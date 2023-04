Havlíček (ANO): Není jiná cesta, než začít opět posilovat potravinovou soběstačnost

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, žádám o zařazení bodu, který jsem nazval Řešení předražených potravin v Česku. Moje vystoupení nebude dlouhé a rozumím tomu, že ve světle zpackané transformace pošty, ve světle valorizace důchodů, ve světle nedostatku léků se nám může zdát, že předražené potraviny jsou méně podstatným tématem.

Tak jenom bych chtěl připomenout, že tomu tak není, protože občané začínají ceny potravin považovat za jednu vůbec z největších hrozeb. A já zde ukážu příčiny, důsledek, současně to, co vláda dnes dělá, a to, co by měla dělat. A vyzvu k diskusi. A budu rád, pokud se tento bod dnes otevře, protože dostáváme se do stejné situace, jako jsme se minulý rok dostávali v rámci cen energií. Podcenili jsme fatálním způsobem boj s inflací, ačkoliv jsme na to mnohokrát upozorňovali, nechalo se to v rukou národní banky. Fiskální opatření byla naprosto minimální. Když došlo k tolik požadované regulaci, tak se udělala pozdě, zatímco regulace se má dělat rychle, okamžitě a spíše krátkodobě. Výsledkem čehož bylo to, že zásadním způsobem vzrostly energetické náklady výrobců. Pochopitelně ony vzrostly výdaje za energie i občanů, ale nyní ceny potravin jsou logicky jako jedním z důsledků extrémně vysokých cen energií právě u zemědělců nebo u potravinářů.

Všechno se odmítalo, udělalo se to pozdě. No a výsledek je jasný. Nejvyšší nárůst cen elektřiny ze všech zemí Evropské unie, 62 % za první pololetí minulého roku, druhé pololetí ještě není změřeno a nejvyšší ceny elektřiny a nejvyšší ceny plynu v přepočtu na kupní sílu za poslední měsíce. To je nepochybně jedním z klíčových důvodů, proč jsou dneska drahé potraviny v České republice.

Za další - situace na maloobchodním trhu. Tak máme čtyři zahraniční skupiny, které ovládají 70 % trhu. Konkurenční prostředí naprosto minimální, je zde diktát cen. Podcenila se podpora zemědělským producentům. Zcela jsme rezignovali na potravinovou soběstačnost. No a je třeba ještě doříci to, že máme nejvyšší DPH na potraviny z celé Evropské unie. Když se podívám jenom na země okolo nás, tak Česká republika 15 %, co se týká Německa 7 %, Rakousko 10 %, Slovensko 10 %, Polsko mělo 5 % a teď dalo dokonce krátkodobě potraviny na nulu.

Co je důsledkem? Důsledkem, je to, že máme jedny z nejvyšších cen potravin v celé Evropské unii a mohli bychom si teď dávat celou řadu příkladů. Zdaleka to není jenom to lečo, které jsem tady trošku s nadsázkou vytáhl. Když se podíváme na velikonoční nákup, tak 32 % nárůstu jenom vůči minulému roku. Beru základní potraviny, který každý na Velikonoce kupuje. Přece nám nemůže být úplně ukradená potravinová turistika. Nejenom, že se jezdí do Polska, tam se jezdilo vždycky, ale jezdí se dneska už i do Německa, kde mají dvou a půl násobně vyšší průměrnou mzdu. Jezdí se tam navzdory vysokým cenám pohonných hmot. Nemůžeme to bagatelizovat a říkat, ono se ekonomicky nic nestane. To nás netrápí, že lidé utrácí peníze v Německu? To nás netrápí to, že podnikatelé, provozovny, koloniály, které jsou v příhraniční oblasti, končí právě z tohoto důvodu?

No a nemůžu si nerýpnout a nepřipomenout Babišovu drahotu. A budeme vám to opakovat, pořád vám to budeme opakovat. Já vím, že to máte neradi, ale vy jste tenkrát šířili naprosto cíleně dezinformace v srpnu a v září roku 2021. V době, kdy se celá Evropa vzpamatovávala z pandemie, v době, kdy rostla inflace všude v Evropě, v této době, kdy u nás byla kolem čtyř procent, tak jste natvrdo řekli, že se jedná o Babišovu drahotu, postavili jste na tom mimo jiné vaši kampaň. Dneska máte čtyřnásobně větší inflaci, dneska se pohybujeme na 18 %, dokonce ještě o něco více a v té době jsme měli inflaci na průměru Evropské unie, dneska ji máme o 80 % vyšší. Pan poslanec nesouhlasně kýve hlavou, tak já připomenu čísla. Na konci roku 2021 podle Eurostatu byla inflace v České republice 5,4 % a v Evropské unii průměr 5,3 %. Nosím ta čísla v hlavě. Takže o 80 % jste to natáhli během jednoho roku vašeho vládnutí. A můžeme se bavit, proč, že se podcenily fiskální nástroje, neudělala se vůbec žádná regulace, a když, tak se udělala pozdě a to, co jsme navrhovali, tomu jste se vysmáli. Dobře, výsledek tady máme. Ale jenom bych chtěl říct, že vaše PR pracovníci, kteří si z toho udělali kampaň v roce 2021, tak ve světle toho, jak se dneska pohybují ceny potravin, ve světle toho, jaká je inflace, ve světle toho, o kolik je to výše než v Evropské unii, tak by vám rovnou mohla doporučit spáchat harakiri.

Ale my toho nezneužíváme, my neříkáme, že to je Fialova drahota, jenom upozorňujeme na to, že je třeba s tím něco dělat. My jsme v době, kdy ta inflace rostla, alespoň zatáhli za ruční brzdu a pokusili jsme se s tím něco udělat. Stáhli jsme DPH na nulu a okamžitě se to projevilo alespoň v té prosincové inflaci. To už jste ale bohužel prošvihli. Výsledkem je to, že potraviny se - a to přece musíte vidět - v České republice zdražují, zatímco v jiných evropských zemích paradoxně už letí dolů. Co hůře, lidé kupují pouze nejzákladnější potraviny. Podívejte se do spotřebního koše, prosím. Rezignují na nákupy ovoce, zeleniny, bílkovin a bohužel nutričně chřadneme. To přece není věc, nad kterou bychom mohli jenom mávnout rukou. Promítá se to pochopitelně do rozpočtu veřejných institucí. Školy, školky, nemocnice, ty všechny samozřejmě jsou tímto dotčeny. Má to vliv na gastronomii a nemalý, zdražuje se tam. No a pochopitelně místo toho, abychom sledovali rostoucí investice u zemědělců, potravinářů, tak nám rostou zisky. Koho? Importérů potravin.

Co pro to dělá vláda? Opět podcenění situace, úplně navlas stejné jako s energiemi. Vzpomeňte si, co jste dělali? Bagatelizovali jste všechny problémy. Když jsme vás na to upozorňovali, smáli jste se nám, drtivou většinu z nich jste stejně nakonec zavedli, ale bohužel až poté, co jste to odmítli a se zpožděním a přiznejte si to - pod obrovským tlakem veřejnosti. Na konci srpna, kdy už jste zjistili, že s panem ministrem Síkelou se to fakt nedá, tak jste to narychlo přetáhli na Úřad vlády a na Úřadě vlády jste rychle vytvořili skupinu, která začala alespoň něco s energiemi dělat. Zaplaťpánbůh za to. Ale to, že se to šilo horkou jehlou, to, že se nastavily stropy příliš vysoko ve finále, které platí od roku 2023 a zjišťujeme, že tržní cena už je mezitím pod těmi stropy, takže se vlastně nebude co kompenzovat, to už je jenom smutná dohra. Já to říkám proto, protože jste se celou dobu smáli, podcenili jste to. A díky tomu nám i vyskočila inflace do té výše, která zde je. No, a dneska je to velmi obdobné s potravinami. Ano, zaplaťpánbůh energie letí dolů, ale rostou nám ceny potravin.

Místo abyste akčně začali cosi činit, tak začínáte dělat průzkumy, analýzy a hledáme viníka. Fajn. Tak ukazujeme na různé typy podnikatelů. A ti se přece chovají tržně, ti podnikatelé. Tady jsme si vytvořili tu situaci, že máme čtyři řetězce nebo čtyři holdingy, společnosti, které naprosto kontrolují maloobchodní trh. No a že zemědělci a potravináři zvedají ceny? No pochopitelně, zvedají je proto, protože jim rostou ceny energií. Když se podíváme na ceny vajec, podívejme se, o kolik vzrostla cena vajec v maloobchodě, jaká je tam marže, o kolik vzrostla u těch, kteří je dodávají, to znamená u zemědělců a podívejme se do struktury cenotvorby, u těch zemědělců 70 % z nich je cena krmiva. cena krmiva je závislá na ceně hnojiva a cena hnojiva je závislá na energiích. Tak a co s tím udělat? Nemáme mnoho času a krátkodobě je varianta snížit DPH. Nevím, nad čím stále váháme. Vám nevadí, že máme nejvyšší DPH na potraviny z celé Evropské unie? Dávno už se to mělo udělat.

Za další - vláda má nástroje, aby zlepšila informovanost spotřebitelů. Místo toho, abychom tady zjišťovali, které médium je uvědomělé a méně uvědomělé, abychom se tady pokoušeli dělat různou cenzuru, tak radši využijme ta média. Máte na to zdroje, prostředky, kompetence a dělejte osvětu.

Dlouhodobě není jiná cesta, než začít opět posilovat potravinovou soběstačnost. My jsme v úplně absurdní situaci, úplně absurdní. A tady to před chvílí někdo z poslanců vykřikl. My místo abychom podporovali domácí výrobce, domácí zemědělce, naše potravináře, tak v rámci vaší svaté války vůči Babišovi zesměšňujete naše producenty, degradujete naše potravináře, naše zemědělce jenom proto, abyste si tam uhráli svoje. Úplně opačně se chovají v Evropě. Nedívejme se na to, kdo je velký, kdo je malý. Mně je jedno, jestli se jedná o Kostelecké uzeniny, jestli se jedná o Váhalu, jestli se jedná o Madetu nebo o kohokoliv dalšího. Ale je logické, že každý stát se snaží podpořit lokální producenty, protože zaměstnávají, a protože vytvářejí soběstačnost. My jdeme úplně opačným směrem. A podporujeme koho? Podporujeme importéry, podporujeme řetězce, ty, kteří odvádějí ve finále dividendy do zahraničí. Tak prosím, už se proberte.

Přestaňte si brát lidi jako rukojmí a snažte se na to dívat trošku objektivně bez toho podtextu té svaté války. Protože vylíváte vaničku i s dítětem. A výsledek? Výsledek tady máme - vysoké ceny potravin. Samozřejmě je to ještě o podpoře infrastruktury v rámci distribuce potravin ve smyslu nových skladů, distribuční centra a tak dál, protože je to samozřejmě i o logistice, o efektivnější logistice, vedlo by to k nižším nákladům a tak dále. Ale toto všechno musí činit vláda, toto všechno musí činit ministr zemědělství, a ne se dívat na to, že máme nejvyšší ceny potravin. Samozřejmě můžeme využít i zákony, zaplať pánbůh je schválen zákon o významné tržní síle a máme zde zákon o cenách. Tak prosím, začněte už činit, otevřeme dneska tenhle ten bod a uklidněme lidi alespoň v jedné věci. Když už jsme to prohráli v energetice na plné čáře, ať to neprohrajeme i v cenách potravin. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: To nešlo. Vypnuté mikrofony. Havlíček popsal zážitky ze Sněmovny Havlíček (ANO): Vláda žije v zajetí marketingových výkřiků Ministerstvo financí: Předsedou představenstva EGAP se stal David Havlíček Havlíček (ANO): Nepovedená parodie na ministra vnitra

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama