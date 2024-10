Havlíček (ANO): Vždyť nám nikdo nebude věřit. To přece nemůžeme myslet vážně

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

No, já jsem z toho teď úplně zmaten a mně teď méně jde o tu vlastní legislativní cestu, ale více mi jde o meritum věci. A mě překvapuje, že tady nikdo to meritum věci vůbec neřeší. Je třeba se podívat trochu dozadu, ale hlavně jsem tedy fakt úplně v šoku z úhlu pohledu pětikoalice nebo tedy současné vlády a jejích koaličních poslanců, že naprosto popírají to, co jsme tady několik let společně, říkám společně, dávali velmi, velmi lopotně dohromady.

Přece si musíte vzpomenout na to, co zde probíhalo v roce 2021. Po mnoha letech řešení toho solárního tunelu z let 2009, 2010, který nás bude stát 600 miliard korun, přičemž výroba z té elektřiny nedosahuje zdaleka toho, co jsme si představovali, jsme se rozhodli rukou nedílnou udělat tlustou čáru za celým tímhle tím příběhem. Bylo to extrémně náročné, já tehdy jako ministr průmyslu jsem opravdu zažil dva náročné roky diskuse se všemi hráči toho daného sektoru - asociace, svazy a tak dále. A nakonec jsme udělali velmi komplikovanou, ale myslím si férovou konečnou dohodu, a to takovou, že se jim nastaví 10% solární daň a že se ta míra ziskovosti, nechci teď tady být nějak odborný, ale to je to vnitřní výnosové procento, určitě víte, o čem hovořím, nastaví v povoleném rozptylu 8,4 až 10,6 %. Aby následně naše vláda okamžitě odsouhlasila tu spodní částku, což je tedy 8,4 %.

A víte, co je na tom zajímavé? Vy jako tehdejší opozice jste velmi silně tlačili na to, aby to bylo více, možná si vzpomínáte na to hlasování, pamětníci kteří tady byli, to bylo totálně zmatené, kdy vlastně jste tam na poslední chvíli chtěli vložit, aby to bylo 9,5 % na fix, ale celé se to zamotalo a ve finále to skončilo na 6,3 až 8,4 % a 10% solární daň. To vzbudilo samozřejmě obrovskou nevoli, a já jsem tomu rozuměl, protože pozor, my tady neřešíme solární barony, vážení kolegové z pětikoalice. Já chci, aby to bylo férové. Já jsem nebyl příznivcem toho, že by se měli nějakým způsobem předotovávat, přeplácet, v žádném případě. Ale jestliže jednou ten stát něco řekne, tak za tím musí stát, a ten stát jim to několikrát už změnil. Právě proto jsme v tom roce 2021 udělali společně tuhletu dohodu, uzavřeli jsme to, dali jsme jim těch 10 % navíc, ukotvili jsme to na 8,4 -10,6 (%), odsouhlasili jsme si tu nejspodnější hranici, a tím to bylo uzavřeno.

A teď si představme, že tři nebo kolik let poté se opět přichází a opět se do toho hodí vidle jenom proto, prosím vás pěkně, jenom proto, že nejste schopni dát dohromady rozpočet, protože jste podcenili diskusi mezi ministrem průmyslu a ministrem financí, prostě nekomunikovali spolu ze záhadných důvodů. Výsledkem čehož je to, že tam dneska chybí 20 až 25 miliard korun jakožto podpora těch obnovitelných zdrojů.

Znovu říkám, nejedná se z drtivé většiny o ty, kteří u toho stáli v letech 2009, 2010, vždyť je to třikrát přeprodáno. Tam jsou tisíce drobných investorů, kterým měníme opět za pochodu veškerá pravidla. A notabene vy, kteří jste si dali jako obnovitelné zdroje energie a jakožto nové technologie v energetice do svého vládního programu. My jsme v tom byli tedy střízlivější, protože já chci hrát fér, vyváženě, to znamená stabilní zdroje, méně stabilní zdroje, ale chci současně, aby v téhle zemi platily nějaké dohody. A ty dohody jsou založeny na tom, že když tady někdo investuje, tak se mu to nemůže několikrát měnit. A jim je úplně jedno, jestli se jedná o minoritní akcionáře ČEZu, anebo jestli se jedná o investory do nových technologií v oblasti energetiky. Vždyť se staneme banánovou republikou, vždyť nám nikdo nebude věřit. Jak potom po nich chceme, aby tady někdo investoval? To přece nemůžeme myslet vůbec vážně. Tím spíše, když byla vzájemná shoda.

Takže vy dneska přicházíte s tím, že chcete udělat individuální překompenzace, což mimo jiné neumožňuje princip notifikace, a za B posouváte to opět do té hladiny nebo do toho rozmezí 6,3 až 8,4 %. To znamená, za pochodu jim měníme podmínky. Ti, kteří to mají odfinancované přes banky, to nebudou schopni splácet. Ale hlavně, řekněte mi, kdo ještě bude věřit tomuhle státu? Přece jak tady všichni jsme, stojíme a běžíme, díváme se, ať jsme zleva, nebo zprava, myslím tím zde v Poslanecké sněmovně, tak nám musí jít o to, abychom zde zachovali společně důvěru vůči institucím, důvěru vůči státu, nehledě na to, kdo je mi více či méně sympatický. Já tomu rozumím, někdo má radši tyhle investory, někdo jiné investory, ale když už jim na to jednou dáme slovo a podepíšeme se pod to, tak to nemůžeme znovu po třech letech měnit. Nebo jim to za dva roky zase někdo změní? Za tři roky znovu změní?

Ano, sice nastala chyba v letech 2009, 2010, dobrá zpráva je to, že tady snad nikdo z nás nesedí, kdo tehdy u toho byl, a zpytujme směr svědomí, ti, kteří tenkrát v roce 2010 to tady ve Sněmovně opravdu nezvládli, ale v každém případě, jestliže stát něco slíbí, tak to musí plnit. A to je pro mě teda naprosto zásadní věc, nehledě na to, kdo je zde za jakou stranu. A to, co jste vlastně udělali dnes v noci, nebo včera večer, když jsem se na to díval, to je pro mě naprosto nepochopitelná věc a jsem úplně v šoku, že to přichází ze strany těch, kteří měli ještě před pár lety tendenci nazývat se jako pravicové strany, a ti, kteří chtěli podporovat nové technologie, v tomhletom případě tedy obnovitelné zdroje energie.

Takže, prosím pěkně, toto je nepřípustné. Ještě jednou vás žádám, abyste všechno zvážili, a my uděláme všechno pro to, abychom zde udrželi stabilní investiční prostředí.

Děkuju.