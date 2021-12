Hejtmanka Pecková: Výhodnější jízdné, lepší časové návaznosti

reklama

Při integraci bude zrušeno celkem 77 nezaintegrovaných linek, zavedeno 38 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID), na 12 linkách PID bude provoz upraven.

„Je pro nás prioritou, aby doprava v kraji byla pro občany co nejkomfortnější. Velice mě proto těší, že lidem z Mladoboleslavska přinášíme díky integraci nejen výhodnější jízdné, ale také lepší časové návaznosti. Za to, že se povedlo systém rozšířit do další části kraje, patří velké díky nejen organizátorům dopravy, ale také vedení jednotlivých obcí,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

„V souvislosti s integrací Mladoboleslavska musím zmínit nové a rychlé autobusové spojení Praha – Mladá Boleslav po dálnici D10, které přechází pod objednávku Středočeského kraje. Toto spojení zajistí pět nových linek, kdy všechny linky budou odjíždět z autobusového nádraží Černý Most a cesta do Mladé Boleslavi potrvá cca 40 min.,“ uvedl radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petr Borecký.

Převážná část rychlých spojů pak bude pokračovat dále za Mladou Boleslav, a to buď do Mnichova Hradiště a Liberce, do Turnova nebo do Jičína. Nový koncept spojení byl připravován ve spolupráci s Královéhradeckým a Libereckým krajem. „Jsme velmi rádi, že můžeme cestujícím ukázat, že se kraje dokážou domluvit na vzájemné spolupráci a propojit linky skrze své hranice. Zlepšujeme tak společnými silami spojení pro občany Libereckého a Středočeského kraje a také hlavního města Prahy. Jsem rád, že dojde zejména k propojení tras z Nového Boru přes Českou Lípu do Prahy, z Mladé Boleslavi do Mimoně či z Turnova do Mnichova Hradiště,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Obyvatelům Prahy a Středočeského kraje se tak otevírá více příležitostí pro návštěvu horských středisek v Jizerských horách a Krkonoších.

„Díky integraci dopravy dokážeme nabídnout na páteřních trasách pravidelné intervaly a častější spojení, které v kombinaci s výhodnými předplatními kupony vytváří dobrý předpoklad k tomu, aby s veřejnou dopravou cestovalo mnohem čím dál více lidí. Pravidelní cestující ušetří například na trase Praha – Mladá Boleslav až 1000 korun měsíčně,“ doplnil náměstek pražského primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.

„Jsem rád, že i občané Mladoboleslavska budou moci od 12. prosince užívat výhod systému Pražské integrované dopravy - ať už v podobě zavedení nových linek, jejich lepší návaznosti, tak například výhodnějšího jízdného. Na nových linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, včetně možností nákupu jednorázového jízdného. Jsme si vědomi významu závodů ŠKODA AUTO, proto byla při zpracovávání jízdních řádů na směny a ze směn těchto závodů vyvinuta maximální snaha o zachování přímých spojů,“ dodal ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

„Kromě lepšího spojení s Prahou znamená integrace dopravy také lepší přehled o aktuálním provozu autobusů díky mobilní aplikaci PID Lítačka, která umí zobrazit aktuální stav a polohu každého vozidla a zároveň vám sama spočítá jízdné pro vyhledané spojení. S PID Lítačkou si lidé mohou navíc koupit jednorázové jízdenky i výhodné předplatní kupony z pohodlí domova,“ podotkl ředitel ROPID Petr Tomčík.

Spojení hl. m. Prahy s Mladou Boleslaví

S integrací Mladoboleslavska přichází revoluce ohledně rychlého autobusového spojení Praha – Mladá Boleslav po dálnici D10, které přechází pod objednávku Středočeského kraje.

Rychlou obsluhu spojení Praha – Mladá Boleslav zajistí pět nových linek: 345, 412, 700, 720 a 730. Všechny linky budou odjíždět z autobusového nádraží Černý Most a cesta do Mladé Boleslavi potrvá cca 40 min. Vybrané spoje linky 345 pojedou přes ul. Jičínská v Mladé Boleslavi. Základní interval mezi spoji činí 20 min., avšak ve špičkách pracovních dnů bude tento interval zkrácen. Ráno ve směru do Prahy se bude jezdit od Mladé Boleslavi v intervalu 10 min., odpoledne opačným směrem v intervalu 15 min., v okrajových částech dne se interval bude prodlužovat na 30-60 min.

Z Mladé Boleslavi budou linky pokračovat zejména na území Libereckého a Královéhradeckého kraje. Vedení linky 345 je plánováno směrem na Liberec přes Mnichovo Hradiště, Březinu a Hodkovice nad Mohelkou. Trasa linky 412 bude vedena směrem na území Královéhradeckého kraje do Sobotky a Jičína. Linky 700, 720 a 730 budou pokračovat dále na území Libereckého kraje. Linka 700 bude směrována na Železný Brod, Tanvald, Desnou a Harrachov. Linka 720 bude trasována od Turnova přes Železný Brod, Semily do Vysokého nad Jizerou. Linka 730 pojede z Turnova do Semil přes Tatobity a dále do Jilemnice a Horních Míseček.

Mezi Prahou a Mladou Boleslaví bude v provozu i nová linka 315, která z Černého Mostu pojede po dálnici D10, sjede na exitu u Tuřic a dále bude pokračovat přes Tuřice, Předměřice n.Jiz., Benátky n.Jiz., Brodce do Mladé Boleslavi po silnici II/610. Dále pak pojede do Bakova n.Jiz. a Mnichova Hradiště. Tato linka bude v ranní špičce v provozu po 20 min., v odpolední špičce po 30 min. a v sedle po 60 min., o víkendu pak po 120 min.

Linka 315 bude mít na své trase několik návazností ve vybraných časech:

Benátky n.Jiz., aut.st.– 431 (směr Kochánky, Zdětín, Chotětov, Bezno), 667 (směr Brandýs n.L./Stará Boleslav), 768 (směr Kropáčova Vrutice, Horní a Dolní Slivno)

Brodce, sokolovna – 418 (směr Smilovice, Luštěnice), 699 (Horky, Chotětov, Hrušov)

Mladá Boleslav, aut.st.– většina linek

Bakov n.J.,Trenčín – 739 (Kněžmost, Bělá pod Bezdězem)

Bakov n.Jiz., žel.st.– 715 (Ptýrov), 739 (Bělá p.Bezd. – vybrané spoje)

Mnichovo Hradiště, U Bažantnice– 716 (Boseň)

Mnichovo Hradiště, nám.– většina linek

Oblast Benátecko

Oblast Benátek nad Jizerou severním směrem a směrem na Bezno, která ještě nebyla integrována do PID, spočívá v zavedení tří linek a úpravě linek 418, 431, 467 a 667.

Obsluhu od Benátek směrem na Zdětín, Sedlec, Dolní a Horní Slivno, Kropáčovu Vrutici a Byšice zajistí nová linka 768. Ta v Benátkách bude navazovat na příjezdy i odjezdy linky 315 v obou směrech. Několik spojů navazuje v zast. Kropáčova Vrutice,Střížovice na vlaky linky S3 a R43 směrem od i do Prahy. Od prosincové změny jízdního řádu bude Sp 1543 Jizera zastavovat i v Kropáčově Vrutici, kde bude rovněž vytvořena návaznost od linky 768.

Linka 418, která je dnes ukončena v Brodcích, bude prodloužena do Horek nad Jizerou pro obsluhu místní střední odborné školy. V zast. Brodce,sokolovna bude zajištěn přestup na směr Praha.

Linka 431, která dnes jezdí mezi Lysou nad Labem a Předměřicemi nad Jizerou, bude prodloužena přes Kochánky do Benátek, kde budou spoje navazovat na příjezdy i odjezdy linky 315 v obou směrech, odkud budou dále pokračovat přes Zdětín, Chotětov, Bezno do Borče a místní části Žebice. Vybrané spoje budou pokračovat až do Skalska. V Bezně budou spoje navazovat na linku 467 (nebo 767) ve směru Mladá Boleslav.

Pro spojení Kropáčovy Vrutice, Chotětova a ve vybraných časech Horního a Dolního Slivna s Mladou Boleslaví bude sloužit nová linka 767. Ta pro svozy na směny a ze směn ve Škodě AUTO a ráno na 8. hodinu bude pokračovat z Bezna až do Mladé Boleslavi, v ostatních časech bude zajištěn přestup na linku 467. Svoz z noční směny je zajištěn přímým vozem mezi linkami 699 a 767 (viz odstavec Svoz na směny do ŠKODA AUTO).

Spojení Kadlína, Velkých Všelis a Nemyslovic bude zajišťovat nová linka 699, která bude svážet cestující z těchto obcí do Bezna, kde si budou moci přestoupit na linku 467 do Mladé Boleslavi. Stejná linka bude spojovat Mladou Boleslav s Horkami nad Jizerou a Hrušovem. V Brodcích bude možno přestoupit na linku 315 ve směru Benátky nad Jizerou a Praha. Na noční a odpolední směnu pojede vůz v celé trase mimo zast. Bezno (jako dnes linka 260 003).

Linka 467 bude výrazně posílena v úseku Mělnické Vtelno – Mladá Boleslav. Ve špičce bude v provozu každou hodinu, mimo špičku pak každé dvě hodiny.

Spojení Bezna s Niměřicemi, Doubravičkou a Strenicemi bude zajištěno linkou 769, která bude v provozu pouze ve dny školního vyučování.

Spojení Brandýsa nad Labem / Staré Boleslavi s Benátkami nad Jizerou bude zajišťovat prodloužená linka 667. Ta bude v provozu celodenně i o víkendu. Také bude zajišťovat přímou vazbu se SOŠ Horky nad Jizerou. V Benátkách bude možnost přestoupit na linku 315 ve směru Mladá Boleslav, ale i na další linky.

Oblast Bělsko

Páteřní linkou pro spojení Bělá pod Bezdězem – Mladá Boleslav bude nová linka 737. Ta bude provozu ve špičkách pracovních dnů v intervalu 30 min., mimo špičku pak v intervalu 60-120 min. Rovněž bude v provozu i o víkendu, a to každé dvě hodiny. Právě o víkendu bude většina spojů navazovat na linku 345 ve směru Praha. O pracovní den budou tři páry spojů přímé vozy z linky 345, jeden pár pak z linky 412.

V zast. Čistá,hřiště bude mít linka 737 návaznost na linku 732, která je vedena z Čisté přes Plužnou, Březinku, Březovice do Bezdědic. Pro svozy na ranní a odpolední směnu a z ranní směny a na ranní 8. hodinu budou zajištěny přímé vozy, kdy spoj linky 732 bude pokračovat ze zast. Čistá,hřiště jako linka 737 do Mladé Boleslavi. V ostatních případech lze využít linku 712.

V zast. Bělá p.Bezd.,nám. budou zajištěny z linky 737 návaznosti na linky v systému IDOL 250 do Doks a 267 do Ralska.

Spojení Bělé pod Bezdězem a Bakova nad Jizerou s Kněžmostem zajistí nová linka 739. V Bakově nad Jizerou budou spoje navazovat na linku 315 směrem na Mnichovo Hradiště (od Bělé) a směrem na Mladou Boleslav (od Kněžmosta). V Kněžmostě budou zajištěny návaznosti na linku 718 ve směru Mnichovo Hradiště či Dolní Bousov.

Spojení Mladé Boleslavi a Katusic budou kromě vlakové linky S33 zajišťovat i nové linky 712 a 731. Právě linka 712 bude v provozu (až na výjimky) výhradně v prokladu s vlakovými spoji, jelikož zastávky autobusové i vlakové jsou téměř totožné. Nová linka 731 pojede mezi Mladou Boleslaví a Katusicemi přes Vinec, Rokytovec, Pětikozly, Krásná Ves, Kováň a Spikaly. Z Katusic bude linka 712 pokračovat přes Sudoměř do Březovic a dále budou pokračovat přes Březinku a Plužnou až do Bělé pod Bezdězem. V určitých časech bude doplňovat spojení do Březovic i linka 731, která navíc obslouží obec Valovice i v obci.

Oblast Mnichova Hradiště

Uzlovým bodem celé oblasti se stane zast. Mnichovo Hradiště,nám. Zde budou zajištěny návaznosti zejména na linku 315, ve vybraných časech i na linku 345.

Nová linka 715 bude ve vybraných časech doplňovat linku 315 pro spojení Mnichovo Hradiště-Mladá Boleslav, avšak na rozdíl od linky 315 bude linka 715 vedena z Bakova nad Jizerou přes Novou Ves u Bakova, Ptýrov a Klášter Hradiště n. Jiz. Dále pak bude pokračovat přes Dneboh, Olšinu a Doubravu do Žďáru. V časech, kdy linka 715 nebude pokračovat až do Mladé Boleslavi, bude ukončena v zast. Bakov n.Jiz.,žel.st., kde bude zajištěn přestup na linku 315 ve směru Mladá Boleslav.

Mužský, Boseň, Lhotici, Veselou, Sychrov, Podolí a Kruhy obslouží nová linka 716. Ta bude opět v Mnichově Hradišti navazovat na linky 315 nebo 345, v Boseni bude možnost přestoupit i na linku 718.

Směr na Český Dub obslouží nové linky 721 a 722, které budou jezdit v prokladu. Linka 721 má svou trasu přes Mohelnici nad Jizerou a Všelibice, linka 722 přes Klášter Hradiště, Jivinu, Strážiště, Hlavici a Cetenov.

Nadále budou zajištěny přímé spoje do Mladé Boleslavi z Mimoně, Dolní Krupé, Bílé Hlíny a Kláštera Hradiště. Tyto svozové spoje linky 427 budou sloužit jako expresní spoje z Mnichova Hradiště do Mladé Boleslavi, jelikož mezi Hradištěm a Boleslaví pojedou po dálnici D10, kdy sjede na exitu u zast. Zalužany ŠKODA. Linka 427 pojede ze zast. Mladá Boleslav, aut.st. i do areálu na východ od Mladé Boleslavi, kdy obslouží zast. Mladá Boleslav, SAS Autosystemtechnik a Mladá Boleslav, ŠKODA PC. Obsluhu Rokyté a Dolní Krupé od Mnichova Hradiště zajistí linka 727.

Směr na Sezemice obslouží nové linky 733 a 734. Linky budou jezdit v obdobném režimu jako dnešní linka 260 390, a to okružně, byť s rozdílem, kdy linky budou měnit číslo v Sezemicíchz 733 na 734 a naopak. V Sezemicích bude zajištěn přestup na linku 670 363 (systém IDOL) pro dojížďku do ZŠ Nechálov nebo i do Turnova. Zároveň bude formou linky 733 zajištěn svoz školáků do odborné školy v Loukovci,Hubálově, a to přímým vozem z linky 715! Rozvoz zpět bude zajištěn přímým vozem mezi linkami 733 a 315. Jeden pár spojů rovněž na lince 733 obslouží zastávku Březina,náves, která se nachází v obci Březina.

Směr na Horní a Dolní Bukovinu, Mukařov a Vicmanov obslouží nová linka 738.

Spojení na Turnov z Mnichova Hradiště zajistí nová linka 717, která pojede po silnici II/610, čímž obslouží obce Březina, Loukov, Doubrava, Svijany, Příšovice a Přepeře. Časové polohy jsou navrženy tak, aby proložily vlak v téže relaci.

Oblast Kněžmostecko

Spojení Mladé Boleslavi a Kněžmostu bude nově zajišťováno linkami 714 a 736. Obě linky budou z Mladé Boleslavi vedeny do Kosmonos a dále do Horních Stakor. Zatímco linka 736 pojede do zast. Kněžmost,Násedlnice přímo, linka 714 obslouží Dolní Stakory, Valy a Husí Lhotu. Z Násedlnice ovšem linka 714 pojede přímo přes Koprník do Kněžmostu, zatímco linka 736 obslouží Chlumín, Lítkovice a Žantov. Ze zast. Kněžmost,nám. je linka 714 vedena směrem na Branžež, Novou Ves a Srbsko. Večer jsou spoje prodlouženy až do Dobšína. Linka 736 z Kněžmostu je vedena přes Čížovku, Kamenici, Dobšín, Přepeře, Horní Bousov do Dolního Bousova. Až na vybrané časové polohy jsou vedeny spoje obou linek v prokladu. Linka 714 bude ve dnech školního vyučování prodloužena ze Srbska přes Libošovice do Sobotky. Ranní spoje obou linek do Mladé Boleslavi nepojedou do zast. Mladá Boleslav,aut.st., ale obslouží zastávky: Václava Klementa, Na výstavišti, U Sportu, nám.Republiky a Jičínská.

V zast. Kněžmost,nám. bude u většiny spojů obou linek zaveden přestup na linku 718, a to do obou směrů. Linka 718 je vedena z Mnichova Hradiště přes Boseň, Kněžmost, Obruby a Dolní Bousov do Sobotky. V Sobotce bude vždy možnost přestupu na spoje linky 406 ve směru Jičín, to samé bude platit i v opačném směru. Ráno bude možnost přestupu mezi linkou 718 a 713 v Obrubech. Na linku 713 bude možno přestoupit i v Sobotce ve vybraných časech. V zast. Mnichovo Hradiště,dopravní terminál bude ve vybraných časech možnost přestupu na vlak ve směru Turnov nebo Mladá Boleslav.

Oblast Dolnobousovsko

Spojení Mladé Boleslavi s obcemi na silnici I/16 směrem na Sobotku budou zajišťovat nově linky 713 a 725. Obě linky budou vedeny z Mladé Boleslavi po silnici I/16 až do zast. Obrubce,hlavní silnice, odkud bude linka 713 vedena ve směru Obruby, Přepeře, Horní Bousov, Osek a Sobotka, linka 725 bude vedena ve směru Bechov, Rohatsko, Dolní Bousov, Zelenecká Lhota a Markvartice. Obě linky budou zajišťovat svoz zaměstnanců ve ŠKODĚ Auto na všechny směny. V zast. Sobotka,nám. bude z linky 713 možnost ve vybraných časech přestupu na linku 412 ve směru Jičín. Vybrané spoje linky 725 budou ve dnech školního vyučování pokračovat z Markvartic dále do Sobotky.

Spojení Mladé Boleslavi s Libání budou nově zajišťovat linky 723 a 724. Obě budou vedeny z Mladé Boleslavi po silnici I/16 do Židněvsi, odkud bude linka 723 vedena jižní trasou přes Březno a Domousnici a linka 724 severní trasou přes Sukorady, Dlouhou Lhotu, Petkovy, Řitonice, Domousnici a Veselici. Linka 723 bude z Libáně pokračovat až do Kopidlna. Na lince bude zavedena také varianta, kdy budou některé spoje ze zast. Březno pokračovat do Lhotek, kde budou ukončeny. V některých časech budou tyto spoje vedeny až do Mladé Boleslavi, ve většině časů bude však zajištěn přestup na stejnojmennou linku. Vybrané spoje linky 724 budou zajíždět do Března (proklad s linkou 723 či svoz školáků) a Martinovic (svoz školáků). Linka 723 bude v provozu i o víkendech, v neděli i linka 724 zejména pro svoz zaměstnanců do ŠKODY Auto.

Spojení Mladé Boleslavi s Březnem, Novou Telibí a Kobylnicí bude zajišťovat linka 726 jako náhrada za zrušenou linku 260 980. Byly upraveny časové polohy spojů a byl přidán požadovaný závlek odpoledne do Dolánek. Zároveň byl přidán i odpolední pár spojů.

Spojení Dolního Bousova se Skyšicemi, Řitonicemi, Domousnicí a Rabakovem bude zajišťovat linka 735. Ta bude z Rabakova pokračovat dále do Dětenic, Libáně a Kopidlna. Časové polohy spojů budou téměř kopírovat spojů současné linky 260 080. Bude zajištěn přestup v zast. Domousnice,žel.zast. na / z linky 724 do Veselice.

Linka 163220 bude zrušena. Bude nahrazena linkou 403 v trase Praha, Černý Most – Benátky nad Jizerou – Luštěnice – Dobrovice – Prodašice – Dolní Bousov – Sobotka. V provozu budou čtyři páry spojů o pracovní den a dva páry spojů o víkendech. Některé spoje však nejedou v celé trase. Na trase linky budou návaznosti na linky 416 a 417 v Dobrovici a z linky 418 v Luštěnicích.

Svoz do závodů ŠKODA AUTO

Při zpracovávání jízdních řádů byla maximální snaha o zachování přímých spojů na směny a ze směn ve ŠKODĚ AUTO v Mladé Boleslavi. Kvůli úspoře vozidel a řidičů zejména ve večerních hodinách dochází k následujícímu opatření:

Svoz z noční směny do Kropáčovy Vrutice, Horního a Dolního Slivna je zajištěn linkami 699 a 767 a to bez přestupu. Do zastávky Chotětov vůz pojede jako spoj linky 699 a z Chotětova jako spoj linky 767 až do Dolního Slivna.

Pro spojení Plužné a Březinky z odpolední směny a na i z noční směny nepojede přímý vůz linky 732, ale linky 731, která však pojede rovněž bez přestupu.

Svoz ze Lhotek bude na ranní směnu a z ranní směny zajištěn s přestupem v Březně mezi spoji linky 723, pro ostatní směny je třeba využít zastávku Lhotky,křižovatka.

Kvůli oběhům vozidel je možné, že po noční směně je nutno vést spoje již v 6:15 nebo 6:20 hod.

