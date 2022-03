Havlíček (ANO): Pětina našich domácností zcela jednoznačně míří do chudoby

reklama

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych ještě upřesnil některá hospodářská data v souvislosti s válkou na Ukrajině a s dopady na naše prostředí. Anketa Vážíte si Jaromíra Nohavici? Ano 95% Ne 2% Nezajímá mě 3% hlasovalo: 21269 lidí

I já bych rád ocenil pana premiéra Fialu za to, že vystoupil. A rád bych rovněž podotkl to, že v drtivé většině aktivit vlády vůči konfliktu na Ukrajině jsme korektní, že je podporujeme, a to jak ve smyslu vůči pomoci Ukrajině, tak ve smyslu sankcí vůči Rusku, tak ve smyslu řešení uprchlické krize. Naši hejtmani se zapojují a vláda má v tomto naši trvalou podporu. Nikoliv proto, že bychom neviděli, že tam třeba můžou být i některé věci, se kterými bychom ne zcela souhlasili, ale nepovažujeme v tuto chvíli za korektní kritizovat. To ale neznamená, že budeme rezignovat na hospodářské problémy, které se na nás řítí, a na problémy, které vláda fatálně podceňuje. A tady musím nesouhlasit zcela zásadně s mnohými opatřeními, která pan premiér představil.

Česká republika resp. 20 % našich domácností zcela jednoznačně míří do chudoby. Toto číslo vyřkl před týdnem bývalý ministr financí Miroslav Kalousek a já jsem přesvědčen, že ho nikdo nemůže podezírat z toho, že by chtěl v tuto chvíli podporovat opozici. Věcně zdokumentoval to, že pětina našich domácností bude mít fatální problémy. Mimo jiné je to to, co říkáme už od konce roku.

Když se na to podíváme z úhlu pohledu inflace, která je dost signifikantním faktorem, tak jsme v tuto chvíli už na třetím místě s ohledem na nejvyšší inflaci v Evropské unii, ačkoliv ještě před Vánoci jsme byli někde v průměru. Vláda podcenila nákladovou inflaci, uvěřila vlastním marketingovým tvrzením takzvané Babišovy chudoby a uvěřila tomu, že inflace je způsobena zejména na straně poptávky. Ano, v určité době připusťme, že tomu i tak mohlo být, ale bylo zjevné, že od doby, kdy začaly růst ceny energií, se bude jednat o nákladovou inflaci, která se promítá do vstupu výrobku a logicky tím pádem i do výstupu v rámci jejich cen. Výsledkem toho je, že jsme třetí nejhorší v Evropě. A když se podíváme ještě do většího detailu, a to je to, k čemu mířím, tak Evropská komise zkonstatovala, že tato inflace je z 50 % činěna cenou energií, to znamená růstem cen energií. A to je to, kde selháváme.

Opatření sociálního charakteru přes mimořádnou okamžitou pomoc nebo přes příspěvky na bydlení nefungují zdaleka, jak by měla. A i kdyby fungovala, a nebylo to tak byrokratické a byl o to větší zájem, tak v tuto chvíli zasáhnou pozitivně pouze 5 % domácností. To jsou čísla, která udává Ministerstvo práce a sociálních věcí. To je těch plus minus 200 tisíc domácností. Jestliže platí to, co řekl pan Miroslav Kalousek, že tady bude 20 % domácností na hranici chudoby, pak se bavíme o 800 až 900 tisících domácností, které se řítí do velkého problému za přispění, bohužel musím říct, této vlády.

Ruku v ruce s tím pochopitelně jdou opatření, která by mohla pomoci, ale bohužel nebyla uvedena v život. Ani jedno z plošných opatření, které jsme navrhovali, nebylo nakonec zrealizováno. Poslední náznak toho, že by se vláda mohla konečně vzpamatovat a přistoupit k těmto řešením, předvedli Piráti. Myslím si, že jejich návrh není vůbec špatný. Je to ten takzvaný bonus nebo příspěvek, který chtějí navrhnout v řádu 400 až 800 korun na domácnost. Jenom podotýkám, není to matematicky nic jiného než to, co jsme navrhovali v rámci odpuštění plateb za obnovitelné zdroje. Proč to dělat komplikovaně přes bonus, když to můžeme udělat odpuštěním plateb za obnovitelné zdroje, a dokonce můžeme jít do záporu, to znamená ty obnovitelné zdroje nemusí jít jenom odpuštěním, ale tím, že se přispěje.

Pohonné hmoty jdou ruku v ruce s tím. Ano, rozumím tomu, že ceny jdou v posledních týdnech nahoru, že se na to nedalo asi připravit, ale opatření, která zde byla, ta tři, přece všichni vidíme, že jsou neúčinná. Biosložky zde už padly.

Jenom ještě zmíním to, že co se týká silniční daně, tak je to opatření, které nikdo nepožadoval, opatření, které bude stát Státní fond dopravní infrastruktury nebo Ministerstvo dopravy 5 miliard korun. 5 miliard korun nás bude stát silniční daň. (Ministr financí reaguje mimo mikrofon.) Tak 4,5 miliardy. To nejsou špatné výpočty, to jsou výpočty, které logicky vychází z minulého roku. Ale já budu rád, pane ministře, když k tomu vystoupíte. Já tvrdím, že to bude řádově 5 miliard korun, které půjdou na vrub Ministerstva dopravy. Ale co je podstatné, jestli to bude o 10 % víc nebo míň, to není to nejdůležitější, důležité je to, že toto nikdo nepožadoval. Toto nezlevní cenu nafty, ani benzinu ani o korunu. Proč jsme neudělali to, že jsme tuto částku možná i trošku navýšili a nedali na vrub spotřební daně, která by okamžitě pomohla všem domácnostem, která by pomohla firmám na úrovni, kdy bychom do toho dali 8 miliard korun, korunu šedesát. To si myslím, že je rychlé řešení, které okamžitě pomůže. Takhle to padne jenom na určitou skupinu podnikatelů, notabene jenom do určité tonáže. Bude nás to stát velké peníze. Ministerstvo dopravy díky tomu nebude moci vydávat zdroje a investice, nebo prostě na opravy, na údržbu. To je to, co se možná dalo diskutovat. Protože rozumím, že to ty peníze stát bude, ale když už ty peníze vyplácíme, tak ať to má nějaký efekt a ne, že ty peníze utratíme a ve finále i ti, kteří je budou čerpat, respektive ti, kteří by z toho mohli mít ten benefit, sami říkají, že jim je to víceméně k ničemu.

Takže nepodceňujme problémy hospodářského charakteru. Já na druhou stranu musím říct, že některé věci vláda nedělá špatně. Je dobře, že se rozhodla pro jádro a je dobře, že konečně spustila tendr. Je dobře, že nevylučuje to, že se prodlouží těžba uhlí, ale chybí mi tady jakákoliv vize a koncepce toho, jak se tedy to uhlí bude utlumovat. Uhelná komise nezasedla ani jednou, neřešíme vůbec problematiku nerostů, která se začíná firem týkat a logicky je spjatá s ukrajinskou krizí. Neřešíme případný přesun výroby z Ukrajiny do České republiky v rámci automobilových dílů a tak dále. A vůbec neřešíme plyn a naši závislost z 90 % na Rusku, respektive to, jestli budeme využívat zásobníky, jestli do nich investujeme peníze, a tak dále. Řešíme to povrchně a nalháváme lidem to, že jim pomůžeme v energetické krizi. Bohužel jim nepomáháme. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

