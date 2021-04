Hejtman Kuba: Tento týden bychom měli dosáhnout 15 420 nově naočkovaných Jihočechů

reklama

Milí Jihočeši, tak tady je pravidelný přehled, jak budeme očkovat v tomto týdnu. Máme k dispozici vakcíny od Pfizer 16 380, Moderna dorazí v pátek v počtu 1 800 dávek a vakcíny Astra Zeneca by mělo dorazit tento týden 2 400 dávek.

Anketa Pokud by se potvrdilo, že sklad ve Vrběticích vyhodili do vzduchu Rusové, byl by to pro vás akt státního terorismu? Ano 8% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2881 lidí

Na druhé dávky potřebujeme 5 160 vakcín Pfizer a Moderny. Na ty první můžeme tedy použít 11 310 vakcín Pfizer, 1 710 vakcín Moderny a 2 400 vakcín Astra Zeneca, které opět všechny dáme praktickým lékařům. Tím bychom měli tento týden dosáhnout 15 420 nově naočkovaných Jihočechů.

K dnešku máme na našich OČKÁCH zaregistrováno cca 17 000 zájemců o očkování ve všech skupinách, tedy už i ve skupině 65+. Je jasné, že se stále registrují noví lidé i ve věku 70+ a 65+, takže to číslo se pořád trochu mění. Ale znamená to, že v tomto týdnu bychom měli naočkovat velkou většinu všech, kteří jsou k dnešku zaregistrovaní. Proto potřebujeme, aby vláda umožnila tento týden registraci další nové skupiny 60+ , abychom už v dalším týdnu od 26. března mohli začít očkovat i tuhle skupinu.

A tady zase po jednotlivých skupinách.

Očkování seniorů 70+

Všichni, kteří ještě nejsou naočkovaní se mohou stále registrovat. A protože systém řadí lidi stále podle věku, tak každý kdo se zaregistruje v této věkové skupině je vlastně hned na předních pozicích a dostává termín velmi rychle.

Očkování skupiny 65+

Zatím se zaregistrovalo cca 13 000 lidí v této věkové skupině. Většinu z nich v tomto týdnu naočkujeme. Další zájemci se budou určitě ještě registrovat. Celkem v této věkové skupině je v našem kraji 42 727 Jihočechů.

NOVÁ SKUPINA 60+

V tomto týdnu bude umožněná registrace v této věkové skupině a v příštím týdnu od 26. března už bychom mohli začít očkovat i „nejstarší“ zájemce z této věkové skupiny. Tedy ty, kterým se blíží 65 let.

Chroničtí pacienti

Dál očkujeme i zájemce v této skupině. A v tomto týdnu opět naočkujeme naprostou většinu těch, kteří jsou k dnešku zaregistrováni.

Očkování u praktických lékařů

Tento týden bude k dispozici u PL 2 400 vakcín Astra Zeneca. Víc jich, bohužel, nemáme a pořád nevíme, kolik jich bude chodit dále. Pokud tedy někdo je v kategorii nad 70 let a čeká na vakcínu u svého praktika, zvažte registraci v OČKU, kde v těchto dnech budete určitě očkováni rychleji.

Využití rychlejšího očkování v menších okresech

Stejně jako v minulém týdnu platí, že v některých okresech máme logicky menší počty zájemců o očkování oproti okresu Č. Budějovice, tak v těchto menších okresech zdaleka nejedou OČKA na plný provoz. Teď, když už máme víc vakcín a chceme všem dopřát co nejrychlejší očkování, tak se nabízí možnost zvážit využití OČKA v menším okrese. Změnu očkovacího místa můžete provést sami, nebo využít bezplatné linky Jihočeského kraje. Některým zaregistrovaným v OČKU České Budějovice můžeme v příštích dnech nabídnout možnost přeregistrace zasláním informační SMS i s odkazem na to, jak to provést. Pokud ji Vy nebo Vaši blízcí využijete, může to znamenat, že se k očkování dostanete třeba o týden dříve. Pokud ne, zůstáváte normálně zaregistrováni v OČKU Č. Budějovice a dostanete svůj termín.

V příštím týdnu Vám zkusím napsat už trochu delší výhled toho, jak by to mohlo vypadat do začátku prázdnin.

MUDr. Martin Kuba ODS



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hejtman Kuba: Jihočeský kraj si už konečně zaslouží dálniční propojení s Prahou Hejtman Kuba: Všechny zúčastněné jsem si poslechl a společně to zkusíme napravit Hejtman Kuba: Jak budeme tento týden očkovat? Hejtman Kuba: Tento týden bychom měli dosáhnout 11 740 nově naočkovaných Jihočechů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.