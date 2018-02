Hejtman Půta: Chceme pro celý region moderní napojení na hlavní město

Podle zadání ministerstva dopravy nyní pracuje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace na dvou projektech. První posuzuje zrychlení cesty většinou po stávajících tratích, pouze s kratšími novostavbami, s cestovní dobou kolem jedné a půl až dvou hodin. Druhý dokument je návrhem vysokorychlostního evropského spojení mezi Prahou a polskou Vratislaví ve variantách přes Liberec, nebo Hradec Králové, kde by vlaky mohly jezdit rychlostí až 350 km/h. Tuto variantu Liberecký kraj preferuje.

„Chceme pro celý region moderní napojení na hlavní město. Vysokorychlostní trať je jistě strategická, ale my od ministerstva dopravy očekáváme rychlejší řešení s cílem zkrácení cestovní doby na 90 minut,“ uvádí hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Cestující by zlepšení stavu železnice mezi Prahou a Libercem přivítali. Věřím, že dosáhneme svého a napojení Libereckého kraje na kvalitní železnici bude diskutováno v Poslanecké sněmovně a vláda mu bude muset konečně věnovat potřebnou pozornost. V Libereckém kraji je železniční doprava využívána cestujícími v hojné míře a modernizace trati je žádoucí,“ komentuje záměry dalšího jednání Libereckého kraje Marek Pieter, náměstek hejtmana pro řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek.

„V liberecké variantě by trvala cesta z Liberce na pražské hlavní nádraží kolem půl hodiny. Části tratě by mohly být využívány i rychlými vlaky pro regionální obsluhu k napojení Mladoboleslavska, Českolipska, Turnovska, Jablonecka a Frýdlantska. V tuto chvíli jde hlavně o vymezení budoucího koridoru v územních plánech,“ dodává Pavel Blažek, jednatel krajského dopravního koordinátora KORID LK. Odhadovaná výstavba samotné trati by podle prvních odhadů nebyla hotová dříve než za třicet let.

„Liberecký kraj má zájem, aby vedení vysokorychlostního koridoru v území umožnilo také provoz dalších rychlých vlaků, které obslouží celý region, nejen relaci Praha–Liberec. Mezi Libercem a Turnovem je hledána jedna společná nová trasa železnice, která by měla být jednotná jak pro zrychlení současných vlaků, tak i pro budoucí vysokorychlostní trať,“ konkretizuje připomínky Libereckého kraje hejtman Martin Půta. Studie obsahuje nový návrh trasy v souběhu s dálnicí, vhodný až pro rychlosti do 250 km/h. To by umožnilo postupně překládat kratší části dnešní trati, například do 3,8 km dlouhého tunelu pod Jeřmanickým sedlem. Tím by docházelo k postupnému zlepšování spojení z Liberce do vnitrozemí v kratším časovém horizontu.

„V ostatních krajích se výrazně investuje do stavby dálnic a současně tam jsou k dispozici, nebo v přípravě, modernizované železnice pro rychlost 160 km/h. Spojení z Prahy na sever je jedním z nejzatíženějších dopravních směrů v České republice,“ uzavírá Pieter argumenty pro podporu spojení do Polska přes Liberec.

