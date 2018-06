Hejtmanka Stráská: Na potřebu potřebu mobilní paliativní péče začínají reagovat i zdravotní pojišťovny

Výstava fotografií nazvaná Až do konce – moje práce v hospici představuje mobilní specializovanou péči o pacienta trpícího nevyléčitelnou chorobou.

Rozšíření povědomí o mobilní specializované paliativní péči, tedy péči o pacienta, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stadiu. To je hlavním cílem výstavy fotografií nazvané Až do konce – moje práce v hospici. Uvedla to Lucia Kopřivová Markovová z Domácího hospice Jordán v Táboře.

Výstavu, která měla vernisáž ve čtvrtek 21. června, si můžete prohlédnout ve třetím podlaží v hlavní budově krajského úřadu v Českých Budějovicích až do konce července.

„Fotografie zachycují práci zaměstnanců domácího hospice v zázemí, bez kterého by hospic nemohl fungovat, včetně přípravy na výjezd ke klientům a do rodin pacientů,“ upřesnila Markovová s tím, že tato služba si v posledních letech intenzivně hledá místo ve zdravotnickém systému České republiky.

Hejtmanka Stráská: Z pohledu na fotografie je vidět, že svou práci děláte dobře

Podle hejtmanky Ivany Stráské by měl domácí hospic patřit k našemu zdravotnictví stejně, jako hospic kamenný. „Jsem velice ráda, že na tuto potřebu začínají reagovat i zdravotní pojišťovny,“ řekla hejtmanka a poděkovala těm, kteří hospic domácí péče založili a vyhověli tak přirozené potřebě lidí zemřít doma mezi svými blízkými. „Vím, že to není lehká práce, ale z těchto fotografií je jasně poznat, že ji děláte dobře,“ pochválila Stráská.

Kromě fotografií obsahuje výstava i úryvky děkovných dopisů od rodin nevyléčitelně nemocných pacientů domácích hospiců z Tábora, Písku, Třeboně a oddělení sociální a paliativní péče Nemocnice Jindřichův Hradec o tom, jak a proč pro ně byla péče důležitá.

Mgr. Ivana Stráská ČSSD



hejtmanka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nevyléčitelná onemocnění se týkají seniorů, lidí v produktivním věku i dětí

V centru paliativní péče není jen samotný pacient, ale i jeho blízcí, kteří také potřebují podporu a doprovázení. Paliativní péče se tak prolíná do zdravotní i sociální sféry. Nevyléčitelná onemocnění se netýkají jen seniorů, ale i lidí v produktivním věku, mladých rodičů, a bohužel, výjimkou nejsou ani děti. Od letošního roku se do dětské paliativy zapojil i první hospic v Jihočeském kraji - Domácí hospic Jordán v Táboře, který se připravuje na dětské pacienty.

„Sedmdesát osm procent lidí si přeje umřít doma. Pouze jednomu procentu se to doopravdy podaří v péči domácího hospice. Vybudování kvalitní sítě specializované paliativní péče je běh na hodně dlouhou trať. Ale přesto to za to stojí – aby si každý z nás mohl vybrat, kde chce dožít své poslední dny,“ doplnila Markovová.

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stadiu. Jejím cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

Psali jsme: Hejtmanka Stráská: Externí defibrilátory mohou zachránit život na dalších 15 místech kraje Hejtmanka Stráská: Na Evropském fóru v rakouském Wachau se řešily otázky spojené s migrační krizí Hejtmanka Stráská: Je třeba rozvinout cestovní ruch tak, aby byl rozložen po celé krajině Hejtmanka Stráská: Edvard Beneš je jedním ze zakladatelů samostatného státu, ale i postavou velmi tragickou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV