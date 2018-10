Hejtman Půta: Jsem rád, že série RunCzech zavítala do Liberce

Baví vás městské závody od RunCzech, ale občas raději vyměníte asfalt za lesní stezku? Pak se můžete těšit již 7. října na zbrusu nový závod RunCzech s příznačným názvem Liberec Nature Run. Čekat na vás bude rozmanitá trasa, která vás provede kolem přehrady, žulovým lomem a přes jizerské kopečky zpět do cíle. Běžci se budou moct postavit na start 12kilometrového nebo 22kilometrového závodu. Součástí programu bude také dm rodinný běh.

Liberec Nature Run je devátou a poslední akcí série RunCzech v roce 2018. Letos ji tvoří celkem devět závodů v šesti městech České republiky. „Přeorientováváme se ze silničních běhů do přírody, což byla a je velká výzva pro organizační tým. Máme naplněné všechny kapacity, jak na rodinný běh (2,5 km), tak na oba hlavní běhy (22 km a 12 km). Liberec Nature Run nabídne běžcům stejný servis, jaký znají z ostatních závodů RunCzech, jako např. masáže, sprchy, úschovnu, ale také vrchařské prémie našich partnerů. Každý, kdo doběhne do cíle, se může těšit na speciální finisherské tričko,“ doplňuje projektový manažer závodu RunCzech, Tomáš Coufal. Startovat se bude z centra města a poté se vyběhne do přírody. Běžce čeká pestrá trať s převýšením, která jim nabídne novou běžeckou výzvu a zážitek. Nový závod z dílny RunCzech zavede běžce do přírody Jizerských hor, naprostá většina závodu pak vede skrz území Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory či Lesů České republiky.

„Liberec je často cílem různých sportovních podniků. Trať nebude tolik atraktivní pro zvyšování osobáků, v tom bude Liberec Nature Run odlišný. Tento závod bude jiná liga a to vyžadovalo i jiný přístup od města,“ říká k premiérovému ročníku primátor Liberce Tibor Batthyány, který odstartuje kratší z obou tratí (12 km).

Obě trasy startují a končí v centru Liberce na náměstí Dr. E. Beneše. 22kilometrový závod odstartuje v 11.30, 12kilometrový závod vypukne ve 12.15. Běžci se poté vydají směrem k ZOO, kolem lesního koupaliště a proběhnou skrz žulový lom Ligranit. U Mlynářova kříže se trasy rozdělí, 12kilometrový závod se vrací do Liberce, zatímco 22kilometrová trasa pokračuje po zelené skrz Rudolfov až k Bedřichovské přehradě. Po přeběhnutí ikonické hráze začíná trasa klesat na Maliník, kde se běžci napojí na červenou značku a přes Rudolfov a pod Libereckou výšinou doběhnou opět k ZOO a zpět do centra, kde je cíl závodu. Hlavnímu závodu předchází nesoutěžní dm rodinný běh. I ten startuje na náměstí Dr. E. Beneše a malým i velkým běžcům nabídne 2,5 kilometrů dlouhou trasu vedoucí skrz centrum města.

Bc. Martin Půta SLK



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jsem rád, že série RunCzech zavítala do Liberce a že se podařilo najít rozumnou dohodu o partnerství mezi městem a krajem. Běh je teď v módě, je fajn když se na trať vydá tisíce závodníků od těch nejrychlejších až po nejpomalejší, ale všichni se společným cílem. Sám poběžím dvanáctikilometrovou trať a věřím, že budu po volbách uvolněnější,“ těší se Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, který nejprve odstartuje delší z obou tratí (22 km).

Největším tahákem pro české fanoušky bude start reprezentanta v horských bězích Ondřeje Fejfara a liberecké vytrvalecké hvězdy Víta Pavlišty. Ondřej Fejfar, který v neděli poběží „jen“ 12 km má za sebou nedávné mistrovství světa v horském maratonu v ČR, kde individuálně skončil devátý a v pětičlenném týmu zlatý. „Poběžím naplno, dostanu se i na nová místa, kam se normálně nedostanu“, těší se dle papírových předpokladů nejrychlejší ve startovním poli na 12 km. Vít Pavlišta se vydá rovnou na 22kilometrovou trasu a oba čeští reprezentanti tak jsou hlavními adepty na celkové prvenství. Dalším domácím běžcem, který se bude prát o místa na stupních vítězů, bude také Robert Heczko.

Závod, který má k přírodě blízko, takový je Liberec Nature Run. V neděli se tak poběží co nejšetrněji k přírodě – na běžce u každé občerstvovací stanice čekají odhazovací zóny na odpadky, každý závodník bude mít po trase hned několik možností k načerpání vody do vlastní lahve (použité pet lahve mohou účastníci závodu v cíli díky speciálnímu vozíku Mattoni rovnou zrecyklovat) a za posledním běžcem pojedou cyklisté na elektrokolech a případné zbytky posbírají. Abychom si byli úplně jistí, že po nás na horách nezůstane ani smítko, po závodě navíc skupina koučů Mattoni FreeRun trasu ještě jednou proběhne a vyčistí trasu od všeho, co na ni nepatří.

Jedním z Mattoni FreeRun koučů je také Antonín Vyhlídal, který se tohoto eko aspektu také zúčastní a dodává: „Běháme na certifikovaných okruzích a snažíme se rozběhat co nejvíce lidí a tímto způsobem je motivovat zaběhnout si třeba i půlmaraton. Ve velké míře se to podaří. Pak už se většinou běhání stane láskou na celý život.“ Předzávodní proběhnutí kolem Liberecké přehrady bude v sobotu od 17.00 před libereckou ZOO.

Kopce, hluboké lesy, tajuplná zákoutí a překrásná příroda Jizerských hor. Liberec Nature Run je zkrátka něco jiného – a speciální proto musejí být i medaile! Nebudou kovové, ale budou ze žuly přímo z kamenolomu Ligranit. V cíli ji navíc běžci dostanou ve speciálním pytlíčku vyrobeném z přírodních materiálů. O jejich tvorbu se postarali handicapovaní lidé z chráněné dílny Tulipán přímo v Liberci. „Nápad použít žulové kameny z kamenolomu Ligranit je velmi originální a jsme rádi, že jsme mohli připravit něco dobrého, zdravého a zároveň to dalo příležitost pro vytvoření pracovních míst pro naše klienty. Na přípravě speciálních obalů na medaile se podílelo cca 30 lidí,“ říká Zora Machartová, ředitelka občanského sdružení Tulipan, které se od roku 2004 specializuje zejména na pomoc osobám s psychiatrickými diagnózami.

Sestřih závodu Liberec Nature Run bude vysílán v sobotu 13. října ve 12:40 na ČT Sport.

Psali jsme: Hejtman Půta: Před 80 lety se Československo probudilo do strašného dne a fakticky přestalo existovat Hejtman Půta: Dětské pěvecké sbory z Čech i Polska vystoupí společně Hejtman Půta: Záchranáři převzali nové sanitky Hejtman Půta: Předali jsme hasičům ocenění za vytvoření světového rekordu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV