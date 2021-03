Hašek (ČSSD): Věřím v budoucnost sociální demokracie

reklama

Stačí jedna, dvě chyby skutečné či virtuální a jste veřejným nepřítelem, a po letech tvrdé práce končíte. Tak to prostě chodí. Sociální demokracie už několik let zažívá těžké období a bojuje o přežití. Vloni jsem se rozhodl otestovat, zda mají lidé ještě zájem o moje angažmá ve veřejném životě a kandidoval jsem v krajských volbách na podle mnohých nevolitelném 18. místě kandidátky ČSSD na jižní Moravě.

Uznávám, byl to risk. Ale vyšel a díky preferenčním hlasům jsem se stal jedním ze čtyř sociálně demokratických krajských zastupitelů v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje pro období 2020-2024. Jsem osobně za tuto příležitost vděčný a velice si jí vážím, protože chci dřívější 8 leté hejtmanské zkušenosti zužitkovat pro Jihomoraváky a náš nejkrásnější kraj v časech těžkých i těch lepších. Proč tohle píšu? Včera mne sociální demokracie okresu Brno-venkov zvolila svým předsedou. Přijímám tuto úlohu s pokorou. Přebírám po mých předchůdcích spoluodpovědnost za druhý největší okres v jihomoravské ČSSD v době, kdy mnozí prorokují sociální demokracii konec a mají ji za odepsanou. Já nikoliv. Jsem jejím hrdým členem 23 let, zažil jsem s ní časy dobré i ty horší, byl jsem při její nejúspěšnější novodobé éře a neutíkám, když teď bojuje o život. Nerad prohrávám a nerad chodím na funusy. Včera jsem spolustraníkům slíbil tvrdou práci, využití zkušeností z komunální, krajské i celostátní politiky k tomu, abychom společně sociální demokracii opět pozvedli.

Jsem přesvědčen, že sociální demokracie nepatří do starého železa a ani do muzea. Teď se musí soustředit na to, čím osloví lidi na období PO COVIDU. Nepůjde o prostý "návrat" do normálu. Řada věcí se mění a ještě měnit bude a čeká nás společně nová éra - změnit společnost, stát i ekonomiku.

Důležité bude, aby se lidé nemuseli budoucnosti bát, bát se, že přijdou o práci a skončí na dlažbě. Sociální demokracie musí nabídnout PRÁCI místo DÁVEK a ochránit pracovní místa po covidové pandemii. Zároveň musí platit, že náklady covidové pandemie budou rozděleny ve společnosti spravedlivě a solidárně - covid NESMÍ ZAPLATIT JEN ZAMĚSTNANCI. Přichází čas na zvýšení DAŇOVÉ SOLIDARITY - více ZDANIT musíme BOHATÉ včetně korporací a jejich SEKTOROVÉHO zdanění, mluvím o bankách, IT firmách či energetice. Stejně tak musíme ZDANIT VÝVOZ KAPITÁLU z České republiky resp. nastavit takové podmínky, aby výhodnější bylo REINVESTOVAT ZISK v ČR.

To jsou jen některé z myšlenek, které jsem přednesl ve čtvrtek sociálním demokratům okresu Brno-venkov jako náměty programových bodů pro sociální demokracii opravdu LEVICOVOU a TRADIČNÍ. Lidem a jejich kazdodenním starostem se musíme opět začít věnovat, přijít s pokorou, přiznat chyby a pokusit se získávat zpět jejich ztracenou důvěru. Práce, bydlení, veřejné služby - silné moderní veřejné zdravotnictví, školství, přísná regulace exekučního "byznysu" a maximální podpora sportu jako důležitého prvku pro opětovné získání kondice a prirozené imunity našeho národa, takové moderní Tyršovo "ve zdravém těle zdravý duch"... Konec experimentování s třetími cestami a liberálními tématy typu manželství osob stejného pohlaví a jejich právo na adopci dětí (je to jistě téma k debatě, ale není to hlavní téma pro tradiční sociální demokracii). Musíme být opět hrdá levicová strana a necpat se do liberálního středu, to odehnalo v uplynulých letech desítky procent (!!!) našich bývalých voličů především do náruče ANO, částečně KSČM či SPD. O každého takového voliče se musíme porvat a získat jej zpět pro myšlenky a ideály sociální demokracie reprezentované ČSSD.

Bude to dlouhá a náročná cesta, na které mohu slíbit mým kolegům ze sociální demokracie jen Churchillovské "pot, krev a slzy". Přesto do toho jdu a pevně věřím, že nebudu sám nejenom v okrese Brno-venkov. Zapojit se může každý náš člen i sympatizant. Bez ohledu na věk, bez ohledu na délku členství v ČSSD, na zkušenosti ..., prostě každý, kdo má chuť pomoci zachránit a znovu nastartovat nejstarší demokratickou politickou stranu v naší zemi. Každý, kdo si myslí, že i v 21. století a po drsném období celosvětové covidové pandemie, má sociální demokracie lidem co nabídnout, postavit se za ně a zabojovat. O co? Třeba o nové Česko (samozřejmě Moravu i Slezsko), moderní, spravedlivé a solidární. Pokud se budete chtít přidat, jste vítáni.

