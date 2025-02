Hendrych (ANO): V danou chvíli ten zákon nemůže mít potřebnou legitimitu

Vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové,

já jsem tady přišel především s tím, abych pohovořil chvíli o svém pozměňovacím návrhu, který je evidován jako sněmovní dokument 6039 a ke kterému se poté formálně přihlásím v podrobné rozpravě. O co jde? Jde o to, že se domnívám se svými kolegy, se kterými tento pozměňovací návrh podávám, že je vhodné rozšířit okruh zranitelných osob o lidi, kteří jsou ve věku 55 plus, a jedná se o lidi, kteří jsou nezaměstnaní v tomto věku, a kteří v podstatě splňují dobu důchodového pojištění v minimální délce 35 let, a to včetně náhradních dob, a také vlastně i včetně řádně ukončené soustavné přípravy na budoucí povolání na vyšších odborných či vysokých školách v prezenční formě.

Domníváme se, že tahleta kategorie lidí si to zaslouží, protože pokud někdo pracuje celý svůj aktivní život, respektive se v průběhu vlastně toho svého aktivního života aktivně připravuje na své budoucí povolání, a tady bych zdůraznil, že je vlastně uveden důležitý pojem doby řádně ukončeného studia nebo řádně ukončené soustavné přípravy, to znamená, netýká se to lidí, kteří takový fenomén tady bohužel vidíme, že se přihlásí lidé na vysokou školu pak po roce skončí, na jinou vysokou školu nastoupí a pak třeba studují pět let a v podstatě to své studium nikdy nedokončí a je to jakási strategie životní v daném období života, tak na takovéto myšleno není, proto je tam uvedeno řádně ukončené soustavné přípravy na budoucí povolání.

Tak se domnívám, že tato věková skupina s těmihle uvedenými parametry si zaslouží vyšší ochranu a je to opravdu velký rozdíl. Pokud má někdo 55 let plus a v podstatě celý život se soustavně vyhýbá práci, pan ministr o tom tady mluvil, že prostě jsou lidé, kteří dokonce nepracují celý život, a dávat je na stejnou úroveň jako lidi, kteří se dostali ve věku 55 plus do stavu nedobrovolné nezaměstnanosti, tak si myslím, že je velkou chybou.

Tohle si myslím, že bychom měli být schopni rozlišit a zejména s ohledem na to, že vlastně velice často, a když se podíváme do statistik nezaměstnanosti, jsou to lidé, kteří jsou, respektive tahleta skupina je v podstatě nejobsáhlejší, respektive často je ta nezaměstnanost u této skupiny až násobně vyšší než třeba v některých jiných věkových kohortách. A velice často jsou to lidé, kteří v podstatě velice těžko shání práci, na to je taky spousta studií a statistik a tak dál. Takže tohle to je meritum vlastně toho mého pozměňovacího návrhu.

Ještě v závěru bych chtěl vlastně se připojit k tomu, co tady říkala paní místopředsedkyně Richterová úplně na začátku, vaším prostřednictvím, a to je to, že neexistuje kalkulačka, pořád. Pan ministr se to snažil tady nějakým způsobem vysvětlit, když jsme se o tom bavili i na výboru pro sociální politiku, tam ty důvody padly trošku jiné. Já bych se k tomu jako nevracel. V každém případě si myslím, že tohle je opravdu poměrně zásadní věc, že pokud nemáme tu kalkulačku, pokud nejsme schopni si to spočítat, a upozorňuje na to řada organizací, řada občanů, kteří nám píšou, tak si myslím, že v danou chvíli ten zákon prostě, nebo ve chvíli hlasování ten zákon nemůže mít, nemůže mít potřebnou legitimitu.

Nějaké objektivní důvody k tomu samozřejmě být mohou, nicméně si myslím, že jakmile ministerstvo jednou už předloží nějakou normu, tak ji prostě aspoň nějakou provizorní kalkulačku mít měla, byť se ty parametry v průběhu druhého čtení samozřejmě mohou změnit, ale ten argument úplně nepřijímám a z tohoto důvodu navrhuji přerušení tohoto bodu, ale nikoliv jako mí kolegové. Až po dokončení debaty, ale navrhuji to ukončení, teda přerušení tohoto bodu do 15. 3, ale ihned.

V tuhle chvíli navrhuji přerušení tohoto bodu. Procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do 15. 3. A chci o něm hlasovat teď.

