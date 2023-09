Hejtman Červíček: Ve Vamberku došlo k významné a léta projednávané změně v uspořádání silnic

reklama

„Je to už více než pět let, co jsem vstoupil do jednání o majetkovém vypořádání silniční infrastruktury na území města Vamberk. Ačkoliv je to dlouhá doba, jsem rád, že se toto úsilí vyplatilo a rozum nakonec zvítězil. Místní komunikace budou nyní ve správě institucí, kterým z logiky věci náleží. Pro samotné město to znamená, že se bude moci konečně zapojit do dotačních programů na opravu místních komunikací a také se například pustit do revitalizace zelení a podobně,“ uvedl hejtman Martin Červíček, který společně s Markem Novotným, krajským ředitelem ŘSD Hradec Králové, a starostou Vamberka Janem Rejzlem podepsal smlouvy o novém uspořádání silnic.

Na základě smluv město Vamberk převzalo do své správy poslední z vyřazených úseků bývalé silnice první třídy I/11 vedoucí od kruhového objezdu v Doudlebách nad Orlicí po vamberecké Lützowovo náměstí, jehož součástí je historický kamenný most přes řeku Zdobnici.

Ve stejný okamžik město s Královéhradeckým krajem uzavřelo komplex smluv o smlouvě budoucí, na základě kterých komunikace přejde do vlastnictví kraje jako silnice III. třídy. Tím vznikne ucelené napojení silnice III/3193 (Rychnov nad Kněžnou–Roveň–Husovo náměstí ve Vamberku) na silnice I. třídy.

Výměnou za to převede kraj na město stávající silnice III. třídy nacházející se na území města, a to silnici III/3194 Peklo–Libštejn a úsek silnice III/01115 Lützowovo náměstí–Vyhlídka.

„Vzhledem k nízkému dopravnímu významu těchto komunikací v krajské silniční síti budou tyto krajské komunikace nově zatříděny jako místní komunikace, což umožní městu Vamberk jejich obnovu. Zejména v případě úseku silnice vedoucí k Vyhlídce, tedy ulice Kollárova, se jedná o důležitou lokální spojnici, jejíž oprava bude mít nejvyšší prioritu,“ doplnil starosta města Jan Rejzl.

Uzavřením souboru smluv došlo k naplnění historických závazků města vůči ŘSD přijatých v souvislosti s výstavbou obchvatů a logickému definitivnímu uspořádání silniční sítě v majetku města i kraje, které umožní jejich efektivní správu a obnovu.

