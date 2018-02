Hejtman Půta: Rekordní částka vybraná na plese se dostane potřebným

Veškeré peněžní dary od partnerů plesu a část finančních prostředků utržených z prodeje vstupenek budou věnovány třem organizacím, které se starají nebo pomáhají lidem v nelehkých situacích.

Centrum Amélie Liberec, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a Nadační fond Ozvěna dostaly v krásném prostředí Clarion Grandhotelu Zlatý lev v Liberci, kde se ples v pátek 2. února uskutečnil, od hejtmana Martina Půty šeky na finanční prostředky, které jim pomohou v provozu nebo v dalším rozvoji. Například českolipská nemocnice za peníze zkrášlí novorozenecké oddělení.

„Včerejší večer byl o tanci, hudbě, setkání se spoustou zajímavých lidí a hlavně o tom udělat dobrou věc. Mám z té rekordní částky obrovskou radost. Děkuji všem, partnerům a hostům plesu, kteří se na ní podíleli, zejména pak společnostem Kitl a Domu Ronalda McDonalda, nadačnímu fondu. Centrum Amelie, Nadační fond Ozvěna a Nemocnice s poliklinikou v České Lípě tak budou mít možnost použít darované prostředky tam, kde je to nejvíc potřeba,“ zhodnotil hejtman Martin Půta.

K tanci a poslechu hrál skvělý orchestr Big‘O‘Band Marka Ottla, který kromě vlastního repertoáru dokázal výborně doprovázet i Ewu Farnou a Itcho Pčelára. Souhru těl předvedlo Duo Ogor, vystoupil rovněž baletní soubor Divadla F. X. Šaldy a liberecká taneční skupina B-soul. Hosté mohli ochutnat dobroty z bohatého rautu nebo molekulární mixologie. Bavili se i u oblíbeného fotokoutku.

Podpořené organizace:

Centrum Amelie Liberec pomáhá onkologicky nemocným a jejich blízkým. Nabízí psychosociální pomoc odborníků formou podání informací, individuálního a rodinného poradenství a skupinových aktivit s cílem snížit negativní dopady nemoci na pacienta i jeho blízké. Amelie poskytuje všem, kteří to potřebují dostatek informací o problematice onkologického onemocnění, které pomáhají klientům aktivně žít s rakovinou.

Nadační fond Ozvěna podporuje děti a mladistvé s trvalou ztrátou sluchu. Jeho posláním je umožnit těmto dětem zařazení do společnosti, vzdělávání, rovnocennou šanci se účastnit společenských, sportovních i volnočasových aktivit a především podpořit jejich samostatnost v budoucím životě. Cílem Ozvěny je získávání prostředků prostřednictvím grantových projektů, darů od partnerů, sponzorů či pořádáním benefičních akcí zaměřených na pomoc konkrétním dětem.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa je významné zdravotnické zařízení ve vlastnictví Libereckého kraje. Poskytuje lůžkovou i ambulantní péči. Má celkem 488 lůžek. Slouží nejen pro obyvatele okresu Česká Lípa, ale ve vybraných odbornostech i pro část kraje Ústeckého. Objekt nemocnice vznikl již v roce 1892. Současná podoba pochází z 80. let, proto vedení nemocnice neustále modernizuje lékařské vybavení a budovy.

