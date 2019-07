Hejtmanka Stráská: Letiště hlásí hotovo

Nový letištní terminál, přístupová komunikace, parkoviště, rekonstruovaná a rozšíření odbavovací plocha, budova letištního zabezpečení, nové světelné vybavení a technologie pro odbavení cestujících. To vše si mohli prohlédnout zastupitelé Jihočeského kraje během slavnostního zakončení modernizace českobudějovického letiště. Stříhání pásky proběhlo ve čtvrtek 27. června 2019 a ukončilo tak druhou etapu modernizace Letiště České Budějovice. Ta vyšla na 646 milionů korun.

V úterý proběhla na letišti kontrolní prohlídka, během níž Úřad pro civilní letectví Praha povolil uvedení části letiště do zkušebního provozu. Letiště tak v současné době umožňuje provoz menších letadel do rozpětí křídel 24 metrů. Převážně se nadále bude jednat o provoz letadel v kategorii všeobecného letectví (General Aviation), tzn. provoz malých letadel, ultralightů a vrtulníků. Již na podzim tohoto roku by pak mohlo být letiště spuštěno pro proudové lety a od roku 2021 budou moci přistávat obchodní letadla.

„K tomuto datu se upínají všechny naše naděje. Já sama jsem netušila, jak složitý je celý proces povolování jednotlivých etap, nutných pro udělení certifikací. To je ale pochopitelné, jde v první řadě o bezpečnost a v tom chtějí mít všichni stoprocentní jistotu,“ uvedla hejtmanka Ivana Stráská s tím, že letiště má na jihu Čech velký potenciál. „Když pominu skutečnost, že jsme druhou nejnavštěvovanější destinací České republiky, tak i firmy se nás často ptají, kdy bude letiště konečně fungovat. Stejný zájem o přistávání na našem letišti mají i rozličné letecké společnosti,“ dodala Stráská.

Mgr. Ivana Stráská ČSSD



hejtmanka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stavba druhé etapy modernizace českobudějovického letiště byla rozdělena do dvou fází. První proběhla v letech 2015-2016. Sdružení stavebních firem Zvánovec a Stavmonta tehdy vybudovalo nové inženýrské sítě (kanalizace, vodovod slaboproud, atd.), přístupové komunikace a vrátnice. Proběhla oprava ranvejí a připravily se stavební práce pro druhou fázi včetně trafostanic a navigačních systémů.

Druhou fázi stavebních prací prováděla firma Hochtief od listopadu 2017. Během 20 měsíců vybudovala přípojky inženýrských sítí pro objekt terminálu, vlastní budovu terminálu a přístupovou komunikaci k objektu, parkoviště pro cestující a zaměstnance včetně osvětlení. Opravena a rozšířena byla odbavovací plocha, budova zabezpečení letového provozu, letištní radionavigační zařízení, světelné vybavení, technologie odbavení cestujících a zavazadel či meteorologické vybavení. První fáze druhé etapy modernizace letiště stála 121 milionů a druhá 525 milionů korun.

Psali jsme: Hejtmanka Stráská: Chceme být solidární s našimi jihočeskými výrobci Hejtmanka Stráská: Děkuji všem, kteří přispěli na dobrou věc Hejtmanka Stráská: Rozšíření bezzásahových zón? Kůrovcová kalamita se vymkne kontrole Hejtmanka Stráská předala petici proti uzavření Dolní zahrady zámku v Hluboké

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV