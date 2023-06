Hejtman Kuba: Vtipná Babišova snaha rozeštvat vztahy v ODS

reklama

Podle Martina Kuby jde ale o úkol pro všechny ministry. „Já to nechci posuzovat. Ta komunikace je klíčová a bude nutné, aby vládě lidé věřili, že to co říká, dává smysl. Že takto svět kolem má fungovat, že takhle tu společnost posunou dál. To je strašně klíčové v té politice. Vysvětlit to lidem a přesvědčit je, že ty kroky jsou nutné."

Anketa Kterou hlavní českou TV skupinu sledujete nejvíc? Česká televize 3% Nova 3% Prima 43% Barrandov 2% Nevím / Na TV nekoukám 49% hlasovalo: 3829 lidí

Martin Kuba ve vysílání zároveň potvrdil, že se bude chtít i dál věnovat krajské politice. Zpět na celostátní úroveň se nechystá ani poté, co ho k tomu vyzval předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš.

„V téhle chvíli je moje místo v Jižních Čechách. Chlap v mém věku má plnit sliby a já jsem slíbil Jihočechům, že budu dělat maximum pro to, aby se v Jižních Čechách dobře žilo. O to se snažím. Rád bych v této pozici zůstal, ale to uvidíme po krajských volbách. Z řady důvodů nemám ambici se v téhle chvíli vracet do velké politiky," uvedl Kuba s tím, že jde o krátkodobý výhled. Připustil, že budoucnost může nakonec přinést ledacos.

Babišova slova, že by měl Martin Kuba nahradit Petra Fialu, vnímá jako jeho osobitou rétoriku. „Mě to pobavilo v tom kontextu, že tento týden má vláda výjezdní zasedání v jižních Čechách, takže s jistou mírou humoru jsem si říkal, že to je snad nejvtipnější, co mě mohlo před tím zasedáním vlády potkat. Beru to opravdu s nadhledem," dodal Kuba s tím, že je možná Babišovou ambicí rozeštvat vztahy v ODS.

MUDr. Martin Kuba ODS



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hejtman Kuba: Účast v ocenění může pomoci být o krok napřed Hejtman Kuba: Vláda musí nalézt ekonomicky udržitelný a fungující model Hejtman Kuba: Domov Empatie splňuje ty nejpřísnější nároky na moderní sociální péči Hejtman Kuba: Jihočeské obce se mohou těšit na 48 nových projektů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.