Hejtman Vondrák: Zaměstnanci krajského úřadu přispěli patronce Gábině na léčbu

V létě byla patronkou krajského týmu během Metrostav Cyklo Handy Maratonu. Na dar se složili členové závodního týmu a na rotopedech peníze vyšlapali zaměstnanci krajského úřadu. Šeky Gábině předali hejtman kraje Ivo Vondrák a ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza. Kromě šeků převzali zaměstnanci rehabilitačního ústavu v Hrabyni unikátní trenažér pro své klienty.

Zaměstnanci úřadu na rotopedech ujeli během srpnové charitativní akce 363 kilometrů. Chtěli tím během Cyklo Handy Maratonu podpořit krajský tým, ale také přispět na patronku týmu. Každý vyšlapaný kilometr kraj proměnil na stokorunu. „Tento příspěvek souzní ze strategií vedení Moravskoslezského kraje. Chceme, aby byl náš kraj soudržnější. Jsme aktivní v sociální oblasti, podporujeme zaměstnávání lidí se znevýhodněním, myslíme na handicapované sportovce. Věřím, že Gábině po ukončení léčby v Hrabyni pomůžou také rehabilitace, na které jsme přispěli. To, co se přihodilo jí, se může stát každému z nás,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Patronka týmu pětadvacetiletá Gábina po úraze podstoupila náročnou operaci mozku. Usedla na invalidní vozík, nyní se rehabilituje v ústavu v Hrabyni. Kromě peněz za vyšlapané kilometry dostala také příspěvek 22 a půl tisíce korun, na který se složil krajský tým maratonu. Jeho členem byl i ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza. „Ve vyspělé společnosti by mělo být samozřejmostí nemyslet jen sám na sebe. Lidé, ke kterým se osud zachoval tvrdě, se bez nezištné pomoci ostatních neobejdou. Jsem rád, že naši zaměstnanci opět potvrdili, že společenská odpovědnost a práce na krajském úřadě k sobě patří,“ řekl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Slavnostního předávání se zúčastnili také zástupci neziskové organizace Cesta za snem, která Cyklo Handy Maraton organizuje a s Moravskoslezským krajem dlouhodobě spolupracuje. Rehabilitačnímu ústavu Hrabyně věnovali pro klienty jeden z 9 speciálních handbike trenažérů. „Jsme velmi hrdí na to, že díky dárcům z řad komerčních společností i veřejnosti se podařilo tyto stroje vyrobit a dodat do všech rehabilitačních ústavů a spinálních jednotek v Česku, aby zde pomáhali pacientům a klientům k návratu do běžného života a motivovaly uživatele ke sportu a udržování se v kondici. Dobrá kondice je totiž základem spokojeného a nezávislého života s handicapem,“ řekl předseda neziskové organizace Cesta za snem Heřman Volf, který je autorem návrhu trenažéru. Realizovat projekt se podařilo díky spolupráci s inženýrskou firmou MB Tech Bohemia. Během několika měsíců se podařilo vytvořit první prototypy unikátního trenažéru, který snoubí klasické mechanické součástky spolu s moderní digitální technologií. Srdcem stroje je řídící a zobrazovací jednotka, tablet. Vše je řešeno bezdrátově, pomocí wifi a bluetooth.

Speciální trenažér budou používat klienti ústavu, kterým to dovolí zdravotní stav a doporučí ošetřující lékař. „Aerobní aktivita je pro osobu na vozíčku důležitý doplněk denního programu a podle studií je jedním z důležitých faktorů přispívajících ke zlepšení kvality života osoby na vozíku. Velmi důležitá je ale také psychická podpora. To, že se najde organizace, která nezištně nabídne pomoc, je povzbuzující nejen pro samotné pacienty, ale také pro ty, kteří se o ně starají. Proto chci upřímně poděkovat Moravskoslezskému kraji i Cestě za snem za jejich zájem o lidi, kteří to nemají v životě lehké,“ uzavřel ředitel Rehabilitačního ústavu Hrabyně Verner Borunský.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV