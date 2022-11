Havlíček (ANO): Máte navíc osm tisíc státních zaměstnanců

reklama

Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení páni a paní ministryně, neostýchejte se, jsem zde zaslechl, neváhejte, nebojte se požádat si o sociální podporu. Stačilo už jenom dodat - my vám půjdeme příkladem. Tak se pojďme vrátit k tomu zákonu o státní službě a zrekapitulovat si vaše sliby, vážení členové pětikoalice. Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 64% Ne 36% hlasovalo: 7444 lidí

Současně jste začali pod ideologickým pojmem deagrofertizace vyměňovat systematicky lidi ve státních organizacích, ale nejenom ve státních organizacích, ale i na jednotlivých ministerstvech. Já bych bral - a máte na to právo, kdybyste přišli a řekli jste - tady mám lepšího člověka, dosadím si ho za člověka, který je prokazatelně horší. Ne, vy jste začali vyměňovat lidi, kteří byli pouze technicky spojeni s těmi, kteří tam byli před vámi a kteří byli z hnutí ANO, aniž byste si dívali na to, kdo je lepší a kdo je horší. A mohl bych vám ukázat jednotky, ne-li desítky případů lidí, kteří jsou kompetentně zcela mimo jenom proto, abyste vyměnili lidi, kteří tam byli deset, patnáct let, kteří se provinili nikoliv tím, že byli spojeni se společností Agrofert, ale tím, že byli našimi náměstky a nebo že jsme je tam jmenovali my. Nedosadili jste tam v drtivé většině lepší lidi a ta hrstka těch, kteří za něco stojí, tak budiž vám ke cti.

Zákonem o státní službě tomu dáváte korunu. Ale ještě předtím zmíním vaši kritiku, která směřovala - určitě si na to vzpomínáte - k počtu státních zaměstnanců. Vzpomínáte si, jak jste se nám vysmívali a říkali jste, zvyšujete počet státních zaměstnanců? A my jsme vám argumentovali tím, že počet úředníků klesá, ale že roste počet pedagogických pracovníků, protože je více dětí, že roste počet policistů, protože potřebujeme posílit bezpečnost, že roste počet vojáků mimo jiné i z důvodu jejich enormního nasazení v době covidové krize a že roste počet hasičů ze stejných důvodů. Ignorovali jste toto, vysmívali jste se nám.

Jaký je váš výsledek po jednom roce? Máte navíc osm tisíc státních zaměstnanců. A když vám to řekneme, tak jaký je váš argument? Ale to nejsou úředníci, to jsou lidé, jako jsou policisté, jako jsou vojáci, jako jsou pedagogičtí pracovníci a podobně. Chytli jste se do vlastní pasti. Neudělali jste s tím vůbec nic, ale to vám nevyčítám, protože chápu, že počet pedagogů musí logicky růst s počtem dětí a nemluvě o vojácích, případně hasičích a policistech.

Zákon, který si nepochybně dneska protlačíte navzdory opozici, navzdory panu prezidentovi, navzdory všem, kteří kupecky přemýšlejí a navzdory všem, kteří by od vás možná chtěli vidět alespoň nějakou symboliku, tak nastane doslova a do písmene tsunami novodobých politruků. Ano, všichni vaši kamarádi, kamarádky, milenci, milenky, milenci milenců, milenky milenek a opačně, všichni ti budou mít ideální příležitost nastoupit na pozice, vysněné pozice ministerských náměstků. Nechcete, abychom tomu říkali političtí náměstci, ale co jiného to je?

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je to politický náměstek, který tam může přijít bez jakéhokoliv systémového výběrového řízení, bez jakékoliv kvalifikace, čistě proto, že chcete ovládat ministerstva politicky. Nic proti tomu, rozumím, že když někdo vyhraje volby, že si chce politicky něco ovládat, ale to, že současně dost dehonestujícím způsobem posíláte odborné náměstky na pozice takzvaných vrchních ředitelů, jim budou velet političtí náměstci, tak to považuji za vrchol nevkusu, protože přesně ti odborní náměstci jsou ti, na kterých ty resorty leží. Zapomeňte na to, že leží na ministrech, ministr nezvládne svoji práci absolutně ve smyslu odbornosti.

Není možné, aby to zvládl bez odborných náměstků. Jsou to lidé, kteří tam jsou často mnoho let. Jsou to odborníci, jsou to lidé seznámeni s detailem, jsou to lidé, kteří museli přežít nás všechny, vás, nás, kteří tady přežili pět, šest, sedm, možná deset různých ministrů a kteří navzdory všem politickým otřesům ta ministerstva dokázali ještě dobře nebo přiměřeně dobře uřídit. Všem těm dneska vzkazujete - nad vámi budou politruci, vy pomašírujete na pozice vrchních ředitelů.

A to, že jim necháte stejné peníze, o to se nehraje. Ono totiž ne všechno je o těch penězích. A věřte tomu, že ti lidé na těch pozicích odborných náměstků tam veskrze nejsou proto, že by tam měli nějaké závratné peníze. Uvědomte si, že to jsou lidé, kteří zodpovídají velmi často za miliardy, někdy desítky miliard korun a dokonce někdy i přes sto miliard korun. Jsou v obrovském riziku, oni tam jsou proto, že tu práci mají rádi, protože to jsou srdcaři, protože to jsou odborníci. A samozřejmě, že jim záleží i na jejich společenském ocenění, postavení. A vy je dneska v dehonestujícím způsobem pošlete pod politruky. To je to, co považuji za úplně nejhorší.

Problém není v tom, co se nám snažíte říct, že všechny tyto změny budou stát pouhé stovky milionů korun. Budiž, utrácí se i za jiné věci, i když to je nepochybně škoda. Problém je v tom, že symbolicky v době, kdy říkáte, že se má šetřit, v době, kdy říkáte, že každý se musí přizpůsobit naprosto mimořádné době, v době, kdy posíláte lidi na sociální úřady, na úřady práce a vyzýváte je k tomu, aby se nebáli, tak v té samé době si užíváte. A to je to, co mi na tom vadí nejvíc. Děkuji.

Psali jsme: Havlíček (ANO): Rozdělme to na velké a malé Havlíček (ANO): Nestalo se nikomu v Maďarsku, aby nenatankoval Havlíček (ANO): Mohli jste celý systém nastavit jinak - lépe, pohodlněji Havlíček (ANO): Udělali jste to nejhorší, co jste udělat mohli

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama