Hejtman Kuba: Přípravu stavby podjezdu pod nádražím je připraven převzít kraj

To byla jedna z hlavních témat jednání mezi Radou Jihočeského kraje a Radou města České Budějovice, které se uskutečnilo v úterý 15. června. Všechny strategické projekty, na kterých chce kraj s městem nalézt dlouhodobou součinnost, se nacházejí v aglomeraci Českých Budějovic.

Podle hejtmana Martina Kuby je kraj například připraven převzít přípravu stavby podjezdu pod českobudějovickým nádražím. „Městu se dlouhodobě nedařilo přijít s projektem v podobě jeho konkrétní reálné varianty. Proto jsme se rozhodli jim v tomto podat pomocnou ruku. Už příští týden máme naplánovanou schůzku s představiteli Správy železnic, které se zúčastní i zástupce Českých Budějovic. Zatím máme nastřelenou pracovní variantu podoby podjezdu, kterou tam chceme prezentovat. Pokud se potvrdí, že je tato varianta pro všechny přijatelná, tak ji bude následně nutné posoudit po dopravní stránce, abychom se ujistili, že budeme projektovat něco, co bude opravdu dopravně prospěšné. A také únosné. Jsme si totiž vědomi, že se pohybujeme ve velmi složitém prostředí, takže budeme preferovat takovou podobu podjezdu, která by byla co nejšetrnější a minimálně zasahovala do oblasti Dobrovodské ulice,“ nastínil Kuba.

Dalším dopravním tématem byl dálniční obchvat Českých Budějovic. Konkrétně problematická stavba tunelu Pohůrka. „Zde, bohužel, došlo ke zdržení kvůli stavebním komplikacím. A reálně hrozí, že tu až na dva roky vznikne neprůchodný špunt, ke kterému bude dovedena dálnice ze severu i z jihu. To by samozřejmě pro město znamenalo enormní dopravní zátěž. Kraj o řešení této věci usilovně jedná s Ministerstvem dopravy a již zítra, tedy ve středu, budu na toto téma jednat i s ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR,“ uvedl hejtman s tím, že za vzniklou situaci nemůže kraj, ani město, neboť je stavba plně v gesci právě ŘSD ČR.

Součinnost mezi krajem a městem se rýsuje i ohledně projektu na vybudování zařízení k energetickému využití odpadů ve Vrátě, coby dceřiné společnosti českobudějovické teplárny. „Kraj tento záměr podporuje. ZEVO by mělo sloužit k energetickému využití odpadů, vyprodukovaných na jihu Čech, případně v sousedících okrajových částí Středočeského kraje a Kraje Vysočina. Rozhodně ale nepočítáme s tím, že by se sem vozil odpad z jiných států. Rádi bychom do tohoto projektu také zapojili co nejvíce jihočeských měst a obcí, pro které by to mělo být ekonomicky výhodné. Nechali jsme si kvůli tomu například vypracovat i svozovou studii, ze které pak budeme při další realizaci vycházet,“ upřesnil Kuba.

A v plánu mají kraj a město také výstavbu nového velkokapacitního zařízení pro seniory, jehož součástí má být i speciální péče pro neurodegenerativní choroby. Mezi tato onemocnění patří například Parkinsonova, Alzheimerova či Huntingtonova choroba. Vzniknout by mělo na pozemku u sídliště Vltava. „Jednalo by se o jedno z největších zařízení svého druhu na jihu Čech. Navíc bude velmi specializované, protože péče o lidi s neurodegenerativními chorobami je velmi potřebná. Těchto onemocnění dost přibývá, proto by to zařízení mohlo být dost unikátní,“ přiblížil hejtman.

Problém je v tom, že uvedený pozemek je v majetku státu a je třeba jej teprve získat. „Pozemek lze získat od státu jako municipalita tím, že vám ho převede zdarma, což je ale velmi problematický proces. My preferujeme to, že bychom ho spíše koupili. A sice proto, že pokud bychom jej získali zdarma, už nemůžeme čerpat žádné dotační podpory na výstavbu. S Českými Budějovicemi jsme se pak shodli, že by se jednalo o společnou investici, která by se pohybovala v řádech stovek milionů,“ uzavřel Kuba.

