Hejtman Okleštěk: Všechny obce si zaslouží uznání

Leží v severní části Hornomoravského úvalu na Uničovsku. Vesnici a její místní část Břevenec obývá více než šestnáct set lidí. Mají tu několik kulturních památek, velký rybník a za sebou investice do oprav školy nebo veřejných prostranství. Obec Šumvald se ode dneška navíc může pyšnit titulem Vesnice Olomouckého kraje roku 2018.

„Do soutěže jsme se přihlásili poprvé. Je to vítězství všech našich občanů, kteří se maximálně podílí na životě v obci,“ neskrýval radost z vítězství starosta Šumvaldu Josef Šenk.

Kromě Zlaté stuhy za vítězství v krajském kole soutěže se Šumvaldští mohou těšit také na odměnu od hejtmanství v podobě tří set tisíc korun. Druhý Bělotín získá dvě stě tisíc a Svésedlice, které obsadily třetí příčku, pak sto tisíc korun.

„Za sedmnáct let svého trvání si tato soutěž vydobyla místo mezi významnými akcemi Olomouckého kraje. Letos se do ní přihlásilo jedenáct obcí. Všechny se měly čím pochlubit a vybrat tu nejlepší bylo velmi těžké,“ řekl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Pavel Šoltys.

Oranžovou stuhou za spolupráci obce a zemědělského subjektu byla oceněna obec Býškovice, modrou stuhu za společenský život získaly Troubky.

„Všechny obce, které se do soutěže o vesnici roku zapojily, si zaslouží uznání. Chtěl bych, aby byly inspirací pro ostatní. V kraji není žádná vesnice, jež by něčím nebyla zajímavá a kde by nežili lidé, kteří s nadšením pracují ve prospěch všech. A právě takové budeme do dalšího ročníku soutěže znovu potřebovat, uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Ladislav Okleštěk ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže a předání Zlaté stuhy proběhne ve vítězné obci koncem července. Šumvald se navíc zúčastní celostátního kola, jehož výsledky budou oznámeny 15. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2018:

Ocenění komise

Lipová – za promyšlené vytváření dobrého místa pro život

Zlatá cihla z Programu obnovy venkova

Bludov – kategorie B – obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby (objekt „Měšťanky“)

Ceny se speciálním finančním oceněním OK (50 000 korun/obec)

Dobrochov – cena naděje pro živý venkov – za vytváření venkovské pospolitosti a spolupráci se sousedními obcemi

Hlásnice – ocenění za návrat k historickému rázu krajiny a otevřenosti obce světu

Hlušovice – ocenění za aktivní vytváření podmínek pro život a dynamický rozvoj obce

Babice – ocenění za příkladnou spolupráci s místními spolky, s mikroregionem a MAS

Stuhy (finanční ocenění MMR)

Býškovice – Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Troubky – Modrá stuha za společenský život

I. – III. místo (finanční ocenění OK ve výši 600 tisíc korun)

Svésedlice – III. místo (100 tisíc korun)

Bělotín – II. místo (200 tisíc korun)

Šumvald – I. místo a Zlatá stuha za vítězství v krajském kole soutěže (300 tisíc korun)

Psali jsme: Hejtman Okleštěk: Hejtmanství podpoří aktivní život seniorů Hejtman Okleštěk: Podpořit světový turnaj ve stolním tenisu je pro kraj samozřejmostí Hejtman Okleštěk: Vzdělání patří mezi pilíře každé společnosti Hejtman Okleštěk: Podnikatelé jsou motorem naší společnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV