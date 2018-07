Hejtman Vondrák: Krajská podpora bude pro sportovce dosažitelnější

„Jsme region, který sportem žije. Svědčí o tom nejen výsledky našich vrcholových borců, ale také podpora, kterou kraj do oblasti sportu dává. Přes 120 milionů korun tak letos financuje sportovní aktivity dětí, handicapovaných sportovců, sportovní akce i profesionály. Na sport budeme intenzivně přispívat i v roce následujícím. Věřím, že v součinnosti s Českou unií sportu budeme moci podpořit několikanásobně více organizací, než doposud,“ uvedl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Podpora se bude týkat činnosti tělovýchovných a tělocvičných jednot, sportovních klubů a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v regionu. „Nově navržený způsob finanční podpory je založený na členské základně v informačním systému. Bude tak transparentnější, objektivnější a pro kluby předvídatelnější, což bude, doufám, sportovcům vyhovovat. Dotace bude moci být poskytnuta maximálně do výše 60 procent celoročních výdajů sportovní organizace a bude maximálně 100 tisíc korun pro jednoho žadatele. Podpisem memoranda se Moravskoslezský kraj zavázal v rozpočtu pro rok 2019 na tyto aktivity zajistit až 30 milionů korun,“ řekl náměstek hejtmana pro sport Stanislav Folwarczny.

Administraci dotačního programu bude ve všech okresech našeho kraje zajišťovat prostřednictvím svých regionálních pracovišť Česká unie sportu, která už má s tímto systémem podpory zkušenosti a plní pro sportovní organizace roli servisního centra. „Začátkem tohoto roku jsme provedli průzkum v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech. Ukázalo se, že tři čtvrtiny z nich nemají dostatek prostředků na svou činnost, dokonce 94 procent klubů a jednot uvedlo, že jim chybí peníze na ohodnocení kvalifikovaných trenérů. Tento problém považujeme za alarmující. Vnímáme to totiž jako velkou komplikaci ovlivňující celý český sport. Vždyť co budeme dělat, když budou scházet nadšenci, kteří v dětech vytvářejí klíčové pouto ke sportu. Jen stěží najdeme bez nich další talenty, co se prosadí ve světě. Podpora ze strany státu, krajů i obcí je proto nepostradatelná,“ řekl předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

Po podpisu memoranda vyhlásí Česká unie sportu dotační program. V září 2018 bude přijímat žádosti jednotlivých sportovních organizací a do konce roku předloží kraji žádost o finanční prostředky a seznam subjektů navržených k podpoře. Zastupitelstvo kraje pak bude v prosinci doporučené žádosti schvalovat. Na začátku roku budou podepsány smlouvy s jednotlivými organizacemi a na základě smluv organizace obdrží schválenou finanční podporu.

V souvislosti s podpisem memoranda kraj připravuje aktualizaci střednědobého koncepčního dokumentu Programu podpory sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje, který má už od roku 2012. Jeho součástí je podpora nejen výkonnostního sportu a významných sportovních událostí, ale také podpora činnosti sportovních organizací, mladých talentů, sportovců s handicapem, podpora vzdělávání v oblasti tělovýchovy a sportu nebo podpora strategických sportovních areálů.

