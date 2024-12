Hašek (PRO): Kde je bezpečnost našich občanů?

Debata o stavu Policie ČR přinesla alarmující fakta. Chybějící policisté, nedostatek hlídek a nulová prevence – to je realita, se kterou se dnes potýkáme. A co na to ministr vnitra? Tři týdny pozvání a stále žádná účast.

Sleduji pořad Máte slovo k situaci v Policii ČR. Ministr Rakušan byl tři týdny zván a nedorazil. Není moc co dodat. Policista ve studiu popisuje situaci, kdy na okres jsou v noci dvě hlídky, tedy čtyři policisté. Na prevenci policie bohužel rezignuje, eviduje pouze to, co se už stalo.

Aktuálně chybí v ČR zhruba šest tisíc policistů. Policejní odboráři říkají, že tři roky slyší sliby, ale ty nejsou následně naplňovány. Tak vypadá vizitka vnitřní bezpečnosti státu po třech letech pod Fialovou vládou a vnitrem, vedeným hnutím STAN.

JUDr. Michal Hašek PRO



