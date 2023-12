Hejtman Kuba: Pomáháme obcím s jejich projekty

reklama

Jeho cílem bylo seznámit jihočeské starostky a starosty s tím, jaké peníze jim může kraj nabídnout. A to jak z Krajského investičního fondu, tak z Programu obnovy venkova i dalších dotačních programů, kterých v roce 2024 kraj vyhlásí celkem 27. K videokonferenčnímu setkání se připojilo téměř 250 starostek a starostů Jihočeského kraje. Role přednášejících se ujali hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a jeho náměstek pro oblast dotací Pavel Hroch.

„Cílem webináře je informovat obce, starosty a zástupce obcí o dotačních titulech, které my jako Jihočeský kraj vypisujeme. To znamená, že si obce mohou žádat u nás o peněžní podporu a my jim pomáháme s jejich projekty. Těch oblastí, kde pomáháme, je opravdu velké množství: od výstavby sportovních hal, škol, přes další dotační tituly, které třeba podporují živou kulturu, sportování dětí a mládeže. Jde o strašnou spoustu věcí, které by bez toho nešly v těch městech a obcích dělat,“ řekl hejtman Kuba.

Průvodcem webináře byl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro dotace Pavel Hroch. "Připravili jsme 27 dotačních programů, kde věřím, že se spousta našich žadatelů najde. Programy vyhlásíme ve třech vlnách: v první 18, ve druhé 7 a ve třetí 2 programy. Celková částka, o kterou mohou obce v příštím roce žádat je více jak 330 milionů korun. My teď budeme vyhlašovat první vlnu s 18 projekty, od 1. prosince budou viset pravidla. Já doporučuji všem žadatelům, aby si je velice bedlivě prostudovali a předešli tak zbytečným chybám,“ řekl Hroch s tím, že cílem dotačních programů je co nejvíce usnadnit Jihočechům život.

Veškeré žádosti o dotace pro příští rok budou žadatelé podávat výhradně elektronickou formou přes Portál občana Jihočeského kraje, jako to bylo loni.

