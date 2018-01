Hejtman Vondrák: Zásadní byl vznik inovačního centra, výsledky už jsou vidět

„Jsou to úžasné pocity. Jen mě mrzí, že zde se mnou nemůže být můj kolega a spolumajitel Bob Blachut, se kterým společně Isotru budujeme již více než 25 let. Jsme hrdí, že i díky naší práci jsme dnes počtem vyrobených žaluzií na počet obyvatel České republiky největší na světě. Naším cílem je mít technologicky nejmodernější výrobu venkovních žaluzií a díky našim zaměstnancům, partnerům a rodinám se nám to určitě brzy podaří,“ sdělil své první dojmy vítěz Erich Stavař ze společnosti ISOTRA a.s. a držitel titulu EY Podnikatel roku 2017 Moravskoslezského kraje.

„V Moravskoslezském kraji vyhlašujeme regionální vítěze nepřetržitě od roku 2005. Velmi mě těší, že letos porota vybrala majitele rodinné firmy, kteří patří k technologickým lídrům v oblasti žaluzií a rolet v tuzemsku i v zahraničí. Věřím, že jejich výrobky máme mnozí z nás doma či v kancelářích. Pan Blachut a Stavař jsou švagři a takovouto vítěznou dvojici jsme v historii soutěže ještě neměli. Držím jim palce i na celostátní úrovni. Svým příběhem by na světovém finále v Monte Carlu jednoznačně zaujali i světovou porotu,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy.

„Tato soutěž je skvělou příležitostí dát veřejnosti vědět, že je v našem regionu dost kreativních úspěšných podnikatelů, kteří umějí dát lidem práci. Moravskoslezský kraj dlouhodobě podporuje rozvoj podnikání. Naší prioritou je přispívat finančními prostředky na rozvoj výzkumných a vývojových aktivit v technických, přírodních, lékařských a společenských vědách a podporovat spolupráci podniků a škol v Moravskoslezském kraji. Za zásadní považuji vznik Moravskoslezského inovačního centra v loňském roce, už jsou vidět první pozitivní výsledky tohoto rozhodnutí. Pomůže přivést do regionu více rostoucích a exportujících firem, investic do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje a zajistí intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou. Začínajícím podnikatelům i fungujícím firmám v regionu poskytne účinnější podporu,” uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Jméno držitele titulu EY Podnikatel roku 2017 České republiky bude spolu s vítězi v dalších kategoriích vyhlášeno 27. února 2018 v Praze. Nejvíce kandidátů na celostátní titul má letos hlavní město Praha a Moravskoslezský kraj, následují Zlínský a Jihomoravský kraj. Vítěz z České republiky se zúčastní celosvětového finále, které se uskuteční 13. - 17. června 2018 v Monte Carlu.

Oficiálním vozem soutěže EY Podnikatel roku 2017 je BMW Group Česká republika. Partnery soutěže jsou společnosti Raiffeisenbank a Swiss Life Select. Hlavním spoluorganizátorem je deník MF DNES a iDNES.cz. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize, mediálními partnery soutěže jsou magazín Forbes a zpravodajský portál Info.cz. Soutěž podporují agentura CzechInvest a organizace Ashoka. Image partnerem projektu je společnost Marco Mirelli. Soutěž se koná pod záštitou Hospodářské komory České republiky.

