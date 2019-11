Hejtman Netolický: Zaměřme se na udržení českých lékařů v nemocnicích

Mezi diskutovaná témata patřila personální situace poskytovatelů zdravotní péče, rezidenční místa, podmínky získávání a uznání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Dále se řešilo například zaměstnávání zdravotnického personálu ze zahraničí.

„V České republice je různá situace nemocnic, ale to také platí přímo o nemocnicích jednotlivých krajů. Úhrady za nemocniční péči jsou za takřka stejné výkony hodnoceny všude jinak. Tak by to dle mého názoru fungovat nemělo,“ sdělil hejtman Martin Netolický a reagoval na dotace nemocnic Ministerstvem zdravotnictví: „Nemocnice by bez vložených krajských investic nefungovaly tak, jak by měly. Troufnu si tvrdit, že některé by nefungovaly vůbec, pokud bychom jako kraje finančně nepomohli a nechali vše pouze v kompetenci státu.“

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. ČSSD



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dlouhodobě je velkým tématem personální situace ve zdravotnictví. Přítomní se shodli, že jedním z úkolů je podpora mladých lékařů, kteří se často po studiích vydávají za lépe placenou prací do zahraničí. Dnes je pociťována především nouze o plicní lékaře. Dalším z problémů je i nedostatek školitelů těchto mladých lékařů, což se Pardubický kraj snaží řešit svým dotačním programem. V plánu resortu zdravotnictví je tedy podpora regionů, mladých lékařů a jejich vzdělávání. Důležité je namotivovat mladé a získat jejich působnost do méně atraktivních lokalit, což je jedním z cílů.

Mnohé nemocnice v rámci nedostatku českých lékařů a sester využívají služeb zdravotníků ze zahraničí. Ti však musí prokázat svou jazykovou schopnost. Pro přijetí mezi naše pracovníky musí obstát v písemném testu, v šestiměsíční praktické části a závěrečné zkoušce. „Je nešťastné, že nedokážeme udržet naše lékaře a musíme angažovat pracovníky ať už z Ukrajiny, Portugalska nebo dalších zemí. Nicméně v tuto chvíli je nutné, abychom se zaměřili na zrychlení přijímání těchto zahraničních lékařů či sester, pokud nemáme alternativu na českém trhu práce," doplnil hejtman Netolický.

Psali jsme: Hejtman Netolický: Dnes už se může francouzský region učit i od nás Hejtman Netolický: Kraj modernizuje další silnice na Orlickoústecku Hejtman Netolický: Novelou stavebního zákona bouráme zavedený systém Hejtman Netolický: Ruské regiony mají zájem o propojení s pardubickým letištěm

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.