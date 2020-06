Hejtman Půta: Náš kraj v Praze zajímá dlouhodobě jen málokoho

reklama

V pátek 29. května proběhl v Bílém Kostele nad Nisou sněm hnutí Starostové pro Liberecký kraj, na kterém delegáti odsouhlasili prvních 21 jmen na kandidátku pro podzimní krajské volby. Získat stejný počet mandátů do krajského zastupitelstva je také hlavním cílem Starostů. Lídrem kandidátky se stal opět hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který byl zároveň opětovně zvolen do funkce předsedy SLK. Ve svém kandidátském projevu mimo jiné uvedl:

„Letošní krajské volby budou vinou koronavirové nákazy a dopadů všech opatření do ekonomiky země a života lidí úplně jiné než všechny předchozí. Budou to po dlouhé době volby v době ekonomické krize, nejistoty a obav. Nebude příliš času ani prostoru vyjmenovávat, co všechno se nám za posledních osm let na kraji, ve městech a obcích povedlo. Budeme muset řešit aktuální problémy, které přinesla koronavirová krize. Jsme to totiž právě my, kdo má největší odpovědnost za fungování Libereckého kraje. Zvládneme to, stejně jako jsme to dokázali v těžkých chvílích už mnohokrát předtím, v době ničivých povodní a obnovy po nich, nebo právě během koronavirové nákazy. V mnoha případech bez pomoci vlády naší země. Ale na to už jsme si za ta léta bohužel museli zvyknout – to, co se děje naším směrem za Mladou Boleslaví, v Praze nikoho příliš nezajímalo a nikdy zajímat nebude. Také v prvních dvou týdnech po 13.březnu jsme si znovu dokázali poradit sami. Sami, s pomocí lidí v první linii, tisíců dobrovolníků a dalších skvělých lidí v celém našem kraji, kterým bych chtěl tímto opět moc poděkovat.

Náš kraj v Praze zajímá dlouhodobě jen málokoho. Například investice do krajského zdravotnictví a Centra urgentní medicíny v Krajské nemocnici Liberec bez jakékoliv podpory státu, je ve světle šesti miliard na špatné hospodaření fakultních nemocnic přesnou ukázkou podpory, které se nám dostává i v jiných oblastech. Právě proto je naším úkolem říjnové krajské volby vyhrát. Aby se i dál měl o náš kraj kdo postarat. A nečekal na slibovanou pomoc z míst, odkud nepřijde. Myslím, že vám nemusím vysvětlovat, jak moc jsme proto mnoha mocných trnem v oku a že udělají všechno pro to, aby se nás zbavili a mohli i náš kraj řídit jako součást svého investičního portfolia. Jenže my jsme se naučili úspěšně bojovat na koních proti tankům a věřím, že krajské volby znovu vyhrajeme. Náš kraj je plný pracovitých a úspěšných lidí, kteří příliš nečekají na pomoc zvenku a to je jeho největší přednost. Chceme jim dát prostor a spolupracovat s nimi v dalším rozvoji našeho domova,“ uvedl na sněmu Martin Půta.

Květa Vinklátová, krajská radní pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči a zastupitelka Statutárního města Liberec, která bude na druhém místě kandidátky, ke své nominaci dodává: „Za toto volební období jsme rozeběhli řadu pro Kraj významných projektů od Křišťálového údolí po rekonstrukce v příspěvkových organizacích a máme mnoho dalších záměrů. Děkuji za důvěru kolegům ze SLK, vnímám ji jako velký závazek.“

S trojkou na kandidátce ji doplňuje Jan Sviták, náměstek hejtmana pro dopravu a investice a starosta Prysku: „Vnímám práci krajského zastupitele jako službu území, tedy především starostkám, starostům a občanům "jejich" obcí. S ohledem na to jsem se vždy snažil v rámci Libereckého kraje pracovat a rád bych i v následujícím období pokračoval v započatých a běžících projektech."

Na čtvrtém místě kandidátky bude starostka Semil Lena Mlejnková: „SLK je skvělá parta lidí, kteří mají zkušenosti ze správy obcí a měst a je mi ctí mezi ně patřit. Čekají nás nelehké časy úsporných opatření, která na nás dopadají, aniž bychom je mohli ovlivnit. Věřím, že se nám tuto situaci podaří zvládnout, stejně jako nouzový stav. Děkuji za důvěru a podporu všem kolegyním a kolegům a jsem připravená pracovat ve prospěch Libereckého kraje.“

Pětku má turnovský starosta Tomáš Hocke: "Liberecký kraj je jedno z nejkrásnějších míst naší vlasti. Jsme krajem malým, ale snad šikovným. Všichni máme k sobě blízko a chceme, aby se nám zde dobře žilo. Nejenom nám, ale i našim dětem. Proto je třeba se vedle všedních povinností podívat i trochu na horizont. Přiblížit se k vizím například rychlé železnice do Prahy, nové silnice do Hradce Králové, ochránit kraj proti lomu Turow, postavit Centrum urgentní medicíny, konkrétněji posunout rozvoj bývalého vojenského prostoru Ralsko, více zadržovat vodu v krajině či lépe dopravně napojit Frýdlantsko, Semilsko a Jilemnicko. Bude mně ctí spolupracovat."

Starostové pomáhají místním firmám

Starostové pro Liberecký kraj se rozhodli zdarma poskytnout vybraným regionálním výrobcům své billboardové plochy, které měli původně zamluveny pro svou kampaň do krajských voleb. Během měsíce června se tak lidé po celém Libereckém kraji budou mít možnost seznámit s téměř třemi desítkami regionálních firem a jejich výrobky a službami.

„Věřím, že v této těžké době, která tak citelně zasáhla živnostníky a malé firmy, pomůžeme takto zvýšit zájem o jejich kvalitní služby a výrobky,“ uvedl Martin Půta, předseda hnutí, hejtman Libereckého kraje a zároveň lídr kandidátky do nadcházejících krajských voleb. „Zároveň by nám přišlo v současné složité době nepatřičné použít billboardy pro jakoukoli předvolební kampaň,“ dodává Půta.

Starostové pro Liberecký kraj věnují na podporu regionálních firem 27 billboardových ploch, které budou rozmístěné po celém Libereckém kraji. Na jednotlivých billboardech se ve formě atraktivní ilustrační koláže objeví vždy dvě místní firmy, jejichž kvalitní výrobky by neměly uniknout pozornosti jak lidem z regionu, tak i jeho návštěvníkům.

Profily vybraných regionálních firem se objeví také na internetových stránkách Kraj na severu ZDE, které představují zajímavé lidi, místa a události z Libereckého kraje.

