Havlíček (ANO): Věděl ministr Rakušan o kokainu na toaletách? A proč nic neřekl?

Děkuji a já už to ukončím asi k tomu kokainu, ale považoval jsem za správné tady zmínit jednu věc. Mimo jiné tedy také souhlasím s tím, co říkal pan předseda Dufek. Já jsem byl fakt z toho šokován. Ale hlavně z toho, že se najednou začínají objevovat informace, že se tady o tom dlouho mluví, že to je něco normálního. Já jsem možná z jiného světa, možná jsem naivní, možná jsem příliš hloupý, ale já jsem tedy fakt nezaregistroval, že by se tady o tom nějak běžně mluvilo někde v kuloárech a že by tady jaksi se tohleto, v uvozovkách, tiše tolerovalo. A je jedno, jestli se o tom mluví, v uvozovkách, tedy v klubech zde, anebo takzvaně v klubech někde v okolí, někde v restauracích. Opravdu jsem nic takového netušil.

Ale já jsem včera dal výzvu ministru Rakušanovi - a mně se to zdá logické - aby on reagoval. Protože jestliže zde Ochranná služba něco zajistila a podle Ochranné služby policie to dala do systému, no, tak v tom systému to musel někdo vidět. Viděl to nepochybně policejní prezident, nedomnívám se, že by to neviděl. A nedomnívám se - ale to je už moje domněnka - že by o tom neinformoval pana ministra vnitra. Pokud ho o tom neinformoval, z mého pohledu to není správně, ale já chci vysvětlení od pana ministra. Za prvé, odpověď, jestli o tom věděl. Pakliže o tom věděl, proč on neinformoval vedení Poslanecké sněmovny? Já se domnívám, že snad mám na takovou informaci právo jako člen vedení Sněmovny. A pokud o tom nevěděl, jestli považuje za normální, že se to vedení Poslanecké sněmovny dozví rok a půl poté, navíc z médií. Nic více nechci - aby se k tomu postavil, aby (na) toto odpověděl. Jsou to dvě otázky, myslím si, jasná odpověď. Děkuji.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR

