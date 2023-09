Hejtman Červíček: U Jičína vznikne nová výjezdová základna zdravotnické záchranné služby

13.09.2023 7:17 | Tisková zpráva

V Roubousích u Jičína by do tří let měla vyrůst nová výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Krajští zastupitelé dali zelenou financování projektu. Stavební práce by mohly začít příští rok. Většinu předpokládaných nákladů ve výši 73,3 milionu korun včetně DPH pokryje evropská dotace.