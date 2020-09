Hejtman Netolický: V Chocni by mohl vzniknout nový most přes železniční koridor

reklama

„Město přichází s iniciativou na přemostění železničního koridoru v prostoru bývalé výtopny a stávající lávky pro pěší. Záměr je již velmi dlouho v územním plánu, ale také v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje. Stavba by se mohla stát součástí velké investice Správy železnic v rámci zdvoukolejnění železniční trati z Chocně směrem na Týniště nad Orlicí. Rámcově se můžeme bavit o částce 80 až 100 milionů korun, avšak jedná se o první hrubý odhad. Chceme společně s městem zintenzivnit jednání se Správou železnic a ideálně nechat zpracovat potřebnou studii,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Pohled města přidal starosta Jan Ropek. „Jsme přesvědčeni, že převedení silnice II/315 mostem přes železniční koridor a její následné napojení pomocí okružní křižovatky na silnici II/357 v průmyslové zóně při ulici Vysokomýtská by mělo zásadní pozitivní dopad hned v několika rovinách. Pod tratí na Týniště nad Orlicí by mohl vzniknout podjezd pro osobní vozidla, pěší a cyklisty, což by znamenalo takřka eliminaci nákladní dopravy v celé délce Pardubické ulice a celkové zklidnění dopravy v obytně čtvrti Na Lhotách. Správa železnic by tak získala dlouhodobě požadované mimoúrovňové křížení s tratí, čímž by odpadla debata o nadjezdu či estakádě. Tolik diskutovaná budova výtopny by tímto řešením zůstala nedotčena. I doprava v ulici Vysokomýtská by doznala zklidnění vlivem okružní křižovatky na vjezdu do města a v neposlední řadě by se vyřešilo problematické “esíčko" před železničním přejezdem ze směru od Srubů. Tato propojka však dává smysl pouze za předpokladu, že bude realizován obchvat města, jinak by totiž došlo k nárůstu dopravy v ul. Vysokomýtská nad stávající zátěž a to nelze připustit,” uvedl Ropek.

Modernizace traťového úseku Choceň – Týniště nad Orlicí počítá se zdvojkolejněním 24 kilometrů dlouhé trati. Součástí je také modernizace stanic včetně vybudování nových nástupišť s podchody, vybudování nových silničních nadjezdů a také protihlukové zdi.

