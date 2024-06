Hašek (PRO): Mužná čest velí jediné

Mužná čest velí jediné - omluvit se pozůstalým i celé republice a rezignovat. Bez výmluv, bez vytáček, prostě udělat to, co by se slušelo ve slušné demokratické zemi po zjištění následujícího.

Masový vrah David Kozák, který zabil na filozofické fakultě čtrnáct lidí a předtím otce s miminkem v kočárku v Klánovickém lese a doma svého vlastního otce, vešel do budovy filozofické fakulty v Praze na náměstí Jana Palacha ve 13:23 hodin. A už z ní neodešel. Pár minut po něm dorazily do školy dvě policejní hlídky – šest policistů. Zatímco Kozák se připravoval ve čtvrtém patře na záchodech na zabíjení lidí, policisté prošli přízemí, nahlédli jen do prvního patra, dál jej nehledali a odešli.

Právě proto se závěry policie, že nikdo nepochybil, se nechtějí smířit Univerzita Karlova ani pozůstalí a podávají proti vyšetřování stížnost.

JUDr. Michal Hašek PRO



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky