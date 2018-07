Hejtman Vondrák otevřel další odborné diskuze o optimalizaci zdravotní péče

„Navrhované optimalizační změny vznikly na základě důkladných analýz fungování všech krajských nemocnic. Máme velmi kvalitní materiál, který zdravotnictví v Moravskoslezském kraji posune na vyšší úroveň. Úpravy v organizaci krajských nemocničních zařízení jsou bez diskuze nutné. Na tom se shodla odborná komunita. Lidé však mají tendenci se obávat každé takové změny, tomu rozumím. Naším cílem je postupovat tak, aby ve výsledku měli občané péči na co nejkvalitnější úrovni. Finanční úspory, které optimalizace přinese, budou využity právě v krajských nemocnicích, například na modernizaci jejich vybavení nebo nákup zdravotnických přístrojů. Jsem rád, že zdravotní výbor upozornil na nutnost transformace zdravotnictví v našem kraji, ale také na skutečnost, že chystaná optimalizace musí být dále komunikována. Ačkoliv zdravotní výbor nutnost změn ve fungování nemocnic potvrdil, otevírám další odbornou diskuzi. Všechny sporné body řádně projednáme nejen se zdravotním výborem, ale také se zástupci nemocnic a obcí v podobě pracovní skupiny, která bude k tomuto tématu svolána, “ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a dodal, že je třeba začít se změnami v nemocnicích co nejdříve: „Situace v některých nemocnicích razantní změny prostě vyžaduje. A kraj jako jejich zřizovatel musí jednat. Za zhruba tři měsíce, tedy v průběhu října, zdravotnímu výboru předložíme výsledky této odborné diskuze, které budou projednány se všemi klíčovými partnery. Do konce roku by měla vzniknout finální verze optimalizace.“

Tyto informace vedení kraje dnes (2. 7. 2018) představilo zástupcům města Orlová během jednání na krajském úřadě. Jednání se účastnili hejtman kraje Ivo Vondrák, náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer, starosta Orlové Tomáš Kuča, zastupitelé Orlové a zástupce orlovské nemocnice.

V úvodu setkání hejtman kraje vysvětlil důvody připravovaných změn a zdůraznil, že všechny změny mají vést ke zlepšení situace v nemocnicích. Všichni přítomní byli seznámeni s vývojem příprav optimalizace. Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer zdůraznil, že změny mají řešit nejen ekonomickou situaci nemocnic, ale také personální problémy a nedostatek lékařů i zdravotních sester. Zástupci Orlové se zajímali také o finanční situaci nemocnice. Bylo jim představeno hospodaření nemocnice posledních let. V roce 2017 byla orlovská nemocnice ve ztrátě 30,2 milionu korun, karvinská nemocnice byla v mínusu 6,7 milionu korun.

Na závěr jednání navrhl hejtman kraje, aby obec Orlová jmenovala svého zástupce, který bude členem pracovní skupiny, která se bude plánovanou optimalizací zabývat. Tato skupina je složená ze zástupců krajského úřadu, krajského zdravotního výboru a ředitelů krajem zřizovaných nemocnic. Detailní plán plánované optimalizace bude představen krajskému výboru zdravotní a preventivní péče a bude-li třeba, pak také v prosinci 2018 zastupitelstvu kraje. Zastupitelstvo pak případně počáteční návrh upřesní či poupraví.

Krajské zastupitelstvo na svém posledním červnovém zasedání schválilo změny, které se týkají organizace jednotlivých nemocnic zřizovaných krajem. Návrh optimalizace spočívá v efektivnějším využití lůžkového fondu v nemocnicích. Lůžka, která byla na některých odděleních méně využívaná, pomohou řešit problém na odděleních, kde naopak kapacita chybí. Nejdiskutovanějším návrhem je přesun interního oddělení včetně zdravotnických pracovníků z orlovské nemocnice do Karviné.

