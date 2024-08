Hašek (PRO): Žádné „Zvládneme to“ kancléřky Merkelové nikdy neplatilo

Německo (a nejen to, ale i celá západní Evropa) nezvládá a stojí to životy lidí, kteří se stali oběťmi vražd, jako teď v Solingenu. Česká republika může být zejména po účinnosti nového Migračního paktu EU další na řadě. Jediná cesta, jak tomu zabránit, je konec současné pětikoaliční liberálně-progresivní vlády, a naopak nástup vlády, která bude mít na prvním místě občany České republiky, jejich bezpečnost a řešení jejich ekonomických, sociálních i jiných problémů.

Anketa Ohrožuje vláda Roberta Fica demokracii na Slovensku? Ohrožuje 5% Neohrožuje 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9881 lidí

Vlády, která se nebude bát při obraně národních zájmů i případné politické konfrontace s Bruselem. Vlády, která bude na prvním místě spolupracovat se sousedy ve střední Evropě a také s dalšími státy jinde po celém světě, zkrátka se všemi, kteří mají zájem být našimi skutečnými partnery, nikoliv jen našimi řídícími důstojníky, prosazujícími pouze svoje zájmy.

V nadcházejících volbách letos i příští rok nepůjde tolik o nás, generaci Husákových dětí či o naše rodiče, ale především o budoucnost našich dětí a vnuků. Nenechejme si ji vzít politickými neziskovkami, liberálně-progresivními médii a politiky, pro které se Orwellův román 1984 stal inspirací, či dokonce manuálem.

A kdo si myslí, že přeháním, ať se podívá na nezvládnutou migraci a náboženské a kulturní třenice za naše hranice na západ - do Německa, do Francie, do Skandinávie a jinam. Tam začíná pro normální občany peklo - opět viz Solingen a desítky, možná již stovky jiných publikovaných vražedných útoků napříč západní Evropou za poslední roky.

Pokud nezačneme Českou republiku a šířeji Evropu skutečně bránit, dopadneme zle. A to nechci, proto VARUJI a budu varovat i nadále, dokud bude Česká republika fungovat jako právní stát a v něm bude skutečně, nejen formálně, mít každý šanci realizovat ústavně zaručenou svobodu slova bez dehonestujícího nálepkování, hrozby ztráty zaměstnání, či dokonce kriminalizace.

JUDr. Michal Hašek PRO



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky