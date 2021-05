Hejtman Kuba: Podjezd pod nádražím? Město vyhodilo deset milionů za zbytečný projekt

reklama

Uvedl to hejtman Martin Kuba v pátek 7. května na základě jednání s ředitelem Správy železnic Jiřím Svobodou, které se uskutečnilo minulý týden.

„Během našeho jednání se, bohužel, potvrdilo to, čeho jsem se už delší dobu obával. Změna projektu nádražního podjezdu, kterou město v roce 2014 udělalo, nepůjde zrealizovat, protože jeho vyústění v ulici Plynárenská koliduje s parkovacím domem, který zde chystá Správa železnic,“ zdůraznil hejtman Jihočeského kraje a upozornil, že vedení města tak během sedmi let zbytečně vyhodilo z kapes svých občanů deset milionů korun. Původní, jednodušší a levnější variantu, kdy by podjezd vedl z ulic Mánesova a Průmyslová přímo do ulice Dobrovodské město zavrhlo, aniž by se snažilo problematiku diskutovat s místními obyvateli. „Naposledy se o komunikaci poctivě snažil nynější krajský radní a tehdejší náměstek primátora Miroslav Joch v roce 2010, kdy ještě bylo územní rozhodnutí na tuto stavbu platné,“ upozornil hejtman s tím, že je mnohdy daleko účelnější snažit se o férové jednání s lidmi, kterých se stavba bezprostředně dotýká, než vymýšlet drahá a nesmyslná náhradní řešení. „Město však z naprosto neznámých důvodů raději zvolilo variantu, kdy z rovné propojky udělalo takové esíčko, které vyústí v Plynárenské. Tady se nejen nedá stavět kvůli tomu, že se zde na stejném pozemku plánuje parkovací dům, ale stavba navíc nesplňuje ani bezpečnostní a hlukové parametry,“ dodal Kuba, který má navíc podezření, že představitelé města vědí už delší dobu, že investují do nesmyslného projektu. Souběh s projektem Správy železnic byl totiž znám už v roce 2019. „Pro obyvatele Budějovic je to ukázka hrozného řízení a přípravy důležitých staveb. Vždyť tato stavba se chystá už od roku 2001, přičemž na tu rovnou variantu bylo územní rozhodnutí připraveno v roce 2006,“ zdůraznil hejtman s tím, že stavbu sice dlouhodobě projektuje město, financovat a realizovat ji však bude Jihočeský kraj.

„My stavbu stále vedeme jako krajskou investici za 800 milionů, až miliardu a najednou se dozvídáme, že bude stát 2,5 miliardy,“ dodal Kuba. Za paradoxní označil situaci, kdy kraj, jako investor, nebyl zadavatelem projektu, tedy městem, ani jednou kontaktován s informací o stávající situaci. „Pana ředitele SŽ Svobodu jsem proto poprosil, abychom tyto věci koordinovali a projektovali spolu. To může přinést výrazné úspory. Když se totiž plánují taktového rozsáhlé stavby, málokdo ví, že třeba jen za výluky vlaků musí kraj zaplatit stovky milionů korun,“ upozornil hejtman, podle něhož je zásadním úkolem společně hledat cesty k úspěšnému dotažení velkých projektů za co nejméně peněz. „Zároveň nesmíme zapomínat na komunikaci s lidmi, kterých se nová stavba bezprostředně dotýká. K nim se musíme při jednání o nové stavbě chovat maximálně korektně,“ zdůraznil Kuba, který chce ke společnému jednání vyzvat i město České Budějovice. Za Jihočeský kraj slíbil mnohem větší iniciativu tak, aby byla tato stavba nakonec dotažena do zdárného konce a naše krajské město se v rozvoji konečně dostalo na úroveň srovnatelně velkých měst, jako je například Olomouc či Hradec Králové.

