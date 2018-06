Hejtman Bubeníček: Ústecký kraj je lídrem elektromobility ve střední Evropě

Organizace zajišťující sociální služby teď budou devatenácti novými vozy například převážet klienty do zdravotnických zařízení. Spolu s elektromobily získaly organizace i dobíjecí stanice.

Společnost ČEZ vozy Ústeckému kraji věnovala v rámci smlouvy o vzájemné spolupráci. Vozy jsou uzpůsobeny pro potřeby jednotlivých zařízení a zaměstnanci, kteří budou auta využívat, už prošli speciálním školením. Celý dar společnosti ČEZ ve formě vozů i dobíjecích stanic je ve výši 17,8 milionů korun.

„Elektromobily využívají pro služební cesty zaměstnanci krajského úřadu již několik let. Dlouhodobě podporuje kraj i vznik nových dobíjecích stanic. Teď konečně mohou výhody elektromobilů využít pro svou náročnou práci i pracovníci v sociálních službách. Auta byla vybrána společně s organizacemi, aby maximálně vyhovovala jejich potřebám,“ popsal význam spolupráce se skupinou ČEZ hejtman Oldřich Bubeníček.

Odbor sociálních věcí Ústeckého kraje doporučil 14 organizací, kterým energetická společnost ČEZ darovala tedy celkem 19 elektromobilů a 20 dobíjecích stanic. Pracovníkům sociálních služeb poslouží především k přepravě klientů do lékařských zařízení po městě, rozvozu stravy, zásobování a zajištění další nezbytné agendy. Elektromobily krajským sociálním a pečovatelským službám dostaly organizace doslova ušité na míru dle jejich potřeb. Sami si řekli, jaký typ vozu potřebují. Zda například větší, protože budou vozit klienty k lékaři, nebo spíš menší do městského provozu.

„Ústecký kraj podporuje projekt Elektromobilita Skupiny ČEZ a současně jde v propagaci této čisté formy dopravy příkladem i dalším subjektům z oblasti státní správy a samosprávy, což velmi oceňuji. Elektromobilita má potenciál zejména v městských aglomeracích s hustou sítí komunikací, což jí dává spolu s ryzím přínosem pro životní prostředí v Ústeckém kraji jasné opodstatnění,“ sdělil generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš.

Oldřich Bubeníček KSČM



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Spanilé jízdě“ elektromobilů s jejich řidiči z obdarovaných organizací, která odstartovala ve čtvrtek 31. května dopoledne od bran hlavní budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, předcházelo postupné věcné převzetí vozů včetně dobíjecích stanic. Jednotlivým organizacím ČEZ na základě jejich požadavků daroval vozy značek VW Golf, BMW, Hyundai a Peugeot. Součástí předávky uživatelům byla i ukázka užívání vozidla a jeho dobíjení.

Na území Ústeckého kraje provozuje Skupina ČEZ aktuálně 12 veřejných dobíjecích stanic, z toho pět rychlodobíjecích schopných doplnit 80 % kapacity baterie elektromobilu za 20-30 minut. Veřejné dobíjecí stanice ČEZ jsou k dispozici např. v lokalitách Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Teplice, Trmice, Prunéřov, Ledvice nebo v Hrušovanech. Většina jich je zároveň pohodlně dostupných z přilehlých významných silničních tahů.

Po loňských 400 nových registracích elektromobilů a dosavadních 202 letos se aktuální počet elektrických vozů v České republice přiblížil hranici dvou tisíc vozů. Třicítka aut na elektrický pohon tvoří vozový park projektu Elektromobilita ČEZ nebo jeho partnerů.

Podobně jako v dalších vyspělých zemích Evropy, i v České republice se elektrická auta definitivně stávají běžnou součástí zejména městského provozu. To se promítá do všech oblastí týkajících se prodeje a servisu elektromobilů. Odhady vývoje trhu předpokládají v průběhu několika let v ČR roční prodeje několika tisíc vozidel s elektrickým pohonem.

Psali jsme: Hejtman Bubeníček: Vychováme pokračovatele poselství a tradice Přemysla Oráče Hejtman Bubeníček projednal s radou GIBS spolupráci s veřejnou správou Hejtman Bubeníček: Snažíme se skloubit potřeby turistiky, potřeby měst a malých obcí Hejtman Bubeníček: Prezentace na veletrzích nám přinese další vlnu turistů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV