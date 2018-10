Hejtman Čunek představil zastupitelům projekt Nové krajské Baťovy nemocnice

„Buď můžeme za 8,6 miliard korun 12 let rekonstruovat a dostavovat současný areál KNTB, který však má své úskalí a po provedených analýzách víme, že by to bylo ekonomicky neefektivní, nehledě na to, že je v záplavové oblasti a navíc nebude nemocnice nikdy postavená tak, jak se s ohledem na medicínu jednadvacátého století staví," informoval zastupitele hejtman Jiří Čunek a dodal: „A pak tady máme druhou variantu, kterou je výstavba Nové krajské Baťovy nemocnice v Malenovicích, která by mohla vyrůst na zelené louce za 6 let a 6,1 miliardy korun."

V prvním případě byl proveden audit stávající dokumentace z roku 2008, protože bylo potřeba zindexovat veškeré nákladové položky, doplnit je o položky, které původní dokumentace neobsahovala - například nikdo se před deseti lety nevěnoval informačním technologiím nemocnice, a také nebylo zohledněno, že je potřeba dodat náklady na projektovou dokumentaci.

„Proto jsme si položili otázku, zda neexistuje jiná varianta, jak by se řešil problém komplikované rekonstrukce KNTB. Z provedené analýzy nám vyšlo, že nejvýhodněji se jeví výstavba Nové krajské Baťovy nemocnice a jako nejoptimálnější ze čtyř lokalit je pak lokalita Malenovice," uvedl hejtman Čunek s tím, že do doby zahájení výstavby počítá vedení kraje, že uspoří více než miliardu korun, dále plánuje použít úvěrové zdroje a zároveň počítá s finanční pomocí státu, protože premiér Babiš říká, že velké projekty chce stát podpořit tím, že jim dá cca jednu třetinu z investičních nákladů.

„Výhodou nové budovy bude nulový negativní dopad na fungování stávající nemocnice, protože by se stavělo úplně někde jinde, a pak by se zdravotnický provoz elegantně přestěhoval ze starého areálu do nového," připomněl Martin Šamaj, člen přípravného výboru Nové krajské Baťovy nemocnice.

V současné době má vedení kraje za sebou jednání s majiteli pozemků, kteří souhlasili s prodejem pozemků Zlínskému kraji.

Výhodou lokality Malenovice, kde by měla nová nemocnice stát je dojezdová vzdálenost, návaznost na dálnici, dopravní systém včetně vlakového spojení nebo možnost letecké záchranné služby.

„Již dnes víme, že Novou krajskou Baťovu nemocnici bychom stavěli s téměř osmi sty lůžky. Její dominantou bude centrální pavilon s centrálním příjmem, centrálním rozdělením pacientů a základním rozdělením na pohotovosti a operační sály," vyjmenoval zlínský hejtman.

V současném areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati by po vybudování nové nemocnice mělo zůstat oddělení LDN a rehabilitace. Zbylý areál kraj plánuje prodat s jasným záměrem vybudovat na tomto území nové byty, včetně tzv. chráněného bydlení a startovacích bytů pro mladé rodiny.

