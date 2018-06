Hejtmanka Stráská: Je třeba rozvinout cestovní ruch tak, aby byl rozložen po celé krajině

„Výsledkem by pak měl být smluvní dokument vymezující jednotlivé oblasti, na kterých budeme spolupracovat. Máme toho společného opravdu hodně, od dálnic a silnic, přes povodí Vltavy, až třeba po památky na pomezí krajů. Jsem si jistá, že nastavení a definice konkrétních oblastí spolupráce bude ku prospěchu obou regionů,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Setkání se zúčastnili kromě radních také ředitelé obou Krajských úřadů a zástupci zodpovědní například za územní plánování, dopravu nebo cestovní ruch. V oblasti dopravy se řešil mimo jiné společný postup na dostavbě dálnic D4 a D3 včetně přivaděčů a souvisejících komunikací, splavnění řeky Vltavy nebo koordinace v železniční a autobusové dopravě i akceptace tarifů integrované dopravy v širších spádových oblastech. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová také informovala vedení Jihočeského kraje, že Středočeský kraj získal tři miliardy korun na přípravné stavby související se stavbou dálnice D3 a je připraven skutečně všechny realizovat.

Svůj prostor získal i společný zájem obou krajů na řešení oprav silnic na rozhraní obou regionů a zájem na dostavbě již zmíněné dálnice D4. Mimořádné pozornosti se pak dostalo tématu zlepšení jakosti vody v nádrži Orlík, jehož cílem je snížení fosforu ve vodní nádrži. V této souvislosti zástupci vedení Jihočeského kraje uvedli, že jsou do konce září připraveni spustit soutěžní dialog k projektu „Studie proveditelnosti opatření ke snížení fosforu do vodního díla Orlík“. Společným tématem k diskusi se staly i regionální rozvoj (mimo jiné Smart City, Oživení venkova, Chytrý venkov nebo vysokorychlostní internet). Velký prostor pak dostala témata z oblasti cestovního ruchu, kde kraje plánují spolupráci hned v několika oblastech – systémové spolupráci v řízení cestovního ruchu, v oblasti společné nabídky již existujících turistických produktů a především v dosažení zlepšení kvality služeb.

„V této oblasti využijeme zkušeností Jihočeského kraje a jeho turistické centrály, jejíž know-how je na vysoké úrovni,“ prohlásila středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová s tím, že vítá i projekt splavnění řeky Vltavy, která by měla být doplněna výstavbou odpovídající technické a rekreační infrastruktury. „Můžeme z toho udělat společně zajímavou oblast nejen pro tuzemské, ale i zahraniční návštěvníky. Tady je potřeba spojit síly a využít pro náš cíl různé dotační tituly. Jen tak můžeme z této lokality udělat klenot turistického ruchu nejen v našich krajích, ale i celé České republiky,“ dodala hejtmanka Jermanová. „Souhlasím s paní hejtmankou, že je třeba rozvinout cestovní ruch tak, aby byl rozložen po celé krajině,“ podpořila společný záměr hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská (ČSSD).

Mgr. Ivana Stráská ČSSD



Hovořilo se též o obnově kulturních památek, které jsou na pomezí obou krajů a mohou mít společné využití. Opomenuto nebylo ani školství, kde je zapotřebí spolupráce nastavení nabídky oborů vzdělávání na středních, vyšších odborných i na vysokých školách v přímé vazbě na zaměstnavatele. Středočeští zástupci seznámili své partnery s tím, že chtějí vytvořit strategii, jak dál při řešení problémů ve školství, ať už je to v otázce slučování škol či specifikaci oborů, pokračovat. „Shodli jsme se na potřebě řešení těchto aktuálních problémů školství. Je to systémová záležitost, kterou je potřeba řešit i na úrovni Asociace krajů ČR,“ zdůraznila hejtmanka Ivana Stráská. Společná spolupráce se ale bude týkat také sportu nebo péče o talentovanou mládež, kde Jihočeši projevili zájem o způsob financování středočeských sportovních center. Naznačili též zájem využít služeb plánovaného centra pro školení členů IZS, které by Středočeský kraj chtěl vybudovat na pozemcích obce Zaječov. Naopak vedení Středočeského kraje se chce inspirovat v oblasti řízení jím spravovaných nemocnic.

„Chtěla bych poděkovat za možnost, aby dva sousední kraje, které k sobě mají velmi blízko a které spojuje mnoho věcí, a nejsou to jen komunikace a řeka Vltava, ale jsou to i problémy ve školství, ve zdravotnictví, úzce spolupracovaly. Rádi bychom využili toho, že druhá strana je v něčem o trošku dál než protějšek. Dohodli jsme se, že nejsou témata, která by pro nás byla tabu. Stejně tak nejsou témata, která bychom si chtěli chránit jen pro sebe a jsme ochotni se o dobré zkušenosti podělit a řešit je společně,“ závěrem ocenila společné jednání hejtmanka Ivana Stráská.

Zástupci obou krajů se dohodli na tom, že smluvní zakotvení, které by mělo mít podobu Memoranda, by mělo vzniknout v co nejkratší době, aby nově nastavená spolupráce mohla nést brzy své plody. Definitivní obsah Memoranda bude předložen ke schválení Zastupitelstvům obou krajů. Středočeši budou memorandum schvalovat na svém zasedání 25. června 2018 a Jihočeši v září.

autor: PV