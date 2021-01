Hejtmanka Pecková: Kapacity máme, chybí nám vakcíny

reklama

Aktuální počet nakažených k 21. lednu 2021 byl celkově ve Středočeském kraji 14 883, přičemž přírůstek počtu případů za posledních 24 hodin činil 1111 případů. Z toho bylo 191 nakažených v seniorském věku 65+ (tj. 17,2 %). Přírůstek za posledních sedm dní činí nárůst 6 867, tj. 6,1 %.

„Nejvíce případů je v tuto chvíli v okresech Kladno, Praha-východ, Mladá Boleslav a na Praze-západ. Celkový počet hospitalizovaných od počátku epidemie představuje ve středních Čechách 6 153, z toho již bylo z ošetření propuštěno 4 337 pacientů. Zemřelých je evidováno v našem kraji od počátku epidemie 1 558,“ informovala o posledních aktuálních covidových číslech v kraji hejtmanka Petra Pecková (STAN). Nejvíce ohnisek se nachází v zařízeních sociálních služeb, a to v celkem 53 z nich. Nejhůře je na tom domov seniorů Uhlířské Janovice, kde je 36 pozitivních klientů a 19 zaměstnanců. Ohniska jsou dále ve 12 zdravotnických zařízeních, 4 dětských domovech, 3 věznicích a v jednom výrobním závodě. Ve školských zařízeních je výskyt nákazy hlášen ve 103 MŠ, 48 ZŠ, jedné střední škole a v osmi školních jídelnách. Ve zdravotnických a sociálních zařízeních v kraji pomáhá celkem 78 vojáků Armády ČR. „Znovu jsme informovali všechna zdravotnická a sociální zařízení, která se ocitla v nelehké situaci, o způsobu, jakým žádat armádu o pomoc. Jednala jsem i s plukovníkem Romanem Tkáčikem, ředitelem KVV Praha pro Středočeský kraj. Výsledkem je opravdu významně vyšší počet příslušníků armády, kteří nám nyní pomáhají a jejich pomoc je opravdu neuvěřitelně přínosná,” sdělila hejtmanka Petra Pecková.

Mgr. Petra Pecková STAN



Od státu Středočeský kraj získal v minulých týdnech 15 210 vakcín a tento týden ve středu dorazilo dalších 11 700 dávek (4 485 lahviček, 26 900 dávek celkem). S jejich distribucí do sedmnácti očkovacích míst začal kraj ve čtvrtek ráno a pokračoval v očkování prioritních skupin 1A, tedy personálu v domovech seniorů, klientů sociálních pobytových služeb a ambulantních lékařů. „V tuto chvíli je již doočkován zdravotnický personál ve všech oblastních nemocnicích kraje, kromě těch zdravotníků, kteří onemocněli koronavirem. Zahájili jsme již také očkování personálu domovů seniorů a začíná i očkování klientů,“ upřesnil radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). Ve středních Čechách by mělo být celkem proočkováno v rámci A1fáze 12 000 pracovníků ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory a dalších pobytových zařízeních cca 10 500 pracovníků, a k tomu je ještě třeba připočítat cca 3 000 praktických lékařů pro dospělé, děti a dorost a zhruba stejný počet ambulantních specialistů.

Z celkové dodávky do České republiky k 30. 12. 2020 činil podíl Středočeského kraje pouze 5 %. V dalším týdnu, konkrétně 5. 1. 2021, byl 8,5 % a dodávka doručená 12. 1. 2021 představovala 8,2 %. Občanů ve věkové kategorii 65+ žije v kraji 255 825. V této souvislosti středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) rovněž poukázala na to, že kraj si nemůže sám pro své občany vakcíny objednat, ale jejich množství přiděluje ministerstvo zdravotnictví. Upozornila také na to, že kraj je pod tlakem seniorů a jejich příbuzných, kteří se ptají, kdy konečně budou očkovaní. „Určitě řada Středočechů jezdí denně za prací do Prahy, ale není možné, abychom do hlavního města posílali ty nejstarší seniory. Ti musí mít očkování co nejblíže domovu. Střední Čechy mají 17 očkovacích míst, ale počet dodaných vakcín je stále malý. Jsme připraveni očkovat, ale musíme mít čím,“ říká hejtmanka. „Od příštího týdne by mělo dorazit do Středočeského kraje 7 krabic, a to po tři týdny za sebou. V jedné je 195 lahviček, což je 8 190 dávek. To je o 30 procent méně, než jsme očekávali,“ říká radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík s tím, že část vakcín musí být určena pro druhou dávku již očkovaným zdravotníkům a bude se muset omezit prvoočkování.

Kraj také začal s detailní přípravou konkrétních očkovacích center. Vzniknout by měla ve všech dvanácti středočeských okresech, tj. v okrese Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Kolín, Kutná Hora, Benešov, Příbram, Beroun, Rakovník, Kladno, Mělník a Praha-západ. Například v Benešově se bude velkokapacitní centrum nacházet v areálu nemocnice, to samé bude v nemocnicích v Kladně a Kolíně. V Příbrami bude toto velkokapacitní očkovací centrum v areálu nemocnici Na Zdaboři. Další místa bude kraj průběžně upřesňovat. „Ukázkové velkokapacitní očkovací centrum představíme v nejbližších dnech v Mladé Boleslavi,“ podotkla Petra Pecková.

Kraj má také zřízenu bezplatnou krajskou linku s číslem 800 710 710, kam se mohou lidé obracet se vším, co se týká testování i očkování. Tato linka slouží pro Středočechy, aby se mohli lépe zorientovat ve vydaných opatřeních, dozvědět se o průběhu očkování i možnostech testování. Primárně k témuž účelu slouží celostátní informační linka 1221, nicméně na krajské lince lidem operátor poradí, jak konkrétně postupovat v rámci Středočeského kraje.

„Od dnešního dne, pátku 22. 1. 2021, dojde také ke změně v Centrálním rezervačním systému. Kraje a očkovací místa budou dostávat reporty s počtem registrovaných a samy budou řídit frontu volných míst. Klienti budou prioritizovaní podle věku. Již nedojde k soutěžení o volný termín, ke kterému měly kraje četné výhrady,“ závěrem informovala středočeská hejtmanka. Již se nebude zasílat PIN2 všem. Klienti budou informováni, až když bude volný termín k rezervaci. Klientům, kteří jsou dosud v systému registrovaní a obdrželi PIN2, budou postupně přiřazované volné termíny.

