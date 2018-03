Hejtman Půta: Děkuji samosprávám za elektronickou komunikaci

Podáno bylo celkem 12 projektů a soutěžilo se ve 3 kategoriích. Nejlepší webovou stránku obce mají Křižany, nejlepší webovou stránku města mají Semily a v kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba zvítězil Turnov.

Podle ředitele soutěže Ing. Holendy je letošní rok pro soutěž obrovským milníkem, protože po osmi letech jejího trvání se do soutěže zapojily všechny kraje. „Liberecký kraj se do soutěže přihlásil po šestileté přestávce. Můžeme tedy posoudit, co všechno se za tu dobu změnilo. Děkuji samosprávám za elektronickou komunikaci. Vím, že obce a města stále hledají způsoby, jak s lidmi mluvit a informovat je,“ uvedl hejtman Martin Půta.

V krajských kolech hodnotila porota, sestavená Libereckým krajem, celkovou podobu webových stránek i jejich části týkající se předání informací směrem k občanům, dále povinně zveřejňované informace, kvalitu úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných informací, názornost ovládání webu, navigaci a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a další. „Každý porotce měl na starosti jiný parametr, který musel ohodnotit, popsat jeho výhody i nevýhody. Některé obce a města mají řadu informací na webu, ale některé dokumenty jsou třeba uzamčené v souboru v pdf, což už pro občana nemusí být tak pohodlné,“ řekl náměstek hejtmana Marek Pieter, který byl šéfem poroty krajského kola. „Moc bych si přál, aby letošní zúčastnění byli inspirací pro ostatní a už příští rok se do krajského kola přihlásilo více soutěžících,“ dodal náměstek.

Vítězové všech kategorií postupují do celostátního kola, jehož finále se uskuteční na konferenci ISSS v Hradci Králové 9. dubna 2018.

Nejlepší webová stránka města:

Semilyc (ZDE) Jablonné v Podještědí (ZDE) Jablonec nad Nisou (ZDE)

Nejlepší webová stránka obce:

Křižany (ZDE) Radimovice (ZDE) Chotovice (ZDE)

Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba:

Turnov: Turnov v mobilu Hejnice: Události nad mapou

