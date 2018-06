Hejtman Štěpán: Z Hradce do Pardubic na kole

Stavba první etapy cyklostezky, která v budoucnu spojí Hradec Králové a Pardubice, byla včera slavnostně zahájena ve Vysoké nad Labem. Projekt v celkové hodnotě okolo 31,5 milionu korun obdržel dotaci z evropských fondů. Stavební práce by měly být hotové do konce tohoto roku.

Trasa cyklostezky bude v budoucnu pokračovat až do Pardubic a stane se důležitou součástí mezinárodní Labské stezky.

Sedm let trvala příprava stavby a největší překážkou se staly výkupy pozemků. „Doufám, že ta sedmička vám nyní přinese štěstí a to, co bylo na začátku těžké, se nyní stane snadným. Těším se, až na cyklostezce ‚mechu a perníku‘ bude možné z Hradce Králové bezpečně pokračovat na jih až do Pardubic,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán, který se slavnostního poklepání základního kamene zúčastnil.

Nová cyklostezka ve směru od Hradce Králové začne v Třebši, kde navazuje na stávající cyklostezku. Trasa povede zhruba pět kilometrů po levém břehu Labe až k jezu a k mostu u Vysoké nad Labem. Slepé rameno ve Třebši bude překlenuto lehkou kovovou lávkou. Samostatné napojení Vysoké nad Labem je vedeno přes pole od mostu až do nového sportovního areálu.

Povrch stezky bude asfaltový, šířka tři metry plus půl metru zpevněné krajnice na každé straně, pro případné vyhýbání cyklistů. Stezka bude v budoucnu dále pokračovat přes most do Opatovic nad Labem, za elektrárnou přejde Labe do Dřítče a pak dále přes Němčice kolem Kunětické Hory do Pardubic.

Na financování projektu v hodnotě okolo 31,5 milionu korun se podílí 27milionová dotace z evropských fondů. „Jsem velice rád, že se vše podařilo dotáhnout do úspěšného konce a v úseku z Hradce Králové do Vysoké nad Labem vznikne bezpečná cesta pro cyklisty, in-line bruslaře či chodce. Královéhradecký kraj na výstavbu této cyklostezky přispěje částkou okolo 2,5 milionu korun,“ dodal radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu, grantů a dotací Pavel Hečko.