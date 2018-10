Hejtman Vondrák: Ve Fakultní nemocnici Ostrava se už válčí

Obdržel jsem dnes petici, kterou podepsalo 34 přednostů, primářů a jejich zástupců Fakultní nemocnice Ostrava. Rostoucí napětí v této v nemocnici, atmosféra strachu, nejistoty a personální politika ředitele nemocnice Evžena Machytky je velmi trápí. Jejich obavám rozumím, již několikrát jsem na neudržitelnost situace v této nemocnici upozorňoval ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a znovu o tom budeme jednat na zítřejší společné schůzce v Ostravě, které se zúčastní i ostravský primátor Tomáš Macura. Na vážnost situace jsem upozorňoval i premiéra Andreje Babiše. Z pozice hejtmana ani primátora nemůžeme do personálních záležitostí nemocnice zasahovat, to je věcí ministra zdravotnictví, ale jsem přesvědčen o tom, že ostravská fakultní nemocnice potřebuje krizové řízení, které situaci stabilizuje. Tento názor budu při jednání s panem ministrem prosazovat. Pojem krizového managementu je často využíván ve spojitosti s válečnými konflikty. Mrzí mě, že to došlo tak daleko a ve Fakultní nemocnici Ostrava už se válčí.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hejtman Vondrák: Ostravská huť ke kraji patří a její správné fungování je pro region nesmírně důležité Hejtman Vondrák: Situace ve Fakultní nemocnici mě už delší dobu znepokojuje Hejtman Vondrák: Elektromobily ukončily spanilou jízdu v Ostravě Hejtman Vondrák: Krajský úřad otevře své dveře na vlně 1. republiky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV