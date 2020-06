Hejtman Bernard: Jsem rád, že se za ty čtyři roky práce nemusím stydět

reklama

Dnes mě zastupitelé Plzeňského kraje odvolali z postu hejtmana. Sám jsem tento návrh na zastupitelstvo přinesl, protože mi přišlo fér, v momentu, kdy jsem vystoupil ze sociální demokracie, nechat o svém dalším působení hlasovat své kolegy. Před vlastním hlasováním jsem nechtěl přistoupit na žádné politické dohody, které by mě v křesle udržely. To jsem totiž kvůli nějakému svému chvilkovému prospěchu dělat opravdu nechtěl.

Jsem ale upřímně rád, že se za ty čtyři roky práce nemusím vůbec stydět. Když jsem do politiky vstupoval, tak mi kamarádi radili, ať se na to vykašlu, že stejně nic nezměním. A vidíte, přesně za šest dní vyjede do kraje flotila 315 fungl nových autobusů. Podařilo se nám řádně vysoutěžit nové vlaky a autobusy, žádné z našich výběrových řízení neskončilo u antimonopolního úřadu. Zahájili jsme dostavbu Západního obchvatu Plzně. Nám se povedlo to, o co se jiní snažili několik desítek let.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na koronavirovou krizi. Náš kraj byl jedním z nejpostiženějších, přesto jsme to zvládli! Nákaza nepronikla ani do nemocnic ani do ústavů sociální péče. Krizi jsme zvládli bez mimořádných událostí. I nadále hospodaříme s vyrovnaným rozpočtem, nezadlužujeme se, přesto jsme z vlastních zdrojů věnovali třikrát tolik na sport a kulturu. A to jsou jen ty nejzásadnější věci, na které jsem si vzpomněl.

Po této zkušenosti mohu s klidem v srdci napsat, že pokud chcete, tak v politice se dá změnit mnoho. Jen k tomu potřebujete parťáky, kteří vám v tom pomohou, nějaký tým šikovných lidí. Já jsem tento tým našel v zaměstnancích krajského úřadu. Bez nich bychom tak skvělých výsledků nikdy nedosáhli. Moc rád bych jim tímto způsobem chtěl poděkovat! Když cítíte, že vaše práce má smysl, tak se vám hůř odchází, než když se v práci nudíte.

Proto bych vám chtěl potvrdit, že v podzimních krajských volbách budu kandidovat. Teď vám ještě nemohu prozradit s kým, protože tuto novinku chci oznámit společně se svým novým partnerem, ale slibuji, dozvíte se to opravdu brzy. Říkám to teď, protože chci, aby náš kraj pokračoval v tomto nastaveném směru. Pokud se ten směr někomu z vás líbí, tak věřím, že mě podpoříte.

