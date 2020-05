Hejtman Čunek: Každý stát si nejprve chrání své občany, a pak teprve ty druhé

reklama

Do Zlínského kraje jsme přijali více než 3 miliony roušek, více než 2 miliony rukavic, více než 386 tisíc respirátorů FFP2 a 22 tisíc respirátorů FFP3, 55 tisíc brýlí, téměř 50 tisíc ochranných oděvů, které se pak rozvážely. Bylo toho za asi 153 milionů korun s tím, že kraj má v tuto chvíli vyúčtovaných dalších asi 12 milionů vlastních.

Kraj například nakoupil 66 tisíc litrů dezinfekce, kterou jsme rozvezli do všech obcí Zlínského kraje, takže všichni od nás obdrželi důležitou zásobu na ty první týdny. Samozřejmě do Uherského Brodu a Napajedel, tam toho šly tisíce litrů navíc, ale bylo to, jak je vidět, potřeba a myslím si, že celá krize má v tuto chvíli naprosto jasně sestupnou tendenci.

Aktuálně je ve Zlínském kraji, který má téměř 600 tisíc obyvatel, celkem 84 nakažených (podrobnosti viz tabulka níže). To je velmi malé číslo a to, že byste potkali nakaženého, by tím pádem byla velká náhoda. Na koronavir v kraji zemřel jeden člověk. U druhého, který se také eviduje, lékaři naprosto jednoznačně vyloučili smrt na koronavir. On pouze zemřel s koronavirem, to jeho původní onemocnění, na které nakonec i zemřel, bylo jiné.

Celému krizovému štábu jsem poděkoval, protože jak krajská hygiena, tak pracovníci v krizovém řízení Zlínského kraje i jednotlivých obcí fungovaly bezvadně. Je potřeba poděkovat všem starostům, protože jak jsem jezdil po kraji, tak jsem viděl, že ve všech obcích starostové udělali nějaká opatření, dezinfikovali veřejné prostory, pomáhali s distribucí ochranných a dezinfekčních prostředků.

Děkujeme také pracovníkům v sociálních službách a zdravotníkům, především samozřejmě těm, kteří byli v první linii.

Musím říct, že mnoho lidí se zapojilo nezištně. Není to jen znakem Zlínského kraje, ale je velmi dobré, a musíme poděkovat všem občanům, kteří šili roušky, věšeli je v sáčcích na místa, kde si je mohli ostatní vzít zadarmo. Také děkuji firmám, které v době, kdy byl ještě roušek nedostatek, odstartovaly výrobní program se šitím roušek, což bylo výborné. Teď bych byl velmi rád, aby náš kraj, kde je Univerzita Tomáše Bati, firma SPUR, firma Holík a mnoho jiných společností, část své výroby orientoval na respirátory či jiné ochranné prostředky. Teď už si můžeme jenom přát, aby v našem kraji vznikly i další podobné firmy, a aby náš stát byl po této stránce soběstačný, protože by nebylo dobře, abychom se na nějakou příští vlnu připravovali pouze tak, že všechno odněkud dovezeme, například z Číny. Jak vidíme, je to ohromně drahé také kvůli leteckému mostu a jeho rizikovosti. Jak se ukázalo, tak každý stát si nejprve chrání své občany a pak teprve ty druhé. Proto je třeba, abychom ochranné prostředky měli tady.

Toto byl asi největší problém při začátku pandemie, že jsme ochranné prostředky neměli hned. Potom, myslím, byla velkým viníkem mnoha úmrtí nebo zhoršení zdravotního stavu některá média. Dokázala totiž tak dokonale vyhrůzit mnoho lidí, kteří se pak báli jít k lékaři a zemřeli svým způsobem nešťastně, jelikož se báli jít do nemocnice, kde cítili větší nebezpečí než zůstat doma, případně zavolat lékaře. S tímto fenoménem budeme muset do budoucna pracovat, protože nám to dělalo velké problémy vzhledem k tomu, jak zveličená byla smrtelnost této nákazy. Dalo nám velké úsilí přesvědčit pracovníky například ve zdravotnictví nebo v sociálních službách, aby neodcházeli na ošetřování člena rodiny nebo nějakým jiným způsobem z práce. Naštěstí se nám to podařilo, takže až na malé výjimky jsme nemuseli povolávat lidi z jiných oborů například do sociálních služeb.

Zlínský kraj - Stav k 19. 5. 2020, 9:00:

(Pozn: 2 pozitivně testovaní zemřeli)

