu pasáž vánočního poselství, kde hlava státu pronesla slova "přeji Vám bolest...". Samozřejmě hned Miloš Zeman vysvětlil tuto na první poslech hrozivou větu citací TGM o bolesti myšlení či přemýšlení. Čekal jsem, že někteří novináři ihned sáhnou po svádivém bulvárním titulku "Zeman popřál bolest" a jejich úroveň ukáže fakt, zda vysvětlí podobně jako hlava státu podstatu spočívající v oné masarykovské pointě, že "myšlení bolí"... Ostatně přečteme si už zítra, jak se média s dnešním poselstvím hlavy státu poperou.

JUDr. Michal Hašek ČSSD



