Havlíček (ANO): Groteska. Úplný Absurdistán...

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, navrhuji zařazení bodu, který jsem nazval Hrozby zvýšení odvodů osob samostatně výdělečně činných. Dobře poslouchejme. Pan ministr financí Stanjura skutečně toto potvrzuje a zcela otevřeně říká: ano, je to ve hře. Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 9% Ne 87% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 10455 lidí

My jsme na to šli vyváženě, pomohli jsme zaměstnancům a současně jsme zjednodušili podnikání živnostníkům. Jak jsme pomohli zaměstnancům? No tím, že jsme zrušili superhrubou mzdu, že jsme zrušili ten švindl, který tady byl mnoho let, o kterém se dlouze mluvilo, ale nikdo neměl odvahu tak učinit. My jsme tu odvahu našli. Našli jsme ji v době covidové, našli jsme ji v době, kdy jsme cítili, že je nezbytné podpořit zaměstnance. A vyplatilo se to navzdory tomu, že byla celá řada oponentů, kteří tvrdili, že to bude mít katastrofální důsledky. V dané chvíli nejenom že to pomohlo v době covidu, ale pochopitelně to pomáhá i v době energetické krize. Jsem přesvědčen, že zrušení superhrubé mzdy pomohlo daleko více než všechny možné energetické tarify či netarify a než všechny sliby vlády, které byly. Jenom podotknu, že průměrný zaměstnanec nebo zaměstnanec s průměrnou mzdou ušetřil ročně díky tomu 24 000 korun. A podívejme se, jakým způsobem pomáhala vláda nebo pomáhá či spíše nepomáhá běžným domácnostem v současné době. Zaplaťpánbůh, že se superhrubá mzda zrušila.

Ale současně jsme mysleli i na živnostníky. Zavedli jsme paušály. Léta se potom prahlo. Udělali jsme to tak, že platí jednou platbou vše, to znamená daň z příjmu, sociální, zdravotní. Přece zcela zásadní věc. Byli jsme první, kdo to udělal. Vše mají živnostníci na jednom místě. Založení živnosti během několika desítek minut, rovněž se to žádalo. Vytvořili jsme jim on-line úřad na Ministerstvu financí v rámci takzvaných mých daní nebo "moje daně" se to jmenuje. Zjednodušili jsme výkazy pro statistiku, aby to nebylo tak administrativně náročné. A hlavně zavedli jsme pojem rodinné podnikání, rodinná živnost, aby měli určité elementární benefity.

Ale to, co je úplně nejdůležitější, v době krize jsme živnostníky nenechali padnout. Podpořili jsme je. Vzpomínáte si na kompenzační bonus? 600 000 živnostníků dostalo základní podporu. Dnes jsme v době energetické krize a podívejte se, co kdo dostal. Nedostali vůbec nic. Naopak podmínky se jim zhoršují. Podívejme se na všechna klimatická opatření, různé balíčky a tak dále, a to se vůbec nebavím o emisních povolenkách. Zhoršuje se jim podnikatelské prostředí. Ale současně jsme zavedli elektronickou evidenci tržeb. Ano, byli jsme první nebo jedni z prvních v Evropě. Firmy si na to zvykly. Narovnalo se prostředí. Byl to krok ku digitalizaci.

A je dobře, že jsme ji tenkrát zavedli. Protože my jsme se řídili jednou věcí - daně nezvyšujeme. My jsme jim nesnížili daně, ale daně nezvyšujeme, daně důsledně vybíráme. A to platí pro všechny - pro zaměstnance, pro podnikatele, pro živnostníky, myslím si, že to je fér. A je to cesta, která vede k tomu, že nakonec ty daně vybereme, aniž bychom zvyšovali zásadním způsobem jejich výši. Díky tomu se vybralo několik miliard korun.

A co dnes vlastně vláda říká? Vláda říká - nám chybí peníze. - No tomu rozumím, že chybí peníze. Jsme v době krize, jsou určité výdaje. My jsme to měli v době covidu rovněž. Proč jsme si tedy nenechali ten příjem z elektronické evidence tržeb, když se drtivá většina svazů, asociací a komor vyjádřila tak, že chce, aby se EET udrželo? Když si na to zvykli podnikatelé, když se skutečně vytvořilo to, čemu se říká férové prostředí? A vláda dnes říká - nám ty peníze chybí, tak zvýšíme daně. A komu je zvýšíme? No zvýšíme je živnostníkům. Takže my ty živnostníky nejdříve naženeme do šedé zóny tím, že vláda zruší EET, aby následně zkonstatovala, že jí ty peníze chybí a udělá to, že peníze osobám samostatně výdělečně činným opět vezme a to tím, že zvýší daně. To je groteska, to je úplný Absurdistán. Něco takového je opravdu naprosto neuvěřitelné.

Takže z tohoto důvodu žádáme, aby se prodiskutoval tento bod, aby se jasně sdělilo, proč se bude zvedat daňová zátěž nebo proč se o tom uvažuje pro osoby samostatně výdělečně činné a proč se zrušilo EET, aby se následně udělal tenhle ten naprosto šílený krok. Děkuji. A prosím, aby to bylo zařazeno dnes jako poslední bod.

