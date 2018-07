Hejtman Netolický: Studovat a "studovat" je rozdíl. Paní Malá, rezignujte!

Že by opět spiknutí? Nebo kampaň? Paní Malá toho času pověřená řízením resortu spravedlnosti by opravdu měla zvážit svoje setrvání v ústavní funkci. Pokud je nyní nalezen problém ještě závažnější, a to až u dvou třetin kvalifikační práce, pak to již opravdu nelze přecházet, zvlášť pokud jde o opakované chování. Kdepak je ta transparentnost? Taktika zatloukat, zatloukat, zatloukat, a když se na to přijde, tak pořád zatloukat se v tomto případě paní Malé evidentně nevyplácí. Po vzoru Jana Kalvody, ale i dalších by měla dát prostor jiným lidem. Jak chce mít autoritu na ministrerstvu spravedlnosti mezi úředníky nebo mezi státními zástupci, soudci, notáři, advokáty, když nastupuje na resort s takovou pověstí? Toto již není o odvaze, ale spíše o neuvěřitelné drzosti.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. ČSSD



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: ČT lže? Děláš z ní krávu? Vyhrocená debata s účastí pracovníků Kavčích hor František Kašpárek: My dva a čas zatloukání Ministryně Malá se vyjádřila ke své diplomové práci o králících, za kterou je pod palbou Marvanová: Ministr, který funguje ve stylu "ctrl c", může být hodně nebezpečný

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV