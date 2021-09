Havrda (Svobodní): Zamyšlení nad volební kampaní ČSSD

ČSSD zahájila volební kampaň. Kdysi tradiční velká levicová a mnoho let vládnoucí strana, která nyní nejspíše míří do propadliště dějin, má hlavní heslo: „Aby nikdo neohrožoval vaše životní jistoty“.

To je docela zajímavé heslo pro místopředsedu vlády, který od roku 1969 jako první použil policii a armádu našeho státu, proti svým občanům v rámci nezákonné covidové totality.

Dobře si pamatujeme, jak byly v březnu rozehnány legální demonstrace na Václavském a na Staroměstském náměstí, jak byly zcela nezákonně zadržovány osoby, které se nemohly projít po Staroměstském náměstí a občané a zadržování občané, kteří se zcela legálně vydali do Prahy. Také byli zatýkáni a mláceni lidé, kteří byli v rozestupu na volném prostranství či ulici a neměli roušku.

Dále se dozvídáme od ministryně Maláčové, že „Nepřipustíme, aby se zdražovalo, nepřipustíme, aby se zvyšoval věk odchodu do důchodu“. Jak chce „Venezuela“ Maláčová zajistit, aby se při inflaci nezdražovalo? Tím, že roztočila spirálu minimální mzdy, důchodů a dalších sociálních dávek, nastartovala inflaci, která se již projevuje růstem cen nemovitostí a začínají růst i ceny potravin a dalších komodit. To je vše umocněno rozhazováním „peněz z vrtulníku“, kde ČSSD s ANO a KSČM nacpali peníze nejen svým kamarádům, ale také do bankrotujících podniků, které již nic nevyráběly a ani nic vyrábět nebudou. Zadlužili tak náš stát a potažmo všechny jeho občany obrovským dluhem, který bude muset někdo splácet. Při dodnes nevyřešeném dluhu ČSSD za Lidový dům se ani není čemu divit.

Sociální demokracie straší občany, že se bude zavádět školné, budou se privatizovat nemocnice. Ano, za 10 let vládnutí sociální demokracie a dále spoluvládnutí s ANO dovedli socialisté naši zemi a její občany, kromě obchodníků s rouškami, respirátory, vakcínami a dotacemi, do prokazatelně obrovského bankrotu. A skutečně za to nemůže jenom covid.

ČSSD opět hovoří o progresívním zdanění, jedním procentem mají být zdaněny majetky nad 100 milionů korun, také se slibuje progresivní dědická daň u majetků nad 50 milionů korun. Jinými slovy nejde o nic jiného než o loupežné přepadení Hamáčkem, Maláčovou a spol. našich spoluobčanů, kteří byli pracovití a úspěšní, kteří své majetky i několikrát řádně zdanili. Dnes to jsou procenta, zítra to již ale mohou být desítky procent. Zejména, pokud budou vládnou takoví hospodáři, jako je Hamáček. ČSSD také slibuje zrušení daňových výjimek pro velké korporace. Dobře si pamatujeme, jak Miloš Zeman dělal tuto politiku a tím poškozoval nesubvencované české firmy. Ty se potom za hubičku předávaly zejména zahraničnímu kapitálu a různým spekulantům, kteří nyní patří k nobilitě českého národa. Dalšími úlety je nereálné navyšování minimální mzdy, od které se potom odvíjejí další platy všech zaměstnanců i poslanců Parlamentu ČR a soudců. Nespornou bizarností je pracovní doba 35 hodin týdně nebo práce čtyři dny v týdnu, kdy se asi vyrobí za méně času více výrobků a stoupne produkce práce a HDP. Asi vrcholem cynismu je však návrh na pracovní volno v situaci, kdy státní svátek připadne na den volna. Podle sociálních demokratů fabrika zavře třeba i na 4 dny a na konci měsíce si všichni přijdou pro plné měšce peněz. Utopie? Nikoliv v návrzích sociálních demokratů. Bohužel je to v době krize cesta do pekel zejména pro ty nejzranitelnější a nejchudší, tedy právě pro voliče, na které cílí ČSSD. Myslím si, že normálně pracující zaměstnanec s normálním IQ, nemůže na tuto socialistickou a ekonomicky nereálnou vějičku skočit. Pokud z České republiky vyštveme kapitál, pokud svými hloupými a populistickými nápady vyženeme lidi, kteří mají nápady, jsou schopni vytvořit pracovní místa a nabídnout lidem práci, dopadneme ještě hůře, než to zde bylo za komunistů. Tenkrát totiž lidé nemohli jen tak utéct za hranice, nechtěli-li bez možnosti návratu opustit svoji rodinu nebo staré prarodiče, neuměli tolik jazyky a také se báli opustit „zatuchlý gulag“ socialistického hospodářství. Dnes není žádný problém přesunout firmu nebo jít pracovat tam, kde se mi bude dařit lépe.

Pokud jakýkoliv režim zde nevytvoří svobodné, demokratické a férové podmínky pro podnikatele a jejich zaměstnance, půjde to s námi od desíti k pěti.

MUDr. Miroslav Havrda, místopředseda Svobodných, krajský lídr Trikolora Svobodní Soukromníci v KH kraji

