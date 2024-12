Havlíček (ANO): Já hájím zájmy daňových poplatníků. Tečka

Děkuji. Už to vezmu stručně. Pane ministře, já jsem si teď připadal, že jsme vlastně v otočené pozici. Mně to připadalo, jak kdyby zde argumentoval ministr, dejme tomu, za ČSSD, a já abych byl ten ostrý pravičák, který se snaží vysvětlit pohled toho byznys sektoru. My se filozoficky lišíme. Vy vlastně říkáte, tady je daňový poplatník a tady je firma.

A já hájím zájmy daňových poplatníků. Tečka. No, kdybych to tedy vzal ad absurdum, tak, pane ministře, můžete klidně udělat to, že můžete zavést nějakou sektorovou daň - máte na to právo, máte na to majoritu. Ale já budu vždycky proti sektorové dani. Vždycky jsem byl proti sektorové dani, vždycky budu proti sektorové dani. A nepochybně máte právo, že když zvýšíte sektorovou daň v nějakém byznysu, který třeba hodně vydělává, no, tak tím pomůžeme daňovým poplatníkům. A to je argumentace ČSSD, to je argumentace levicových stran. To tedy fakt není jako argumentace - kde je ta původní odéeska, která vlastně se snažila kdysi vybalancovávat, jak tedy daňového poplatníka, tak firmy? Protože pochopitelně všichni víme, že ať je to jakákoliv firma - já nerozlišuji, pane ministře, jestli je to investor dobrý, nebo špatný, já rozumím tomu, že jsou investoři s vyšší přidanou hodnotou, s nižší přidanou hodnotou - ale když jim stát vytvořil nějaké podmínky a oni těch podmínek využili a stát jim je mění za pochodu - a je to (měnění) za pochodu - tak to je z mého pohledu špatně. Jinými slovy, vy jim nasazujete jinou formu daně. Je to jakási pseudosektorová daň, kterou nastavujete na základě toho, že se vám zdá, že příliš vydělávají. A můžeme se bavit o tom, kdo by zkrachoval, kdyby nezkrachoval. Já to taky nevím samozřejmě přesně, ale fakticky: není pravda to, co říkáte, že vnitřní výnosové procento, které je nastaveno na 8,4, když má někdo více, tak je vlastně špatně. Co to je za nesmysl? Notifikoval se jakožto celý sektor, to znamená, sektor má docílit 8,4. A je naprosto normální, že někdo bude mít 6,3, někdo bude mít víc, někdo bude mít míň, to je prostě realita. (Nesrozumitelné) nemůžu teď vzít a že tedy každý bude mít přesně těch 8,4, na to není ta notifikace. Notifikace není udělaná tak, že ji má dosáhnout jeden konkrétní subjekt. Notifikace je sektorová, ale hlavně, to jste vy udělali, to plošné šetření, to nebylo naše. Vy jste - ve vaší vládě - udělali plošnou kontrolu, ta vám nějakým způsobem vyšla, my jsme do toho nezasahovali. Vůbec jsem nekontroloval, jestli je to udělané tak či onak - vycházím z toho, že vaši lidé na ministerstvu plus ostatní organizace, které to dělaly, tak to udělali férovým způsobem a v zásadě jste udělali jenom to, co vlastně se učinit mělo.

Ale jestliže zde hájíte, jak říkáte, tedy zájmy daňových poplatníků, což jako ministrovi financí rozumím, že hájí zájmy daňových poplatníků, já tedy říkám, musí být ale (vybalancováno?) s nějakým prostředím pro podnikání firem, ať už je to firma malá, střední nebo velká, zahraniční nebo česká - a ty mají predikovatelné prostředí - a vy jim to predikovatelné prostředí dneska měníte. Ale ptám se znovu: proč tedy, když říkáte, že hájíte zájmy daňových poplatníků, proč jste pro daňové poplatníky v době, kdy jste byli v opozici, chtěli učinit přesně pravý opak? Proč tedy není pan ministr Jurečka, který byl tehdy - a vy to musíte vědět, pane ministře - nejhlasitějším zastáncem toho, aby tady bylo 9,5 %? A jestliže mi řeknete tady, že to neříkal, tak je to lež. 9,5 %, chtěl víc, než jsme navrhovali my. (Ministr Stanjura hovoří z prostoru před řečnickým pultíkem.) Já vím, že to neříkáte. Víte, že jsme spolu byli, pane mistře, na několika setkáních. I tam jste se vyjadřoval k tomu, že by se to mělo blížit k 10,6 nebo k 9,5 %. Prostě chtěli jste jim dát víc, my jsme jim tolik nedali. Ale dobře, bral jsem to jako nějakou diskusi, chtěli jste prostě možná ochránit podnikatelské prostředí, těžko víc (říct?).

A my dneska nechceme nic jiného, nic jiného, než aby se dohody, které se tenkrát udělaly, tak aby se respektovaly. Můžeme tady kličkovat slovně, co je retroaktivita, co není retroaktivita - všichni víme přece velmi dobře, že to je zásah do rozběhlého byznysu. A i kdyby to byla jedna jediná firma, která kvůli tomu skončí, tak já říkám: je to špatně. A znovu říkám, překvapuje mě, že od politika strany, která si kdysi dávala nálepku jako pravicová, zde zaznívá to, že budeme hájit zájmy daňových poplatníků na úkor investičního prostředí firem. Protože prostě firmy z mého pohledu, jak říkáte, možná vydělávají moc. No, tak když vydělávají moc, tak jim to prostě pojďme střihnout dolů. A to přece není normální, to přece není normální.

Vy jste to nezpůsobil, já taky ne, ten průšvih, který tady je - na tom se shodneme, to je jediná věc. A vůbec se nechci vracet do toho roku 2010, 2009 na poslance konkrétní, kteří tam měli zájmy a tak dále, jak se to přeprodávalo, kdo stál za tím byznysem, kdo komu to prodával - a velmi dobře to víte, pane ministře, byli bychom na tenkém ledě a tuhle bitvu byste prohráli. Ale chci hrát fér, nechci se k tomu fakt už vracet, protože teď musíme řešit to, co uděláme v současné době.

A já se vracím k jedné jediné věci: rok 2021, podání ruky, dohoda, proč to dnes měníme. Prostě já to nechápu a podle mého názoru na tom ani nevyzískáte tolik, kolik vlastně vy očekáváte.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA ANO 2011



