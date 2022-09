Havlíček (ANO): Máte rozpočet na 150 miliard korun a zajištěno 94 miliard

reklama

Děkuji. Já se do dvou minut snad vejdu.

Pane ministře, k tomu, jak se přebíral resort, mám ten pocit, že se zapomnělo, jak se přebíral v roce 2014. V roce 2014 bylo rozestavěno 800 metrů dálnic za poslední čtyři roky, čili 2021 až 2014. My jsme předávali a bylo zhotoveno nových dálnic 94 kilometrů, polovička z toho nová D1, polovička tedy mimo D1, 72 kilometrů rozestavěných dálnic jenom za rok 2021 a více jak 100 kilometrů rozestavěných dálnic. Znovu říkám, přebírali jsme to, když bylo 800 metrů, předávali jsme to více jak 100 kilometrů.

Víte, že se vám nesmějí za to, jestli se sráží vlaky, považoval jsem to za nefér vůči mně a nebudu to dělat ani vůči vám, dokonce ani nevyčítám to, že budete stavět v tomto a příštím roce čtyřnásobně méně, než jsme stavěli my, protože chápu, že to je rozdělané, ty projekty, a to neovlivníte v tomto roce. Myslím si, že to není zase tak špatný výsledek to, co teď bude.

Co vám vyčítám, je váš hlavní úkol, a to je zajistit financování a zajistit peníze. Máte připravený rozpočet na 150 miliard korun, my jsme ho měli na 130 miliard korun a máte zajištěno pár týdnů před schválením rozpočtu 94 miliard. To jste měli už na konci června, za prázdniny jste s Ministerstvem financí neudělali vůbec nic a historicky jsme nikdy nebyli v situaci, kdy chybělo 56 miliard, to znamená více jak třetina celého rozpočtu.

A to, že nám řeknete, že to budete řešit vějířem finančních nástrojů, přeložme si to do češtiny - chcete, aby se vzal úvěr, ten úvěr bude úročený. Já jsem zásadně proti tomu, aby si jakékoliv podřízené instituce Ministerstva dopravy braly úvěr, musí se to odfinancovat z Ministerstva financí. A nechápu, co jste dělali ty dva měsíce.

Děkuju.

