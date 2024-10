Havlíček (ANO): Zcela paralyzované obce a dotčené úřady

Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já využívám svého přednostního práva. A ještě se zastavím u jednoho tématu spojeném s otevřeným dopisem, který právě v tuto chvíli za stínovou vládu posíláme panu ministru Kupkovi a týká se pochopitelně největšího problému posledních dní, měsíců a vůbec největšího vládního selhání od revoluce, a to je zpackaný systém digitalizace stavebního řízení.

Já bych tady ten dopis možná ani neukazoval, kdybych zde už nebyl s druhým otevřeným dopisem, ale já se k tomu vrátím prosím postupně. Protože bohužel musím říct, bohužel v tomhletom případě dochází na naše slova. Vezměme to od počátku, ani ne vlastně od počátku, ale od těch posledních dní. Mám na mysli odvolání Ivana Bartoše, které nasvítilo skutečně reálný stav digitalizace stavebního řízení.

Zcela zjevně vidíme to, co jsme zde tvrdili už mnoho měsíců a minimálně v posledních týdnech, že celý systém je naprosto nefunkční, že uvedení do očekávaného stavu, který si všichni přejeme, bude trvat jeden až 1,5 roku. Dobře slyšíte. Že nás čekají vícenáklady k tomu všemu, co chtěl pan Ivan Bartoš uspořit v řádech stovek milionů korun, a to hovořím jenom o lidech, kteří to budou dávat dohromady. Že zde vidíme v přímém přenosu ztráty v řádech miliard korun. Ano, v důsledku odsunutí investic, v důsledku nefungování povolování kolaudací a tak dále.

Že zde vidíme zcela paralyzované obce a dotčené úřady, nešťastné úředníky, že zde v přímém přenosu sledujeme to, kterak v době, kdy tahle vláda se pohybuje někde okolo nuly v hrubém domácím produktu a jako sůl potřebujeme, aby se investovalo, tak vidíme přesně pravý opak. To znamená omezování investorů, projektantů, architektů, developerů a všech, kteří jsou napojeny na sektor stavebnictví a služeb s tím spojených. Je to debakl, který zde nemá obdoby. A s tím jsou spojené i lži, výčitky, vytáčky. V každém případě ale zde vidíme neuvěřitelnou přehlídku odborné i manažerské nekompetence. Nepamatuji, kdy něco takového zde v historii bylo. Může se něco nepovést, to je normální, ale takováhle přehlídka nekompetence zde ještě nebyla.

Co nám říká analýza, kterou si naprosto správně zadala vláda? Podíleli se na ní Ministerstvo financí, dopravy, práce, sociálních věcí a další. Je zdrcující, je to analýza s přesným názvem Digitalizace stavebního řízení, dvojtečka hodnocení pro vládu České republiky. Žádný smyšlený dokument. To je poprava, poprava celého systému a pochopitelně i hlavních aktérů a navrhuje do značné míry nekompromisní a taky velmi bolestné, bolestné řešení. Konečně to už všichni víme a v zásadě bych řekl, že to pan premiér popisuje konečně po třech měsících docela věcně.

Otazníkem je, proč to popisuje věcně až teprve nyní, proč nedbal na všechny výtky, na návrhy, na řešení, na odbornou obec? Proč to nechal vyhnít tři měsíce? Proč to stále odsouval a proč to udělal až v momentě, kdy bývalý předseda Pirátů, nebo možná ještě současný předseda, já už se v tom teď nevyznám, ale v každém případě, kdy Ivan Bartoš sdělil, že už nebude dále předsedou Pirátů, jinými slovy, kdy se rozhodl pro rezignaci.

Ano, pan premiér to udělal v momentě, kdy to pro něj politicky bylo příznivé, nikoliv v momentě, kdy to bylo nepříznivé pro všechny ty, kterým má pan premiér a celá vláda sloužit, ano, sloužit, a to jsou lidé, a to jsou firmy. Teprve v momentě, kdy k tomu měl politickou konstelaci, tak se rozhýbal. A už prosím vůbec nebudu komentovat, jakým způsobem ta poprava proběhla. Ani popravit nedokážou, ale to je už jiná věc, to nechci, řeší mezi s sebou. My jim nebudeme dělat rozhodčího v tom, kdy ještě donedávna sestava Rychlých šípů se dnes obviňuje tu z nekompetence, tu z toho, že je ovlivňován, či dokonce přímo voděn kmotry, šíbry a klientelistickými klikami. Konečně my jsme to říkali celou dobu, ale nyní to říká i bývalý vicepremiér.

Podstatné je to, že tu odpovědnost za ten kolosální krach digitalizace a za miliardové škody, opakuji miliardové škody, za které někdo musí přijmout odpovědnost, tak není možné hodit pouze na Ivana Bartoše. To by tedy bylo velmi nefér. Jakkoliv tvrdím, že to je z pohledu politického managementu neschopný člověk, minimálně teda v té odborné fázi se tak projevil, tak to rozhodně nejde pouze za ním. Ale vezměme to popořádku. Pochopitelně, že tím hlavním viníkem je pan Ivan Bartoš a Piráti, kteří možná tušili, co chtějí, to bych jim snad ani nevyčítal, digitalizovat, no to chceme asi všichni, ale absolutně nebyli schopni celý projekt uřídit prostě proto, protože nikdy nic podobného neřídili.

To jsou lidé, nechci říct přímo dítka, kteří v životě neměli žádnou odpovědnost, kteří nikdy neřídili žádný středně velký projekt, a tohleto je velký projekt. Oni nevěděli, jak to procesně nastavit, jak si vytvořit systém čtyřech očích, šesti očí, jakým způsobem řídit vlastní projekt, jakým způsobem pracovat s riziky, jakým způsobem pracovat s kontrolními mechanismy. Prostě to, co zná, a měl by znát každý manažer větší firmy, který kdy nějaký projekt řídil. To je všechno. Taky podle toho to dopadlo.

Sestava lidí, která je uzavřena ve svých sociálních bublinách, kde se vzájemně všichni utvrzují v tom, kterak to dělají dobře, konfirmační zkreslení, úplně typický psychologicko-sociologický jev. Já říkám, ani ne jev, spíše diagnóza. Ti lidé místo aby seděli v kancelářích, místo aby se hádali, místo aby kolem nich byli lidé, kteří jsou kompetentní, kteří budou dělat systém čtyř očí, kteří budou pracovat s tím, když někdo něco kritizuje, jestli na tom náhodou není kus pravdy, kteří budou ten projekt posouvat a budou důslední v dodržování všech termínů, prostě klasický manažerský proces, tak ti lidé se uzavřeli do svých sociálních bublin, kde se s různými pomatenými hejtry, kteří velmi často ještě byli ti, kteří jim tam dělali poradenství a brali za to prachy, tak s těmi se utvrzovali v tom, kterak to dělají skvěle, jak to dělají dobře. Já rozumím sociálním sítím, já dokonce i chápu, že to je celkem důležitý komunikační nástroj, sám je používám, ale nemohu přes ně řídit. A to je to, co bylo jednou z příčin kolosálního, kolosálního krachu.

I proto musí proběhnout na Ministerstvu pro místní rozvoj, a je tady v tuto chvíli i pan ministr Jurečka, který bude za chvíli obhajovat svoje důchodové kroky, nebo kroky v důchodovém systému, ale já toho i využiji v tuto chvíli, jakkoliv nevím, jak tam bude dlouho, je docela možné, že bude brzy jmenován nový ministr. Ale já věřím tomu, že budete důslední v rámci vlády a že tam provedete kontrolu, že tam provedete audit všeho, co tam Piráti vytvořili. Nechci přímo říct, napáchali. Protože všichni jsme přece viděli to, že jsou na nich napojené desítky a stovky jejich kamarádů, znovu opakuju, z mokré čtvrti sociálních sítí, kteří na jednu stranu jim radí, berou za to peníze, a současně jsou jejich obhájci v rámci kroků, které jsou neobhajitelné. Mě by jenom zajímalo, za co jim tam radili, co tam vytvářeli, co z toho zůstalo, co se z toho dá použít? A když řeknete, z toho se dá použít to a to, já to beru, prostě došlo k chybě, to nikdo nikomu nevyčítá. Ale já bych chtěl vidět všechny ty faktory, které tam proběhly, a všechno to, co se tam z toho zaplatilo. A budeme v tomhle tom důslední a tvrdí, ať už tam budete vy, pane ministře, nebo tam bude potom nějaký ministr, který to bude odborně řídit do konce mandátu této vlády.

A lidi si zaslouží to, aby se toto prošetřilo, protože nejde jenom o to, jestli to budou desítky nebo stovky milionů korun, nebo třeba ještě více. Tady jde o to, že se zastavil na určitou dobu celý proces stavebního řízení. To je vážná věc. Tady se zastavili investoři, developeři, architekti, tady se zastavila část ekonomiky. A teprve v budoucnu budeme teprve vyčíslovat všechny škody, které jsou s tím spojené. A znovu opakuji, chybu můžeme odpustit. To se stává, a každý z nás pochybil, každý z nás udělal nějaký kiks, ale toto je za situace, kdy už nebyl v České republice snad nikdo, s výjimkou pana premiéra, kdo by věřil tomu, že ten systém ještě bude fungovat.

Já si vzpomínám, kolegyně a kolegové z pětikoalice, je to možná tři týdny, už si nejsem jistý, tady jsem stál a řešili jsme tady, jestli si vzpomínáte, na té mimořádné schůzi, která se otevřela ke stavebnímu řízení, všechny připomínky. Jako kolovrátci jsme všichni byli, opakovali jsme to, co jsme všichni věděli. Kdo z vás měl tu odvahu? Neberu Piráty. Tam bych snad možná pochopil, že se postavili za svého předsedu. Kdo z vás měl tu odvahu vystoupit a říct, že máme kus pravdy? Koukali jste se do lavic a dělali jste, jako že to neslyšíte. Nikdo z vás se k tomu nevyjádřil. I vy jste viníci toho, kam to dneska došlo, i vy jste je kryli, i vy jste tím pádem spolupachatelé toho průšvihu, který tady máme.

Takže pochopitelně viníkem ale jsou i ti, a to bych chtěl připomenout, kteří zde shodili, já říkám, zničili náš stavební zákon. Můžete nám leccos vyčítat z doby minulé, a je to normální. Přijde jedna vláda, nadává na tu druhou, přijde další. My zase, nebojte se, nenecháme nit suchou, věřím, že za pár měsíců na vašem vládnutí, to je prostě demokracie, a to k tomu patří.

Ale není normální, když vyčítáte někomu něco, co měl připravené, co bylo hotové a co bylo nastartované. Když to změníte, přijme to odpovědnost za ten nový stav. Hovořím o stavebním zákonu. Ono vám to celé zkrachuje, a vy ještě máte tu drzost tvrdit, že jsme tady osm let nic nedělali. To byste měli pravdu, kdybychom fakt za těch osm let nepřišli s tím stavebním zákonem, kdyby se nezahájily ty soutěžní dialogy. To bych bral. A my bychom říkali, proč jsme to neudělali. Možná bychom říkali kvůli covidu, možná kvůli tomu, že jsme to nezvládli, konečně jako férově říkáme, pane ministře Jurečko, že jsme nezvládli udělat důchodovou reformu. Nezvládli jsme ji prostě, ano, a neudělali ani před námi, to se nechci vymlouvat, neudělali jsme ji. Nemá cenu prostě předtím strkat hlavu do písku, že jsme tu žádnou neudělali.

Ale ve stavebním zákonu pravdu nemáte. Ten jsme fakt udělali. Neříkám, že byl geniální, já jenom říkám, že se 2,5 roku připravoval, byly tam stovky a tisíce připomínek, bylo to ukončeno na základě velmi rozumného kompromisu odborného sektoru, profesních svazů, obcí, pochopitelně politických stran a tak dál, a demokraticky to prošlo v Poslanecké sněmovně. Byl přijat, účinnost a tak dále, všichni známe, vy jste přišli a byl to, tuším, jeden z prvních zákonů, který jste hodili pod stůl nekompromisně, vůbec jste se nedívali doleva, doprava, byli jste ještě nadšeni z toho vítězství v těch volbách pět ku jedné, přišli jste a říkali: my tu máme většinu ve sněmovně, končíme se stavebním zákonem.

My jsme samozřejmě z toho byli nešťastní, na co jsme mohli jiného dělat? Ale tehdy jsem tady z tohoto místa vám říkal, dobře, máte na to právo to udělat, ale berete si tím absolutní odpovědnost za to, jak to bude fungovat. Vy jste řekli ano, tomu my rozumíme, nebojte se, máme kompetentní lidi. Máme tu Ivana, ten to zvládne všechno. Kdo jiný, než Piráti? Digitální špílmachři, digitální tykadla, které tady svět ještě nezažil. Tak jste se do toho pustili. (Potlesk klubu ANO.) No, digitální tykadla a špílmachři dopadli tak, jak dopadli. Konečně, víte to velmi dobře sami. Podotýkám, bohužel ne hned, to bych ještě možná pochopil, ale až po téměř třech letech vašeho vládnutí.

Takže ti, kteří tady stáli a krváceli na barikádách, a nebyl to zdaleka jenom Ivan Bartoš, byl to pan ministr Kupka, byl to pan poslanec Lochman, a teď už možná jsem některé opomněl, ti zde bojovali za to, že budeme mít lepší zítřky s novým stavebním zákonem a stavební řízení bude jedna velká pohádka. Tak to vidíme, jak to vypadá. Takže hledat viníka pouze v neschopném ministru Bartošovi je alibismus nejhrubšího zrna.

A to, že nemluvím do větru, bych teda vám rád dokázal. Dokážu vám to na jednom jediném dopisu a za chvíli přijdu k tomu druhému dopisu, a to je dopis ze 4. 12. Zde je ten dopis. Stínová vláda mě pověřila, abych ho napsal panu premiérovi. Korektní, žádný dopis, který by napadal někoho, a tak dále. Když si ho přečtete, musíte uznat, že to je věcně napsaný dopis, který vlastně je posledním varováním a návrhem, aby se rychle zatáhlo za ruční brzdu. Samozřejmě nebudu vám ho teď tady číst, na to zde nemáme čas, ale jenom bych chtěl vyseknout dvě- tři věty. Píšeme: Jsme si téměř jisti, že pokud jako vláda, pane premiére, nezatáhnete za záchrannou brzdu a nezměníte směr, kterým pan ministr Bartoš digitalizaci stavebního řízení řídí, narazí digitalizace do zdi a Českou republiku tak uvrhnete do stavebního chaosu. A teď tady vyčíslujeme a vykazujeme, co všechno nastane, co všechno je tam špatně. Nebudu vás tím zatěžovat, protože to vám konečně říká i ta vaše slavná analýza, kterou jste si zadali. A je dobrá ta analýza. Musím říct, že je dobrá, bohužel pozdě.

No, ale samozřejmě není to jenom o tom, že říkáme, co je blbě. Taky říkáme, co s tím. A my jsme zde navrhli: Proto navrhujeme, abyste, pane premiére, přesunul celou agendu digitalizace stavebního řízení z Ministerstva pro místní rozvoj na Dopravní a energetický stavební úřad spadající do gesce Ministerstva dopravy, a umožnil tím tak navázat a tak dále na spolupráci, která započala už v minulém období. Jinými slovy, věděli jsme, že tam je kompetentní tým a že by se to dalo zvládnout.

Já si jako dneska vzpomínám, jak jsem tady stál, a tady vedle mě seděl Ivan Bartoš, když jsem tohle to takhle předčítal tady. Dlouho jsem neviděl tak upřímný smích jako od Ivana Bartoše, když jsem to dočetl. Jak se ho dotklo, když jsem říkal, že to nezvládne a že ten jeho tým je nekompetentní. Smál se, až se za břicho popadal. To bylo 4. prosince roku 2023. Pan premiér neměl ani tu slušnost nám na něj odpovědět.

Pak jsme to ještě zkoušeli přes interpelace. De facto totéž zde říkala Klára Dostálová. Opět úsměvy, smích. Nenecháme si od vás radit. To je památná věta, kterou mimo jiné často opakoval pan ministr Síkela, rovněž zastánce stavebního řízení v gesci Ivana Bartoše. My máme naše odborníky, pane Havlíčku, neraďte nám. Nemusíme radit. Výsledek? Výsledek vidíme.

Takže toliko bylo ke 4. 12. 2023. No, a jak už to jelo dále, všichni víme. Pak už to mělo rychlý spád. První pololetí roku 2024, mnoho důrazných varování přímo na premiéra, že bylo zjevné, že ministr Bartoš už je zcela omyvatelný a je mu to všechno úplně jedno. Ten už jel v té své hyperbublině, v nějakém rauši, ani nevím, jak bych to popsal.

Já jsem ještě obcházel celou řadu různých konferencí, kde byli developeři, kde byli stavební inženýři, kde byli architekti a tak dále. V posledních týdnech už se neodvážil tam jít a posílal tam za sebe podivíny v podobě svých náměstků nebo vrchních ředitelů, pochopitelně Piráty, kteří tam stáli, divně se dívali, vyděšeně odpovídali. Ale když se jich sektor zeptal, co chtějí dělat s tím či oním, tak řekli, že se musejí zeptat svého ministra a že jim dají písemnou odpověď. Tam už muselo být každému úplně jasné, že nemají šanci to učinit.

Těch apelů bylo velké množství, mimo jiné pochopitelně od opozice, kdy už jsme nevěděli, co máme dělat. Ale popravdě to nebyly naše názory jenom. My jsme samozřejmě stále v kontaktu s odborným sektorem. Všechny asociace, svazy, profesní spolky osobně znám, jednal jsem s nimi a několikrát jsme vám to zdůrazňovali. Totéž učinil i pan prezident. Jestliže už i prezident Pavel, který opravdu není vaším protivníkem, to snad všichni vidíme a víme, vás upozorňuje na to, že to zkolabuje, a varuje před tím, ať se to spustí, respektive ať se to nespouští, a opět i toto ignorujete, pak už nevím, co se mělo udělat více.

A už známe další postup. 1. 7. se to spustilo, nevídaná blamáž, paralyzované obce, úřady, stavebníci a tak dále. Škody od stamilionů až ku miliardám. A první dny opět svítí sluníčko. Ivan Bartoš tvrdí: Všechno se dá do pořádku, nemějte obavy. A opět zakuklen ve své bublině bez jakéhokoliv reálného vztahu k okolí, k nějaké kritice, k vyhodnocení toho stavu, který byl v průběhu července, vůbec nic. Pan premiér? Pan premiér mlčí! Mlčí v červenci, mlčí v srpnu. Když už viděl, že se to nevyvíjí dobře, tak vzkázal někde z dovolené: ještě chvíli a mrknu se na to, máte do konce srpna šanci to dát dohromady. To už byl velký tlak. A pak dále a dále... Září plynulo, plynulo, plynulo. A teprve když Ivan Bartoš rezignoval na pozici hlavního Piráta, tak pan premiér se do toho pustil a druhý den ho neslavným způsobem zbavil takřka všeho, co ještě panu Ivanu Bartošovi zbylo. Ale způsob nebudu vůbec raději komentovat.

V každém případě, a to je zajímavé, 25. 9. 2024, 296 dní po našem dopise, který jsem zde ukázal, který šel na pana premiéra, pan premiér sdělil, že agenda bude převedena pod ministra Kupku na Ministerstvo dopravy. Proč? Protože je tam podle pana premiéra Dopravní a energetický stavební úřad. Dobré ráno, pane premiére. Po 296 dnech jste konstatoval přesně to, co jsme vám zdvořile psali v našem dopise, ať učiníte, s úplně stejným argumentem. Ale úplně stejným.

Závěr. Stínová vláda podporuje v tuto chvíli záměr ministra Kupky, pod kterého ta agenda byla převedena, tak, aby byl umožněn návrat k 30. 6. Myslím si, že je naprosto správně. Zjednodušeně řečeno, aby nebyla tedy povinná digitalizace. My jsme připraveni podpořit všechny legislativní úkony, v jakémkoliv režimu si řeknete, protože to neděláme pro vás. Ale myslím, že vy jste na tom ztratili všechno, co jste už ztratit mohli. Tady už vás jaksi více porazit nemůžeme. My už vám nepřejeme v tomhletom fakt nic špatného, protože tohleto je tak velký průšvih, ze kterého se budeme vylizovat ještě i my, když u té vlády budeme. Takže podpoříme cokoliv, co budete chtít, aby se to urychlilo. A vy si musíte najít legislativní cestu, která bude nejpohodlnější.

A v tom dopise, který jsem zde zmiňoval, ale v tom novém, který šel dneska, vám nabízíme dokonce spolupráci, pane ministře Kupko. Nebudu tady číst dopis, který v tuhletu chvíli jste již obdržel, nebo dostáváte, nebo ho budete mít ve vaší poště. Není tam opět nic útočného, nic arogantního, nic přezíravého. Pouze vás vyzýváme k otevřenému dialogu s opozicí čistě proto, protože jste sdělili věcně jednu věc, že ten systém bude hotový za rok až rok a půl. To lehce dopočítáme, že to bude v rámci nové vlády. Ať to bude vláda jakákoliv, tak je jasné, že tahle vláda už tenhleten systém nespustí. A teď vám to vůbec nevyčítám. Já si fakt nemyslím, že tohleto by byl váš záměr, že to posíláte až do příští vlády. To fakt vychází z té analýzy. A musím říct, že tohleto nám říkali i skutečně odborníci v oblasti ICT, kteří u toho systému byli, že to tak přibližně může trvat. To znamená, je nám jasné, že to spadne na novou vládu. A protože si věříme a protože chceme zvítězit a protože se domnívám, že tak nastane, tak s nemalou dávkou pravděpodobnosti to spadne na nás.

To znamená, my vás vyzýváme k tomu, abyste tam zohlednil čtyři základní požadavky, které máme. Je to všechno v tom dopise popsáno. První je možnost postupovat mimo informační systémy - jinými slovy, tradičním způsobem v papírové podobě. Za druhé, aby se stanovilo mimořádné období, a to od 1. července 2024 do 30. června 2027, během něhož by právě využívání informačních systémů bylo dobrovolné. To znamená, ano, digitalizace paralelně pojede, ale můžeme jet, zjednodušeně řečeno, až do polovičky roku 2027 v tom systému říkejme papírovém, já to hodně zjednodušuji teď, tady vám to popisujeme samozřejmě lépe.

Důležité je, aby se dočasně zrušily aplikace některých zákonných ustanovení, protože bez toho to nelze udělat, jinými slovy v tom mimořádném období do polovičky 2027, aby se nepoužila některá ustavení zákona, která jsou v současné situaci neaplikovatelná a logicky by tím brzdila stavební řízení. A to poslední jsou aplikace na postupy dle složkových předpisů. Rovněž z našeho úhlu pohledu velmi důležité. Všechno, prosím, pane ministře, máte v tom dopise. A my vás v tuhletu chvíli prosíme o to, abyste ho nepodcenil, abyste neudělal stejnou chybu, jakou udělal pan premiér, který se nám v dopise vysmál, abychom 296 dní po něm, respektive aby on 296 dní po něm se zachoval úplně stejně, jak jsme ho vyzývali.

Proč to celé říkám? Protože těch necelých 300 dnů, než pan ministr, nebo v tomto případě pan premiér dospěl k rozhodnutí, které jsme mu navrhovali, nás něco stálo. A byly to miliardy korun. Bylo to obrovské úsilí těch, kteří to dávali dohromady, ať už stran státu, stran úředníků, kteří to museli protrpět prvních několik měsíců a budou ještě trpět několik dalších týdnů, protože to se nezmění ze dne na den, ale pochopitelně investoři, developeři a všichni ti, kteří dneska jsou základem růstu hrubého domácího produktu, se kterým fakt tedy nemůžeme hazardovat. Protože jestli jsme spokojeni s tím, jak fungujeme, tak to nám tedy pomáhej pánbůh. Máme hospodářské výsledky katastrofální. A měli bychom být vděčni za každou investici, za každou stavbu, která zde vzniká. A bohužel jsme tímto dosáhli přesně pravého opaku.

My mezitím budeme pokračovat v dialogu s profesními svazy, se kterými jsme takřka na denní komunikaci. A férově říkáme, že v momentě, kdy budeme u vlády, ukonáme změny stavebního zákona tak, aby to odpovídalo tomu, co jsme tady už kdysi připravili. Ony to nejsou změny úplně fundamentální, protože celá řada změn, které jste udělali, byly i ve spolupráci s námi, ale několik důležitých změn tam ještě ukonat musíme - s jediným cílem, aby se zjednodušilo a urychlilo stavební řízení.

Naposledy, a tím to ukončím, prosím, a v tomhletom případě už ani neprosím, ale žádám pana premiéra, aby vysvětlil, proč ignoroval naše žádosti, naše řešení, které notabene po necelých 300 dnech ukonal, udělal a destabilizoval tím bohužel celý sektor a způsobil svojí nerozhodností, ať už to bylo z jakéhokoliv důvodu, opravdu vážné ekonomické škody. Ta odpovědnost tady z toho musí být vyvozená. Děkuji vám.

