Havlíček (ANO): 7 až 9 000 korun za megawatthodinu je moc

reklama

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, předtím, než přednesu název mého bodu, který bych si přál zařadit, tak prosím vyslechněte zdůvodnění tohoto bodu.

Pojďme si zrekapitulovat velmi smutnou podívanou zastropování energií v České republice. Je to nekonečná telenovela, která začíná gradovat. Pouze připomenu, že jsme od února tohoto roku žádali o přípravu režimu zastropování pro domácnosti a pro firmy, od července velmi důrazně s ohledem na vyvíjející se situaci. Odpovědí byl výsměch a ještě na konci srpna ústy pana ministra průmyslu a pana předsedy vlády se jasně sdělovalo, že nebude žádné zastropování, že to je řešení z populistického a extremistického tábora, aby se několik hodin poté přišlo s tím, že se bude zastropovávat. Bohužel nebylo připraveno vůbec nic do konce srpna, v důsledku čehož nastal neskutečný zmatek a začalo se narychlo vše připravovat, nikoliv už ovšem na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde je na to dostatek kompetentních lidí, ale vše se začalo připravovat zmateně na Úřadu vlády, kde už to nečinili lidé, kteří jsou za to odpovědni, ale lidé, kteří se narychlo nabrali z energetických společností, respektive ze společností, které dělají poradenství v oblasti energetiky. A společně se začalo toto dávat dohromady. Podle toho to také vypadá.

Zastropovalo se na částce, včetně DPH, včetně všech poplatků, u elektřiny mezi 7 až 9 000 korunami za megawatthodinu, ačkoliv jsme jasně upozorňovali na to, že to je zbytečně vysoko s ohledem na to, za kolik dokážeme elektřinu vyrábět, a i s ohledem na to, jak se zastropovává v okolních zemích. Jaký je stav v zemích okolo nás? Česká republika zastropování energie v tomhletom případě včetně DPH bez poplatku šest tisíc korun a padesát, Polsko 3 600 korun, Slovensko 1 500 korun, Rakousko 2 400 korun a Německo - to jediné má vyšší zastropování - na úrovni 9 700 korun za megawatthodinu, nicméně pro firmy na úrovni 3 200 korun za megawatthodinu pro velké firmy.

V každém případě po všech těchto zmatcích a vysoko nastaveném stropu dochází k tomu, že je zastropováno, je to schváleno, energetické firmy začínají posílat, tak jak musí, zálohové faktury, které logicky zohledňují již tuto nižší částku, čili tu zastropovanou částku, která bude od 1. ledna, ale ty zálohové faktury posílají už od listopadu a od prosince.

Dodnes není dohodnut kompenzační mechanismus pro tyto firmy, přeloženo do češtiny - firmy nakupují draze, prodávají, protože musí, levně a toto všechno začínají platit ze své hotovosti. Není jasné, jak bude kompenzační mechanismus vypadat, není jasné, kdy bude definitivně připraven. To pochopitelně začíná firmy docela zásadním způsobem ohrožovat, firmy - dodavatele v tomto případě, což nejsou zdaleka jenom velké firmy, které mají dostatek hotovosti, ale je mezi nimi celá řada menších firem, středních firem, kterým dochází peníze, logicky nevidí na budoucnost a jsou z tohoto úhlu pohledu docela zásadním způsobem ohroženi. Co může nastat? Může nastat to, že zákazníci těchto firem, těchto dodavatelů, opět spadnou do režimu dodavatelů poslední instance a že se pozastaví přijímání nových žádostí o dodávky elektřiny.

I z tohoto důvodu tyto firmy sepsaly varovný dopis ministrovi průmyslu a obchodu, kde jasně píší, že dramatický dopad dodávek - přesně cituji - za zastropované ceny významně zasáhne nejen naše hospodářské výsledky, ale zvyšuje i riziko nedostatku likvidity, často přesahuje naše ekonomické možnosti a ohrožuje tím i naši samotnou existenci. - Podotýkám, že dva měsíce víme o tom, jak tento strop bude fungovat, dva měsíce víme o tom, že bude od 1. ledna, dva měsíce víme o tom, že se od listopadu a od prosince budou posílat zálohové faktury, nicméně nic takového hotovo v tuto chvíli není.

Jenom podotýkám, že podle zákona mají dodavatelé nárok na úhradu této ztráty, která jim v důsledku této stanovené ceny vznikla, to znamená, je to povinnost státu. Logická tedy otázka je, jakým způsobem se toto bude řešit, kdy to bude vyřešeno a jakým způsobem se ta kompenzace bude provádět s ohledem na její výši?

Takže já prosím paní místopředsedkyni o zařazení mého bodu, který by se nazýval Zpoždění kompenzací pro dodavatele energií v souvislosti se zastropováním cen energií - aby se to zařadilo jako první bod dnešního jednání. Děkuji.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Havlíček (ANO): Nikdo se vládu raději už o nic neprosí Rakušan nepřišel. Tak si Havlíček zchladil žáhu jinak, třeba na Síkelovi. A už to jelo Bartošek (KDU-ČSL): O Maďarsku a ekonomickém diletantismu exdvojministra Havlíčka Havlíček (ANO): Lidem dochází dech a firmám trpělivost

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama