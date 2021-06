Hejtman Kuba: Co jsme v lednu slíbili, to jsme splnili

reklama

„Mám radost, že to, co jsme slíbili, to jsme splnili. Politici by sliby měli plnit a tady to vypadá že se nám to povedlo. Neříkám sice, že máme zcela vyhráno, ale výsledek mě těší,“ řekl při té příležitosti hejtman Kuba.

Z dat, které prezentoval během tiskové konference vyplynulo, že v Jihočeském kraji je po Praze nejvíc obyvatel, kteří jsou očkovaní proti koronaviru. Jednu dávku vakcíny má 305 tisíc lidí, tedy 57,1 procenta obyvatel. Obě dávky pak 173 tisíc, tedy téměř třetina všech Jihočechů. V očkovacích centrech na jihu Čech zdravotníci podávali denně i přes 8 tisíc dávek.

„Zajímavé je, že v nejmladší populaci ve věku od 16 do 29 let je Jihočeský kraj se svými 27,3 procenty očkovaných na prvním místě mezi všemi, což mi dělá radost, protože je důležité, aby bylo proočkováno co nejvíc lidí. Ne proto, že mladí mají nějaké složité průběhy, ale proto, že často se v této věkové skupině viry šíří, a potom vznikají rezistentnější mutace," řekl jihočeský hejtman a upozornil, že model velkokapacitních očkovacích center převzala z jižních Čech velká část ostatních krajů.

Prioritou Jihočeského kraje bylo rychlé proočkování obyvatel starších 60 let, stejně jako poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. I díky tomu dokázal systém zdravotních a sociálních služeb udržet v chodu.

Například očkovací centrum v Českých Budějovicích očkovalo denně až 1 700 lidí a v celém Jihočeském kraji dosud zdravotníci podali téměř 488 tisíc dávek. Hejtman Kuba poděkoval také praktickým lékařům, kteří zatím ve 205 ordinacích podali přes 43 tisíc dávek vakcíny. „Dnes čeká asi 700 lidí na svůj termín očkování, už nemáme před OČKY frontu," řekl hejtman s tím, že provoz center začne Jihočeský kraj postupně utlumovat a očkování se přesune do nemocnic.

„Vše máme už hotové na výkresu, takže jakmile budeme moci OČKO na výstavišti opustit, tak se přesuneme do nemocnice a budeme na podzim očkovat u nás. Počítáme, že bychom očkovali 250 lidí denně,“ upřesnil předseda představenstva Nemocnice České Budějovice a.s. Michal Šnorek.

Vedoucí odboru zdravotnictví a zároveň i krajský koordinátor očkování Petr Studenovský na závěr ujistil, že očkování druhou dávkou, stejně tak jako dávkou první, nebude ohroženo. Vakcíny Pfizer bude určitě dost, a to i pro ty, kteří se pro očkování teprve rozhodují.

